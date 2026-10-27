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La Premier League eligió a Ronald Araujo como jugador de la fecha, en la que además batió el récord de velocidad

El uruguayo registró la mayor velocidad en lo que va de la Premier League 2026/27

27 de octubre de 2026 10:36 hs

Ronald Araujo fue el jugador de la fecha de la Premier League

Ronald Araujo, el defensa uruguayo de Liverpool de Inglaterra, fue elegido como el jugador más destacado de la última fecha, la octava, según lo anunció este martes la Premier League en su cuenta oficial de X.

Ronald Araujo fue el jugador de la fecha de la Premier League

Ronald Araujo fue el jugador de la fecha de la Premier League

“Una impresionante actuación defensiva en la victoria de Liverpool sobre Brighton”, indicó el posteo de la Premier que incluye un video intervenciones del riverense en ese partido.

“Ronald Araujo es tu Jugador de la Jornada”, agrega el posteo.

Liverpool también destacó el logro del uruguayo en sus redes sociales.

"Ronald Araujo sostiene a Liverpool" y fue "excelente": medios ingleses y españoles dan el aplauso unánime a su entrega por la que fue "el Jugador del Partido"

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"El rendimiento de Ronald contra el Brighton le ha valido el premio al Jugador de la Jornada de la Premier League", señalaron.

El récord de velocidad de Araujo

El uruguayo, que no para de tener buenas actuaciones en Liverpool, club al que llegó cedido desde FC Barcelona, también se destacó este fin de semana por su velocidad.

Araujo es el jugador más rápido de la Premier League en este curso tras alcanzar una velocidad punta de 36.3 km/h, lo que fue anunciado en las redes.

El defensa tiene muy buenos registros en otros indicadores: 3.76 duelos ganados por partido, 70% de duelos aéreos ganados, 69% de duelos en suelo ganados, 3.01 recuperaciones por partido o un 80% de efectividad en el pase, además de sumar ya dos goles y una asistencia en 11 partidos, según informó el diario AS.

En España informan que sus buenas actuaciones llevarían a Liverpool a pagar 55 millones de euros de la opción de compra incluida en el préstamo.

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