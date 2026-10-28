El día después de otra noche negra de Peñarol: el banderazo que no fue, la final con Wanderers y el alivio de volver a jugar sin hinchas

Peñarol volvió a jugar en el Campeón del Siglo dos meses después de la clausura que sufrió el estadio por los incidentes generados contra Nacional. Pero la noche terminó en pesadilla.

El equipo de Diego Aguirre fue vapuleado en cancha por el Montevideo City Torque de Marcelo Méndez y se quedó afuera en 16avos de final de la Copa AUF Uruguay , certamen donde era el campeón defensor.

Si bien el equipo que armó el entrenador fue alternativo -once cambios con respecto al que empató el viernes contra Juventud- , Peñarol volvió a dejar una imagen futbolística muy pobre.

El aurinegro es un equipo sin concepto, con herramientas ofensivas muy rudimentarias y no está firme en defensa.

Larga reunión de Diego Aguirre con los jugadores tras la eliminación de Peñarol: "A pesar del momento jodido hay que ganar el próximo partido"

Graves incidentes en el Campeón del Siglo: parte de la barra de Peñarol intentó deliberadamente suspender el partido ante City Torque y se generó una batalla campal en la Tribuna Cataldi

Al complejo panorama deportivo se sumó el martes un nuevo caos generado en la tribuna.

Durante el partido, varios hinchas de Peñarol lanzaron bengalas al campo de juego y estuvieron cerca de suspender el partido.

El incidente le generará a Peñarol una sanción, pero la misma aplicará para la Copa AUF Uruguay de 2027.

El violento episodio no fue tratado en la interna del club porque esta semana no habrá consejo directivo, habida cuenta que el partido ante City Torque fue el martes y el mismo no fue reprogramado para otro día de la semana.

Según se informó a Referí, la pelea se dio entre hinchas de la Tribuna Cataldi porque los referentes de la barra no están yendo a los partidos desde el clásico en el que se generó un violento episodio contra la Policía que le generó a Peñarol cierre de cancha de cuatro partidos, una multa y la pérdida de un punto en el Torneo Clausura.

Fue un grupo de hinchas que reaccionó violentamente contra otros que estaban tirando bengalas a la cancha para intentar suspender el partido y generarle a Peñarol un nuevo perjuicio.

"Yo no los llamaría hinchas", dijo a Referí un consejero, mientras que otro comentó: "Nos viene bien tener unos días para intentar averiguar qué fue lo ocurrido, qué motivó ese comportamiento perjudicial para el club".

Es que Peñarol jugará este sábado, a la hora 16.30, contra Wanderers en el Parque Saroldi por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Los aurinegros son locales y cumplirán su cuarto y último partido de sanción sin poder jugar con sus hinchas y en el Campeón del Siglo. No podrán usar el Estadio Centenario que ya se está preparando para la visita del Papa León XIV.

"Es una final más, ya hace un tiempo venimos jugando finales, en algún momento el equipo va a tener que aparecer", contó uno de los dirigentes consultados.

El lunes, varios dirigentes fueron a Los Aromos a cenar con el plantel que afrontó el partido del martes. "Fuimos a dar una señal como hinchas, de unidad y de apoyo", dijo uno de los presentes.

Algunos hinchas generaron en redes sociales una movida para hacer un banderazo en la puerta de Los Aromos, como protesta por los malos resultados y los pobres desempeños de jugadores y cuerpo técnico. También para proyectar esa disconformidad hacia los dirigentes.

"Fue un amague, porque no fue nadie", contó un dirigente. "Además no fue un asado, comimos pasta integral, pollo y ensalada, el menú a día previo de partido", reveló.

El miércoles de la semana pasada, los dirigentes también habían ido a Los Aromos y ese día compartieron un asado con Diego Aguirre, mientras el plantel cenaba.

Una recta final llena de complicaciones

Luego del trascendente partido ante Wanderers (que pelea el descenso y que perdió sus últimos tres partidos), Peñarol visitará a Defensor Sporting y cerrará el Clausura jugando como local, y con sus hinchas, contra Cerro Largo.

Ese partido ya preocupa a todo Peñarol que confió semanas atrás el manejo de la seguridad a Gustavo De los Santos.

En caso de que se generen incidentes nuevamente, el aurinegro podría quedarse ver comprometida su localía en un hipotético escenario de definición de Liga AUF Uruguaya.

Es que Peñarol es líder de la Tabla Anual con 64 puntos contra 62 de Deportivo Maldonado que en esta fecha jugará el lunes, hora 20.00, con Albion en el Franzini.

Albion ganó los 12 puntos que disputó bajo la égida de Diego Franco.

Si Peñarol no reacciona este sábado, se le puede ir buena parte de sus chances de terminar como campeón. Y por eso, la preocupación puertas adentro de Los Aromos es cada vez más grande.