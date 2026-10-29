A prisión el barrabrava que amenazó a Di María para que no volviera a Rosario Central con balazos a negocios, advertencias de muerte y una cabeza de cerdo

Un barrabrava del argentino Newell's Old Boys de Rosario, el club de infancia de Lionel Messi , fue condenado este miércoles a siete años y medio de prisión por amenazar al futbolista Ángel Di María para evitar que regresara a jugar al clásico rival de su equipo, Rosario Central.

Sergio "Bebe" Di Vanni , de 45 años, fue condenado por dos actos intimidantes que encargó a terceras personas el 25 de marzo de 2024, informó la fiscalía provincial.

Al momento de los hechos, Di María, campeón del mundo con Argentina en 2022, jugaba en el Benfica de Portugal.

La primera de las amenazas ocurrió en la madrugada del 25 de marzo cuando dos personas balearon desde un automóvil el frente de una propiedad que Di María utilizaba cuando estaba en Argentina , en un barrio cerrado cerca de Rosario , 300 km al norte de Buenos Aires.

Según el fallo, al que accedió AFP, Di Vanni contrató por cuatro millones de pesos (unos 2.600 dólares al cambio real) a dos personas de 37 y 25 años para que realizaran los disparos.

También advirtieron a Di María en una nota que matarían a sus familiares si regresaba a jugar a Rosario Central, el club en el que inició su carrera deportiva y al que finalmente regresó en 2025.

Ángel Di María en Rosario Central @RosarioCentral

El segundo episodio sucedió en la misma jornada en la inmobiliaria que administra una hermana del jugador, donde un hombre enviado por Di Vanni dejó una caja con una cabeza de cerdo, una munición y una nota con contenido amenazante destinada a la familia del exdelantero de la Albiceleste.

Además de Di Vanni, una mujer de 25 años, Belén Gutiérrez -considerada la autora material de los hechos-, fue condenada a mediados de 2026 a tres años y medio de prisión, tras un proceso judicial en el que se declaró culpable. Una tercera persona se encuentra actualmente en prisión preventiva.

La investigación judicial determina que Di Vanni era miembro de "una facción disidente de la actual barrabrava" de Newell's, el clásico rival de Rosario Central en el fútbol argentino.

La facción disidente a la que pertenecía Di Vanni respondía a un hombre llamado Alejandro Ficcadenti, alias "El Rengo", quien disputaba la conducción de la barra.

De acuerdo con el fallo, "el hecho cometido tuvo el objetivo de impedir que el jugador de fútbol mencionado (Di María) decida regresar del exterior a jugar al club de fútbol rival" como "plataforma para ganar consenso entre sus seguidores y así posteriormente intentar tomar el liderazgo" de la barra.

FUENTE: AFP