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Dani Carvajal, excapitán de Real Madrid, habló del cruce Valverde – Tchouameni y consideró "raro" el modo en que se filtró

“He estado aquí muchos años y se ha llegado a las manos jugadores, y no ha salido nada”, comentó.

29 de octubre de 2026 8:20 hs
Federico Valverde y Dani Carvajal

Federico Valverde y Dani Carvajal

El excapitán de Real Madrid, Dani Carvajal, habló del incidente entre Federico Valverde y el francés Aurelien Tchouameni en mayo de este año, en un cruce en el vestuario por el que el uruguayo tuvo que ser atendido en un hospital.

El lateral fue consultado por el clima del vestuario blanco en la pasada temporada y le comentaron si eran habituales los enfrentamientos entre compañeros.

“No, ni mucho menos”, dijo a El Larguero de Cadena Ser, bajándole el perfil al asunto.

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“He estado aquí muchos años y se ha llegado a las manos jugadores, y no ha salido nada”, comentó.

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Pero le llamó la atención la velocidad con la que se dio a conocer el incidente, lo que no le gustó.

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“Lo raro fue que se filtrase, la verdad, a la media hora estaba en la prensa. Yo soy de las personas que considero que el vestuario debe ser un candado y eso sí que me molesta”, señaló.

“Yo también me peleó con mi hijo de 5 años, en el buen sentido, pero en toda familia siempre hay discusiones y muchas veces es mejor decir al que aprecias lo que te molesta o no te ha gustado para poder resolver el conflicto”, agregó Carvajal, quien recientemente fichó con Getafe.

Dani Carvajal

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