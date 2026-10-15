Mirá el gol del Toro Rodríguez en la hora para la victoria de Bournemouth por Europa League, que logró una marca que tenía 21 años

La de este jueves fue una jornada consagratoria e histórica para el fútbol internacional con firma uruguaya en el continente europeo. Álvaro "Toro" Rodríguez, hijo del recordado Daniel "Coquito" Rodríguez -bicampeón de la Copa Libertadores de América con la camiseta de Peñarol en las ediciones de 1982 y 1987-, convirtió su primer gol vistiendo la camiseta de Bournemouth de Inglaterra en el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Europa League para la goleada 3-0 sobre Sturm Graz de Austria, y su equipo igualó una marca que tenía 21 años.

El delantero uruguayo disputó los 90 minutos del encuentro a un muy buen nivel, transformándose en una de las figuras de la cancha en la contundente victoria como locales ante los austríacos.

La anotación del Toro llegó sobre el cierre del partido, en la hora, para sellar el marcador definitivo y desatar la alegría de los hinchas presentes en el estadio del conjunto inglés.

Este tanto del Toro Rodríguez representa un hito fundamental en el proceso de adaptación del centrodelantero, quien alcanzó su primera conquista en su séptimo compromiso oficial con la institución británica.

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Su presencia física en el área, el despliegue a lo largo de todo el frente de ataque y el olfato goleador ratifican el enorme potencial que ostenta el futbolista.

Más allá del impacto individual para el atacante uruguayo, la victoria cosechada por Bournemouth adquiere un valor histórico inédito en el fútbol británico.

Con este resultado, la institución se transformó en el primer club inglés en ganar sus dos primeros compromisos en una competición europea desde que lo consiguiera el Bolton Wanderers en la temporada 2005-06.

Tuvieron que transcurrir exactamente 21 años para que un equipo de dicho país repitiera semejante registro en el plano internacional, firmando una gesta que quedará guardada en las páginas doradas del club de la mano del grito sagrado del Toro Rodríguez.