Juventud derrotó a Nacional de Florida y es el primer clasificado a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay

Juventud se convirtió este miércoles en el primer equipo clasificado a los cuartos de final de la Copa AUF Uruguay luego de ganarle 2-0 a Nacional de Florida en partido jugado en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

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Nacional de Florida jugó con Andrés Álvarez, Matías Álvarez, Brian Gamachippi, Mateo Colenzo, Franco Bertini, Fabián Bravo, Fabio Barreiro, Lucas Sánchez, Romario Barrios, José Sotelo, Marcos Casandera. El entrenador es Ramiro Martínez.

El argentino Emanuel Cecchini abrió la cuenta a los 37'.

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Juan Martín Boselli, con un golazo de tiro libre, amplió la cuenta a los 68'.

Boselli, ex Peñarol, había entrado a los 53' por Mirko Díaz, al mismo tiempo que Martín "Pelado" Cáceres por David Morosini.

A los 65' ingresó Alejo Cruz por Bruno Larregui.

En cuartos de final, Juventud jugará contra el ganador de Gladiador de Salto contra Liverpool, partido que se jugará el jueves de la semana próxima (5 de noviembre) a la hora 18.00.

Partidos de octavos de final de la Copa AUF Uruguay:

Nacional (Florida) 0-2 Juventud

Porongos (Flores) vs Deportivo Maldonado, 28/10 I 20:30 I Estadio Lavalleja (Trinidad)

Wanderers (Durazno) vs Danubio, 29/10 I 20:30 | Estadio Landoni

Lito vs Wanderers, 4/11 I 15:00 I cancha a Definir

San Carlos (S. Carlos) vs Boston River, 4/11 I 18:00 | Estadio Domingo Burgueño

Ferro Carril (Salto) vs Nacional, 4/11 | 21:00 | Estadio Artigas (Paysandú)

Gladiador (Salto) vs Liverpool, 5/11 I 18:00 | Estadio Artigas (Paysandú)

Libertad (S. Carlos) vs Montevideo City Torque, 5/11 | 21:00 | Estadio Domingo Burgueño

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