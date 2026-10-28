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El Toro Rodríguez volvió a convertir para Bournemouth ante Aston Villa y clasificaron en la Copa de la Liga; mirá el video

El delantero uruguayo, hijo de Coquito Rodríguez, ya había anotado un gol hace dos semanas por la Europa League

28 de octubre de 2026 18:32 hs

El uruguayo Álvaro "Toro" Rodríguez, el hijo de Coquito Rodríguez, gloria de Peñarol con el que ganó dos veces la Copa Libertadores de América en 1982 y 1987, volvió a convertir un gol para Bournemouth en la goleada de este miércoles como locales 3-0 sobre Aston Villa por la Copa de la Liga de Inglaterra.

Con ese triunfo, los cherries, como son conocidos, clasificaron a la siguiente ronda del torneo.

El delantero uruguayo, normalmente suplente en los partidos que el club juega en la Premier League de Inglaterra, disputó 80 minutos del encuentro a un muy buen nivel, y fue sustituido por Junior Kroupi sobre el final.

Un nuevo gol del Toro Rodríguez

Alvaro "Toro" Rodríguez sigue trazando sus primeros pasos en el fútbol de Inglaterra, luego de haber jugado muchos años en España.

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