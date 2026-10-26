Uruguay le ganó 12-0 a Monserrat en el nuevo mundial sub 15 de Azerbaiyán, donde este lunes también superó a Tanzania

La selección uruguaya sub 15 de Gustavo Bueno le ganó 12-0 a Monserrat en el novedoso Mundial de la categoría que lleva adelante la FIFA en Azerbaiyán, resultado que le permitió quedar primera en el cierre de su grupo.

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La contundente goleada fue en el segundo partido de este lunes, luego de ganarle por 1-0 a Tanzania .

Este mundial, el primero de la categoría, tiene la particularidad de que los partidos son con equipos de ocho jugadores y de dos tiempos de 20 minutos cada uno.

Frente a Monserrat, los goles celestes fueron anotados por Miguelez, Guimaraens y García, todos por partida doble, y el resto fueron de González, Sosa, Di Matteo, Mieres, Casco y Echeverría.

Domingo perfecto en Azerbaiyán: la sub 15 de Uruguay venció a Zambia y también a Comoras en el Mundial

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En tanto, ante Tanzania, el gol fue de Di Matteo.

Tercer triunfo al hilo para la - en el Mundial pic.twitter.com/3pNo6x6gli — Selección Uruguaya (@Uruguay) October 26, 2026

Los dos triunfos le permitieron a Uruguay cerrar la fase de grupos como líderes.

La clasificación a la siguiente fase de dividirá en "seis categorías de rendimiento, basadas en los resultados de la fase de clasificación", detalló FIFA en un comunicado. Todos los equipos continuarán compitiendo hasta el último día, el viernes 30 de octubre.

"Se proclamarán los ganadores de cada categoría, y el equipo que se alce con la victoria en la categoría A será coronado campeón de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA", se lee en la página de la Federación.

Triunfos del domingo

Tras el tropiezo inicial del sábado ante Moldavia (1-0), el combinado dirigido por Gustavo Bueno reaccionó con autoridad al encadenar dos victorias consecutivas este domingo y determinantes por el Grupo X: primero venció 3-1 a Zambia y más tarde selló un trascendente 4-2 sobre Comoras.

En el primer turno matutino en el Hovsan Complex, la celeste de Gustavo Bueno impuso condiciones frente a Zambia.

Con una alineación titular conformada por Tomás Carballo en el arco; Bruno González, Lautaro Sosa, el capitán Juan Míguez y Bruno Casco en el fondo; junto a Luca Di Matteo, Thiago García y Santiago Larrosa en ataque -además de los ingresos de Mateo Sagasta, Thiago Guimaraens y Kevin Miguelez-, Uruguay mostró solidez colectiva y liquidó el pleito con tantos de Sosa, Guimaraens y Larrosa.

Apenas unas horas después, la selección uruguaya ratificó su gran momento al doblegar a Comoras por 4-2.

El gran protagonista del encuentro fue Santiago Larrosa, quien completó una faena consagratoria al marcar un triplete, complementado por un gol del capitán Juan Míguez.