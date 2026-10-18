Empresarias y líderes del Mercosur impulsarán la participación de las mujeres en el comercio internacional

Uruguay será sede, en el Edificio Mercosur, del 13er. Encuentro de la Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur (CEMM) , esta vez bajo el lema “Acción y Estrategia: Mujeres en el Comercio Internacional” , según se destacó a El Observador desde la organización.

El viernes 23 de octubre, se indicó, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, encabezará la apertura de una jornada que reunirá a autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y referentes empresariales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

El encuentro, entre las horas 8:30 y 16:30, prevé convocar a unas 200 participantes, se propone como una instancia de intercambio y articulación regional para fortalecer la participación de las mujeres en el comercio internacional, promover nuevas oportunidades de negocios y contribuir a una agenda compartida de competitividad e internacionalización.

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La Convergencia Empresarial de Mujeres del Mercosur (CEMM) articula a organizaciones empresariales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para promover el liderazgo y la participación económica de las mujeres en la región. En Uruguay, el Capítulo CEMM está integrado por ARU, FRU, CCSUy, CIU, CCU, CUTI, CAMTUR, UEU, OMEU y Xeniors Uruguay.

Mujeres empresarias y protagonistas

La propuesta, se explicó, pone el foco en las mujeres empresarias como protagonistas del desarrollo económico, la integración productiva y la apertura de mercados, y combina una mirada estratégica sobre los acuerdos comerciales con experiencias concretas de internacionalización y liderazgo empresarial.

En la apertura institucional a cargo de la vicepresidenta Cosse participarán la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; la presidenta pro tempore de CEMM, Virginia San Martín; y la coordinadora general de CEMM, Lilian Schiavo.

Foco en oportunidades y experiencias empresariales

La jornada se organizará en cuatro paneles temáticos que abordarán distintas dimensiones de la participación empresarial femenina en el Mercosur.

El primer panel, “El Acuerdo Mercosur–Unión Europea: oportunidades para las empresas lideradas por mujeres”, analizará las perspectivas que abre el acuerdo para la internacionalización y el posicionamiento de las empresas de la región. Participarán Mariana Ferreira, directora ejecutiva de Uruguay XXI; Isabella Antonaccio, directora nacional de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas; y Vanessa Mock, jefa de Comercio y Economía de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay.

A continuación, el panel “Mujeres que exportan: experiencias sectoriales desde el MERCOSUR” reunirá a empresarias de Argentina, Brasil y Uruguay vinculadas a los agronegocios, la tecnología y la innovación, la industria, el comercio y los servicios, que compartirán experiencias concretas, desafíos y aprendizajes de su trayectoria en mercados internacionales.

Durante la tarde, el panel “Del pastizal al mundo: mujeres que construyen valor en la cadena cárnica” destacará el aporte de las mujeres a una de las principales cadenas productivas y exportadoras de Uruguay, desde la producción ganadera hasta la promoción, la comercialización y los servicios asociados.

Finalmente, el panel “Liderazgo empresarial femenino en el Mercosur: una agenda común para la competitividad regional” convocará a representantes de CEMM de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para identificar desafíos compartidos y oportunidades de cooperación que fortalezcan el protagonismo de las mujeres en el desarrollo empresarial de la región.

Exposición de emprendedores

Además de los paneles, el programa incluirá la inauguración de una exposición de emprendedores ADA–CEMU; la presentación de la Misión Comercial y Académica, a cargo de Laura Velázquez, directora de Asuntos Internacionales de CEMM; y un almuerzo de networking para promover el intercambio y la generación de vínculos entre las participantes.

En este evento, que cuenta con la coorganización de ADA (Asociación Diplomática de Ayuda), se suman esfuerzos para apoyar a más de 40 emprendedoras.

Además, el encuentro reunirá a embajadas de distintos países y a organizaciones sociales respaldadas por ADA, entre ellas Manos de Héroes, Fundación Peluffo Giguens y Ceprodih, fortaleciendo así el vínculo entre el sector empresarial, la diplomacia y la sociedad civil.

La participación de ADA en esta instancia refleja su compromiso con el desarrollo productivo y social, y su apoyo a las mujeres emprendedoras que forman parte de este espacio de integración regional.

Con esta propuesta, el encuentro busca transformar el diálogo regional en oportunidades concretas de colaboración, internacionalización y fortalecimiento de las redes empresariales femeninas.