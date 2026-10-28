Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 29 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 29 de octubre una jornada marcada por la nubosidad y las lluvias escasas en buena parte de Uruguay, con temperaturas máximas que alcanzarán los 25 °C en el oeste y norte del país.

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En Montevideo y el área metropolitana se esperan precipitaciones durante la mañana y la tarde, mientras que en el este y oeste también existe probabilidad de lluvias. El norte, en cambio, tendrá períodos de cielo cubierto, pero sin precipitaciones previstas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 8 °C y los 11 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 22 °C y los 25 °C, según la región.

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En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C .

Durante la mañana el cielo estará nuboso, con precipitaciones escasas y presencia de neblinas. Los vientos soplarán del noreste a velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y noche se espera un aumento de la nubosidad, con cielo nuboso a cubierto y precipitaciones escasas y aisladas.

El viento rotará hacia el sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico para el este del país

En el este de Uruguay, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C.

La mañana estará nubosa, con períodos de cielo cubierto, baja probabilidad de precipitaciones y presencia de nieblas y neblinas.

Los vientos serán del noreste, de entre 10 y 20 km/h, con períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Durante la tarde y noche se prevén precipitaciones escasas, cielo nuboso a cubierto y neblinas.

El viento será del sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas que podrán alcanzar los 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste del país

Para el oeste del territorio nacional, Inumet anuncia una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 25 °C.

Durante la mañana se espera cielo nuboso, con precipitaciones escasas y aisladas, además de neblinas. Los vientos soplarán del sector norte, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

En la tarde y noche persistirá la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y lluvias escasas y aisladas.

El viento continuará del sector norte, con velocidades de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico de Inumet para el norte

En el norte de Uruguay se esperan temperaturas de entre 11 °C y 25 °C, con una jornada mayormente nubosa, aunque sin lluvias previstas.

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas.

Los vientos serán del sector este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se mantendrá el cielo nuboso, con períodos de cubierto y vientos del este de entre 10 y 30 km/h, además de períodos de vientos variables de hasta 10 km/h.