Mirá el nuevo gol de Ronald Araujo para Liverpool ante Villarreal por la Champions League y su abrazo con los hinchas

Liverpool derrotó 4-3 este martes a Villarreal de España en un partidazo por la tercera fecha de la fase de series de la Champions League y Ronald Araujo volvió a ser protagonista en un encuentro muy complicado para los reds en Anfield Road, al anotar un gol cuando se terminaba la primera parte.

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El uruguayo ya había convertido un tanto para su equipo y también había sido por la competición internacional la semana pasada en la visita a LASK de Austria.

Al igual que aquella vez, en esta ocasión, Araujo anotó de cabeza, aprovechando un grueso error de la defensa de Villarreal, justo cuando se terminaba el primer tiempo.

El uruguayo convirtió y con la carrera que llevaba, terminó abrazándose con los hinchas de Liverpool que vieron en primer plano la anotación.

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Un partido complicado

Villarreal ganaba 2-0 ya en los primeros minutos jugando como visitante frente a Liverpool por la Champions League.

Un grave error de Virgil van Dijk que quiso dar un pase atrás a Alisson de cabeza, dejó solo a Mikautadze para el 1-0.

Luego llegaría el segundo en una nuevo error de marca de Liverpool. No obstante, Alexis Mac Allister ganó en un córner y estampó el descuento de cabeza.

Cuando se terminaba la primera mitad, tras una gran jugada de Rio Ngumoha, Ronald Araujo metió su cabeza y le ganó a su marcador que lo había perdido, para el 2-2.

El uruguayo no salió a jugar el segundo tiempo y Liverpool no anunció por el momento que se haya lesionado.

En el complemento, otra vez Mac Allister y Florian Wirtz -quien había ingresado por Araujo- anotaron en pocos minutos para poner arriba a los reds por 4-2.

A los 86 minutos, Oluwaseyi descontó para los españoles y le puso emoción al final del encuentro.

Finalmente, Liverpool se impuso 4-3 y sumó tres puntos muy importantes.