Orsi destacó las inversiones en Uruguay, habló del triunfo de Lula y defendió el Mercosur pese a las diferencias entre Brasil y Argentina

El presidente de la República, Yamandú Orsi , destacó este martes la importancia de las inversiones privadas para el crecimiento de Uruguay y aseguró que el país debe mantener el ritmo de desarrollo de sectores como la construcción, la industria y la tecnología. Durante una rueda de prensa en las obras del futuro shopping de Sayago, en Montevideo, el mandatario también se refirió al triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil , a la relación entre los países del Mercosur y a los desafíos de la economía uruguaya.

Consultado sobre las expectativas de inversión para los próximos meses, Orsi dijo en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro en X: "Que esto no se detenga, no puede parar" .

El presidente destacó que la construcción es uno de los sectores donde resulta más visible el impacto de las inversiones, aunque también mencionó las oportunidades vinculadas a la producción agropecuaria, el riego y los nuevos proyectos tecnológicos.

"Prosperidad compartida": Lula agradeció a Orsi por sus felicitaciones tras vencer a Bolsonaro en el balotaje

"Equilibrio" entre las potencias y la mirada en las elecciones de Israel, EEUU y España: la lectura en el FA y el gobierno tras el triunfo de Lula en Brasil

" El efecto que el riego tiene que generar en los niveles de producción " y las inversiones en centros de datos y tecnología permiten, según señaló, visualizar " una luz distinta en el horizonte ".

Orsi destacó el triunfo de Lula y aseguró que las diferencias con Milei no frenaron al Mercosur

El mandatario también se refirió a la relación con sus pares de Brasil y Argentina, Lula da Silva y Javier Milei, y aseguró que las diferencias políticas entre ambos no impidieron avanzar en los objetivos del Mercosur. "En los últimos años, en lo que me ha tocado compartir con los dos presidentes vecinos, todo lo que se ha planteado a nivel de Mercosur, todos los proyectos y las proyecciones las hemos cumplido todos", afirmó.

Orsi sostuvo que, pese a las diferencias ideológicas, los intereses económicos terminan teniendo un peso determinante en las relaciones internacionales. "Si alguien pensaba que, o algunos podíamos imaginar incluso, que iba a haber quiebres o rupturas en la relación, por ejemplo, con la Unión Europea, no pasó", expresó.

En ese sentido, señaló que "cuando los intereses son los intereses de verdad, intereses económicos, ahí operan factores que van más allá de la exposición pública".

Consultado sobre si podría desempeñar un papel de articulador entre Lula y Milei, respondió que no aspiraba a tanto y destacó que las instituciones del Mercosur ya cumplen esa función. El presidente confirmó además que mantuvo una conversación telefónica con Lula para felicitarlo por su victoria electoral.

Respecto a los próximos desafíos del bloque, mencionó la posibilidad de avanzar en las relaciones comerciales con India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Orsi también valoró el desarrollo del proceso electoral brasileño y la continuidad de las instituciones democráticas en la región. "Son procesos que uno celebra que se sigan cumpliendo. No nos olvidemos que ha habido paréntesis dramáticos en América Latina o procesos que no avanzan. En el ejemplo de Venezuela, por ejemplo", sostuvo.

Consultado sobre si la política exterior brasileña habría sido diferente en caso de un triunfo de Flávio Bolsonaro, el mandatario consideró que existen factores estructurales que trascienden los cambios de gobierno.

"Itamarati es una, que es la cancillería brasileña, tiene vida propia", afirmó, y destacó también el peso del empresariado y de los sectores productivos de Brasil.

Las inversiones en Uruguay y el futuro shopping de Sayago

Durante la recorrida por el futuro centro comercial, Orsi recordó que el proyecto le había sido planteado varios años atrás y reconoció que inicialmente le costaba imaginar una inversión de esas características en esa zona de Montevideo. "Yo dije: o sabe mucho, o bueno, caló, porque no me imaginaba de verdad esto", relató sobre su primera reacción ante la iniciativa del empresario Edgardo Novick.

El presidente destacó el papel de los empresarios que continúan apostando por el país y consideró que ese tipo de emprendimientos contribuyen a generar empleo y transformar los barrios. "El Uruguay se ha construido un poco así, a partir de algunas familias que son uruguayos y que apuestan por Uruguay y siguen pensando en Uruguay", expresó.

También valoró que los proyectos privados permitan crear espacios comerciales más integrados a las zonas donde se instalan. Consultado sobre la necesidad de mejorar el poder adquisitivo de la población para acompañar el crecimiento del comercio, Orsi reconoció que ese es uno de los desafíos del gobierno. "Mejorar el nivel adquisitivo, por supuesto", afirmó, y agregó que también resulta necesario atraer nuevos actores económicos que quieran invertir y establecerse en Uruguay.

El mandatario se refirió además al proyecto +Colonia, cuyas obras visitó recientemente, y destacó el avance de la construcción. "Ves grúas, gente trabajando y proyectos que en dos años van a ser una realidad", señaló.

Orsi respaldó a Carlos Negro ante las críticas de la oposición

El presidente también fue consultado sobre los cuestionamientos de la oposición al ministro del Interior, Carlos Negro, por la cantidad de homicidios y los pedidos de renuncia al jerarca.

"Seguimos con el plan y hay que dejar trabajar a la gente, que trabaja bien", respondió.

Ante una nueva pregunta sobre si mantiene el respaldo al Ministerio del Interior, Orsi contestó: "Por supuesto, 100%".

La visita del papa León XIV a Uruguay: "Es una señal muy fuerte"

Sobre la próxima visita del papa León XIV, Orsi destacó la importancia de que Uruguay sea el primer país de su recorrida por América del Sur.

"Que el Papa elija entrar a América del Sur por Uruguay, yo creo que es una señal muy fuerte. No es cualquier señal", sostuvo.

El mandatario también fue consultado sobre las movilizaciones sociales previstas en torno a la visita, aunque no profundizó en los detalles.