Por qué la lesión de Federico Valverde en Real Madrid puede ser un arma de doble filo; el club le realiza los exámenes este martes

La incertidumbre se instaló en Real Madrid y todas las miradas están puestas en la enfermería de Valdebebas. Federico Valverde se someterá este martes a las pruebas médicas definitivas para determinar el alcance exacto de la molestia muscular que lo obligó a abandonar el campo en el último compromiso merengue, el clásico en el que vencieron 2-1 a Barcelona de visita este domingo. Los resultados que arrojen las resonancias y ecografías de las próximas horas marcarán la hoja de ruta del cuerpo técnico en un tramo neurálgico de la temporada.

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El propio mediocampista uruguayo explicó lo sucedido ante los micrófonos oficiales: "En el descanso hablamos, el míster me preguntó si podía seguir, intenté seguir un poco más, en una barrida que hice me molestó mucho la pierna y fue más por precaución", declaró a Real Madrid TV.

Pese a que el cambio buscó evitar un daño mayor, la situación se presenta como una auténtica arma de doble filo para la Casa Blanca.

Por un lado, el riesgo deportivo es evidente: Federico Valverde es el motor indiscutido del lateral derecho y de gran parte de la salida del equipo, aportando despliegue físico, equilibrio defensivo y llegada al área rival.

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Perderlo en este momento priva al conjunto de José Mourinho de su futbolista más regular.

La lesión, al menos inicialmente, no era muy seria. Pero, ese tiempo extra y sin salir de la cancha con molestias que jugó en el Camp Nou en el clásico ante Barcelona, puede haber agravado la dolencia.

Si los exámenes de este martes revelan una rotura fibrilar, el parate obligatorio llevará a reconfigurar un esquema que suele depender en gran medida de su intensidad para presionar y cubrir transiciones.

Por otro lado, el costado positivo asoma en el respiro forzado. Valverde arrastra un acumulado descomunal de minutos entre Champions League, LaLiga de España y sus compromisos internacionales con la selección uruguaya.

Si el diagnóstico médico confirma que se trató únicamente de una sobrecarga o contractura menor, la pausa le brindará un necesario descanso físico y mental para recargar energías de cara a la etapa decisiva.

El veredicto final se conocerá este martes, cuando el parte oficial dictamine si se trató solo de un susto o de un dolor de cabeza prolongado.