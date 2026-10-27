La Premier League eligió a Ronald Araujo como jugador de la fecha, en la que además batió el récord de velocidad

Ronald Araujo , el defensa uruguayo de Liverpool de Inglaterra, fue elegido como el jugador más destacado de la última fecha, la octava, según lo anunció este martes la Premier League en su cuenta oficial de X.

“Una impresionante actuación defensiva en la victoria de Liverpool sobre Brighton”, indicó el posteo de la Premier que incluye un video intervenciones del riverense en ese partido.

Ronald Araujo fue el jugador de la fecha de la Premier League

“Ronald Araujo es tu Jugador de la Jornada”, agrega el posteo.

Liverpool también destacó el logro del uruguayo en sus redes sociales.

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"El rendimiento de Ronald contra el Brighton le ha valido el premio al Jugador de la Jornada de la Premier League", señalaron.

Ronald's performance against Brighton has earned him the @premierleague Player of the Matchweek award pic.twitter.com/NiEUWyfgCh — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2026

El récord de velocidad de Araujo

El uruguayo, que no para de tener buenas actuaciones en Liverpool, club al que llegó cedido desde FC Barcelona, también se destacó este fin de semana por su velocidad.

Araujo es el jugador más rápido de la Premier League en este curso tras alcanzar una velocidad punta de 36.3 km/h, lo que fue anunciado en las redes.

Defender Ronald Araújo racked up the highest sprint speed in the Premier League so far this season, hitting a staggering 36.3 km/h vs Brighton... Not bad for a 27-year-old centre-back!



The Barcelona loanee is setting the pace pic.twitter.com/TOMHArm3rB — OneFootball (@OneFootball) October 26, 2026

El defensa tiene muy buenos registros en otros indicadores: 3.76 duelos ganados por partido, 70% de duelos aéreos ganados, 69% de duelos en suelo ganados, 3.01 recuperaciones por partido o un 80% de efectividad en el pase, además de sumar ya dos goles y una asistencia en 11 partidos, según informó el diario AS.

En España informan que sus buenas actuaciones llevarían a Liverpool a pagar 55 millones de euros de la opción de compra incluida en el préstamo.