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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 21 de octubre

En Montevideo, la máxima será de 21 °C y se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h, según el pronóstico de Inumet

20 de octubre de 2026 21:00 hs
Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Durante la mañana el cielo estará algo nuboso y nuboso

Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó su pronóstico para este miércoles 21 de octubre, una jornada que estará marcada por la nubosidad, la posibilidad de lluvias en distintas regiones del país y temperaturas máximas que oscilarán entre los 21 °C y los 24 °C.

Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana

En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 9 °C y una máxima de 21 °C. Durante la mañana estará nuboso, con períodos de cielo algo nuboso, mientras que para la tarde y noche se anuncia una baja probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará del noreste y este a velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

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Pronóstico de Inumet para el este

En el este, las temperaturas estarán entre los 7 °C y los 21 °C. La mañana se presentará nubosa, con períodos de cielo cubierto y neblinas.

Para la tarde y noche se esperan probables precipitaciones y rachas de viento de hasta 50 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste

En el oeste, Inumet pronostica una mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C, con probables precipitaciones tanto durante la mañana como en la tarde y noche.

Los vientos alcanzarán velocidades de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el norte

Por último, en el norte se registrarán las temperaturas más altas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C.

En esta región, el organismo advierte sobre la probable formación de tormentas aisladas durante la mañana y también en la tarde y noche.

Los vientos serán del este y noreste, de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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