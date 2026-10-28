La tremenda palomita que le taparon a Ronald Araujo: volvió a ser figura en Liverpool frente a Chelsea y clasificaron en la Copa de la Liga; mirá el video

Ronald Araujo volvió a ser la figura de Liverpool ante Chelsea al que derrotó en definición por penales 6-5 tras igualar 1-1 por la Copa de la Liga de Inglaterra y lo eliminó este miércoles en un encuentro que se jugó en Anfield Road, y avanzó a los cuartos de final del torneo.

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El uruguayo esta vez, como no fue un partido por Premier League, jugó como zaguero central por derecha, al lado del capitán Virgil van Dijk, y no como lateral derecho, como lo utiliza el técnico Andoni Iraola en el torneo de liga.

El partido fue, como se esperaba, el más intenso de esta fase de la Copa de la Liga, porque jugaban dos de los grandes animadores del fútbol inglés a todo o nada.

Morgan Rogers abrió el marcador para Chelsea de penal a los 40 minutos, luego de una pena cometida dentro del área por Ryan Gravenberch.

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No obstante, Cody Gakpo igualó 3' después, también con una pena máxima.

El partidazo de Ronald Araujo en Liverpool

Según los puntajes de Sofascore, la página mundial especializada en estadísticas Ronald Araujo volvió a ser el mejor del equipo, con un puntaje de 7,8.

Por si faltaba algo a un partido redondo en el que ganó todas las pelotas divididas en defensa, el futbolista de la selección uruguaya de Diego Forlán también incursionó en ofensiva.

Cuando iban 60 minutos, el arquero rival, Mike Penders, le sacó un notable cabezazo en palomita a boca de jarro, con una atajada monumental.

La igualdad se mantuvo hasta el final y ambos equipos patearon ocho penales en la definición que ganaron los reds 6-5. Araujo estaba pronto ya para patear el suyo, pero Fofana erró el suyo y Liverpool se llevó la victoria y la clasificación.