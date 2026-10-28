El Toro Rodríguez volvió a convertir para Bournemouth ante Aston Villa y clasificaron en la Copa de la Liga; mirá el video

El uruguayo Álvaro "Toro" Rodríguez , el hijo de Coquito Rodríguez, gloria de Peñarol con el que ganó dos veces la Copa Libertadores de América en 1982 y 1987, volvió a convertir un gol para Bournemouth en la goleada de este miércoles como locales 3-0 sobre Aston Villa por la Copa de la Liga de Inglaterra.

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Con ese triunfo, los cherries, como son conocidos, clasificaron a la siguiente ronda del torneo.

El delantero uruguayo, normalmente suplente en los partidos que el club juega en la Premier League de Inglaterra, disputó 80 minutos del encuentro a un muy buen nivel, y fue sustituido por Junior Kroupi sobre el final.

Alvaro "Toro" Rodríguez sigue trazando sus primeros pasos en el fútbol de Inglaterra, luego de haber jugado muchos años en España.

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El delantero se transformó en una de las figuras en la contundente victoria como local de Bournemouth.

Hace 13 días había convertido su primer tanto con dicha camiseta y había sido por la Europa League, en la goleada 3-0 ante Sturm Graz de Austria.

Este miércoles, el Toro Rodríguez convirtió el tercer tanto al hacerse de una pelota en tres cuartos de cancha y definir fuerte y rasante al ingreso del área, cuando iban 68 minutos.