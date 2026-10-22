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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 23 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé precipitaciones en todo el territorio nacional, con tormentas en varias regiones

22 de octubre de 2026 21:00 hs
Inumet espera lluvias en todo el país
Inumet espera lluvias en todo el país Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 23 de octubre una jornada marcada por lluvias en todo el país y probables tormentas en varias regiones, con temperaturas que alcanzarán los 28 °C en el norte del territorio nacional.

Según el organismo, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la mañana en buena parte del país, aunque en el norte se extenderán durante la tarde y la noche.

Montevideo y área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C.

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Durante la mañana el cielo estará cubierto y se esperan precipitaciones, con vientos del sector este de entre 20 y 40 kilómetros por hora, que rotarán hacia el oeste y disminuirán su intensidad.

Para la tarde y la noche, el organismo anuncia cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del suroeste y sur de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 23 °C de máxima.

La mañana estará cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán inicialmente del sector este, con velocidades de entre 20 y 40 km/h, y luego rotarán hacia el oeste.

Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos serán del noroeste al suroeste, de entre 10 y 20 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste

Para el oeste, Inumet anuncia una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C, con lluvias y probables tormentas durante la mañana.

El cielo estará nuboso y cubierto, con presencia de neblinas. Los vientos comenzarán soplando del sector este a velocidades de entre 20 y 40 km/h y luego rotarán hacia el oeste, con menor intensidad.

En la tarde y la noche se esperan precipitaciones aisladas y neblinas, con vientos del suroeste y sur de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el norte

El norte será la región más cálida del país, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C.

Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del sector este al sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Inumet también advierte por probables rachas fuertes asociadas a las tormentas.

A diferencia de otras regiones, donde las lluvias tenderán a disminuir hacia el final de la jornada, en el norte continuarán las precipitaciones y tormentas durante la tarde y la noche, con vientos del sureste y sur de entre 10 y 30 km/h.

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