Alerta Amber en Paysandú: fiscal argentina dijo que el hombre le pidió a la adolescente que tirara el celular al río para evitar ser encontrada

La fiscal argentina Josefina Minatta confirmó que el caso de la desaparición de Camila Ayelén Rodríguez , la adolescente de 15 años que fue encontrada en la ciudad argentina de Campana junto a un hombre de 37 años, se investiga provisoriamente en Argentina como trata de personas y reveló que el detenido le habría pedido a la menor que arrojara su teléfono al río para evitar que pudieran localizarla.

El caso había motivado la activación de la Alerta Amber en Uruguay y de la Alerta Sofía en Argentina , dos mecanismos destinados a difundir rápidamente información sobre menores desaparecidos.

"Otra cosa que nos resultó muy llamativa es que él le pidió que tirara el teléfono al río para que nadie la encontrara. Este dato, cuando ella nos lo dijo, nos dejó muy estupefactos porque nos hace pensar qué hubiera pasado con ella de no haberla encontrado. Él tenía la determinación de que ella no fuese encontrada ", afirmó Minatta en diálogo con El Observador.

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Según explicó la fiscal, la principal hipótesis de la investigación es que el hombre fue a buscar a la adolescente al centro de Paysandú, a pocas cuadras de su casa, y la trasladó hasta las inmediaciones del paso fronterizo entre Paysandú y Colón. Allí, le habría indicado que descendiera del vehículo y le señaló por dónde debía caminar para cruzar la frontera a pie.

El hombre, en cambio, quedó registrado en los controles migratorios de ingreso a Uruguay y de salida del país. "Ese paso está registrado y está filmado, pero se lo ve solo en la camioneta", explicó Minatta. Una vez que la adolescente cruzó caminando hacia Argentina, abordó el automóvil.

La fiscal señaló que la reconstrucción del recorrido continúa en curso y que la información disponible todavía debe ser contrastada con las pruebas de la investigación.

La causa por trata de personas y la situación del detenido

Ejemplo de Alerta Amber Uruguay Foto: Ministerio del Interior

El hombre de 37 años encontrado junto a la joven tiene doble nacionalidad: argentina y también uruguaya, según lo que describieron las autoridades del Ministerio del Interior en las últimas horas.

Por el momento Minatta confirmó que la Justicia argentina investiga el caso como un posible delito de trata de personas, aunque aclaró que la calificación jurídica es provisoria y podría modificarse a medida que avance la causa.

"Para mí hay muchos indicadores de trata, lo que no hay tan fuerte hasta el momento es la finalidad de explotación sexual", señaló. La fiscal explicó que la adolescente permaneció poco tiempo en Argentina, ya que fue localizada dos días después de ingresar al país, por lo que no se pudo establecer hasta el momento si existía esa finalidad.

Sin embargo, sostuvo que hay elementos que podrían encuadrar en otras etapas del delito: "En cuanto a algunos requisitos del delito, como la captación, el traslado o el acogimiento (le brindó alojamiento en un domicilio en la ciudad de Campana), se encuentran por supuesto materializados", indicó.

El hombre fue interrogado este martes por las autoridades argentinas, pero se negó a declarar y no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido. A partir de esta instancia, el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, "tiene diez días para expedirse sobre el procesamiento o el resolver la situación procesal".

El jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, había afirmado, días antes, que la intención de Fiscalía era extraditar al detenido para que su caso sea tratado en territorio uruguayo.

En ese sentido, Minatta explicó que su intervención en Argentina continuará hasta que reciba formalmente el pedido de extradición del detenido a Uruguay: "Yo sigo mi proceso hasta recibir el pedido de extradición. Cuando se recibe, se inicia el proceso para que vaya a Uruguay", señaló la fiscal.

Cómo se acercó a la adolescente

La fiscal explicó que el hombre conocía a la familia de la adolescente a través de su hermana, con quien mantenía una relación de "amistad". De esa manera, había conseguido acercarse al entorno familiar y visitaba la casa.

En determinado momento, el padre de la adolescente advirtió una situación que le generó desconfianza y le pidió que dejara de concurrir al domicilio. El hombre regresó entonces a Argentina, pero continuó en contacto con la menor.

"Cuando lo echó, él volvió a Argentina pero siguió contactando a la niña, primero a través de un jueguito y luego por WhatsApp", relató Minatta.

Sobre este tema, la fiscal consideró relevante advertir sobre los mecanismos que pueden utilizarse para acercarse a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando atraviesan dificultades de integración social o problemas en el ámbito educativo.

"La adolescencia es un período muy difícil y muchas veces esa situación los deja vulnerables frente a mentes perversas u organizaciones criminales que quieren abusar de ellos ofreciéndoles falsa compañía, falso noviazgo o falsas expectativas de una vida mejor", advirtió.

La adolescente sigue en Argentina

La menor permanece en Argentina bajo el acompañamiento de equipos especializados. Minatta dijo que está "más tranquila", aunque describió la situación como "traumática", en particular por el operativo policial que permitió encontrarla.

Durante su estadía recibió asistencia del programa de rescate y acompañamiento de víctimas de trata de personas y de otro dispositivo de la provincia de Buenos Aires.

En relación a cuándo se tomarán sus declaraciones en cámara Gesell, la fiscal contó que se va "a evaluar" si se toma en Argentina, o si lo hace el fiscal de Paysandú, Joaquín Suárez. La decisión estará ligada a "cómo esté ella y lo que recomienda la psicóloga", aclaró Minatta.

Por el momento, la adolescente no retomó el contacto con sus padres ni con su hermana. Según Minatta, el objetivo es que pueda recuperar la tranquilidad y prepararse para el reencuentro familiar, acompañada por un equipo terapéutico.

Su regreso a Uruguay requiere completar los procedimientos correspondientes, incluidas las evaluaciones médicas y las autorizaciones judiciales. La fiscal indicó que también se coordinará con el fiscal Suárez y se evaluará la intervención del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).