Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 23 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este viernes 23 de octubre una jornada marcada por lluvias en todo el país y probables tormentas en varias regiones , con temperaturas que alcanzarán los 28 °C en el norte del territorio nacional.

Según el organismo, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la mañana en buena parte del país, aunque en el norte se extenderán durante la tarde y la noche.

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 14 °C y una máxima de 21 °C .

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Durante la mañana el cielo estará cubierto y se esperan precipitaciones, con vientos del sector este de entre 20 y 40 kilómetros por hora, que rotarán hacia el oeste y disminuirán su intensidad.

Para la tarde y la noche, el organismo anuncia cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y vientos del suroeste y sur de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 12 °C de mínima y los 23 °C de máxima.

La mañana estará cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Los vientos soplarán inicialmente del sector este, con velocidades de entre 20 y 40 km/h, y luego rotarán hacia el oeste.

Durante la tarde y la noche persistirá la nubosidad, con precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos serán del noroeste al suroeste, de entre 10 y 20 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste

Para el oeste, Inumet anuncia una mínima de 14 °C y una máxima de 25 °C, con lluvias y probables tormentas durante la mañana.

El cielo estará nuboso y cubierto, con presencia de neblinas. Los vientos comenzarán soplando del sector este a velocidades de entre 20 y 40 km/h y luego rotarán hacia el oeste, con menor intensidad.

En la tarde y la noche se esperan precipitaciones aisladas y neblinas, con vientos del suroeste y sur de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el norte

El norte será la región más cálida del país, con una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 28 °C.

Durante la mañana se espera cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos soplarán del sector este al sur, con velocidades de entre 10 y 30 km/h. Inumet también advierte por probables rachas fuertes asociadas a las tormentas.

A diferencia de otras regiones, donde las lluvias tenderán a disminuir hacia el final de la jornada, en el norte continuarán las precipitaciones y tormentas durante la tarde y la noche, con vientos del sureste y sur de entre 10 y 30 km/h.