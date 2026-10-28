Gobierno limitó la compra de municiones y prohibió las armas fabricadas mediante impresión 3D

El gobierno anunció este miércoles la firma de un decreto que controla la compra y circulación de municiones . La medida regula, por primera vez, las armas fabricadas mediante impresión 3D y refuerza el seguimiento de los cartuchos que importan los organismos del Estado.

El decreto, firmado por el presidente Yamandú Orsi junto con los ministros de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y del Interior, Carlos Negro, fue presentado junto con un informe elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) del Ministerio del Interior y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Un mes antes, en setiembre, el gobierno había comunicado la Estrategia Nacional de Control de Armas y Municiones , que ya adelantaba restricciones para la tenencia de pistolas, límites a la compra de municiones y la prohibición de las armas creadas mediante impresión 3D.

Uno de los cambios centrales es que la adquisición de municiones tendrá límites según el tipo de usuario y la actividad que desarrolle. Los "usuarios regulares" podrán adquirir hasta 250, 500, 1.000 o 3.000 municiones por año, según el arma. Los "usuarios intensivos", por su parte, pueden adquirir hasta 1.000, 4.000 o 5.000 cartuchos anuales, de acuerdo al tipo de arma.

Importadores de armas preocupados por posibles restricciones: están en contra del "desarme civil" y aseguran que en Uruguay se hizo un "tabú" del tema

También se establecerá un sistema de trazabilidad para las municiones importadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con un marcaje específico que permita identificar su origen y destino.

En cuanto a la tenencia de armamento, el decreto establece un tope permanente que prohíbe a cualquier usuario habilitado poseer más de ocho armas de fuego en total. Los importadores de armas y coleccionistas ya habían expresado su preocupación en julio, durante el debate parlamentario de dos proyectos de ley, uno del Frente Amplio y otro del Partido Nacional, que pretendían realizar lo que terminó haciendo el decreto: regular el acceso y la importación de armas. En ese momento, los integrantes de la Cámara de Importadores de Armas habían dicho que la "posesión de armas de fuego es un derecho de los habitantes de la República".

"A escasas horas estamos de un hecho ocurrido donde precisamente lo que tuvimos fue la acción de armas de fuego en una comunidad, en un barrio, lo cual esto se ha transformado en una problemática para el país que son las balaceras. Esas balaceras se alimentan de municiones, de municiones que hasta el día de ayer estaban sin control alguno y que, ahora, estamos intentando regular", sostuvo Negro en rueda de prensa, en referencia a la balacera ocurrida cerca de una cancha de baby fútbol en Villa García.

Los delitos con armas cambiaron en una década

Según los datos presentados por el gerente del AECA, Diego Sanjurjo, entre 2013 y 2025, los delitos asociados a armas de fuego aumentaron casi 300%. El indicador reúne distintas conductas, entre ellas disparos, tenencia y porte irregulares, y tráfico de armas.

Sanjurjo catalogó el aumento como "preocupante" y mencionó que eso "habla de un problema creciente, fuerte, de una delincuencia que demanda cada vez más armas de fuego y que por eso, justamente, la proliferación mundial, regional y también en Uruguay se torna un problema, porque evidentemente abastece a esa demanda delictiva".

Se prohíben tanto el uso como el acceso a los archivos para fabricar armas de impresión 3D

El decreto incorpora al régimen de control las armas fabricadas mediante impresión 3D, que, hasta ahora, no estaban reguladas. Sobre el tema, Sanjurjo advirtió que en Brasil "se producen de forma sistemática, casi industrial, por parte de grupos criminales" y que en Uruguay "ya estamos incautando" armas de ese tipo, algunas con un poder de "fuego muy importante".

La nueva regulación alcanza la importación, la compraventa, el uso y la transferencia de estas armas, así como los archivos digitales necesarios para fabricarlas. Según explicó, su utilización quedará reservada a las Fuerzas Armadas y la Policía.

"En Uruguay no estaban prohibidas, no estaban reguladas; a partir de ahora todo lo que es la importación, la compraventa, el uso, la transferencia, no solo de las armas 3D, sino también de los archivos digitales que se precisan para hacerlas, todo está prohibido y todo queda para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía", explicó el jerarca del ministerio.