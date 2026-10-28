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"¿Pensás hacer más goles que yo en Liverpool?": la divertida felicitación de Darwin Núñez a Ronald Araujo

El delantero felicitó a su compañero de la selección uruguaya, y al mismo tiempo le dejó una chicana en broma

28 de octubre de 2026 14:14 hs
Ronald Araujo y Darwin Núñez en la selección uruguaya

Ronald Araujo y Darwin Núñez en la selección uruguaya

La conexión uruguaya sigue viva en Anfield, incluso a miles de kilómetros de distancia. En una extensa entrevista concedida al periódico británico The Times, Ronald Araujo abrió las puertas de su intimidad futbolística y reveló detalles de la estrecha amistad que mantiene con Darwin Núñez, dejando al descubierto una divertida chicana que el delantero artiguense le dedicó tras su reciente nivel mostrado en Liverpool, club en el que juega el zaguero y del que se fue el delantero que ahora juega en Al-Diriyah de Arabia Saudita.

La confesión de Ronald Araujo en su charla con Darwin Núñez

Ronald Araujo confesó el mensaje que recibió de su compañero de la selección uruguaya, Darwin Núñez.

"Hablo mucho con Darwin, somos grandes amigos. Me felicitó por mi gol contra Villarreal el otro día y me preguntó si pensaba marcar más goles que él en Liverpool", dijo el zaguero en el prestigioso diario inglés The Times.

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La broma refleja no solo la complicidad que forjaron defendiendo a la celeste, sino la huella goleadora que Núñez dejó en el conjunto de Merseyside.

Más allá del guiño hacia el atacante, el defensor profundizó con The Times sobre su rápida consolidación en la Premier League.

Araujo destacó la exigencia física y táctica del fútbol inglés, la comunión inmediata con la hinchada de Anfield y la confianza que le transmitió el cuerpo técnico desde su llegada.

Con solvencia defensiva y presencia en el área rival, el uruguayo demuestra que su liderazgo trasciende fronteras, respaldado siempre por el afecto y la complicidad de sus compatriotas.

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