Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Ronald Araujo encendió las alarmas en Liverpool: pese a su nuevo gol no jugó el segundo tiempo ante Villarreal por Champions League "por precaución"

El técnico de los reds, el español Andoni Iraola, explicó la situación del futbolista de la selección uruguaya

20 de octubre de 2026 19:32 hs
Ronald Araujo en Liverpool

Ronald Araujo en Liverpool

En un verdadero partidazo disputado este martes en Anfield Road por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, Liverpool superó por 4-3 a Villarreal. El uruguayo Ronald Araujo volvió a ser protagonista directo en el marcador al anotar el gol del empate 2-2 parcial en el primer minuto de descuento de la etapa inicial, apareciendo por el segundo palo tras un tiro de esquina para resucitar al equipo de Merseyside.

La salida de Ronald Araujo

Sin embargo, para el arranque del segundo tiempo, el técnico Andoni Iraola decidió retirar a Ronald Araujo para darle ingreso al volante Florian Wirtz, quien a su vez, fue buena figura, anotando el cuarto tanto de Liverpool.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador español despejó cualquier duda sobre la variante y fundamentó la decisión en la gestión de cargas pensando en el duelo del domingo ante Brighton & Hove Albion por la Premier League.

Peñarol vuelve a jugar en el Estadio Campeón del Siglo: hubo acuerdo y enfrentará allí a Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

"Tiene aptitudes para ser el mejor lateral derecho del mundo": el elogio del diario AS de España a Federico Valverde

"Ronald sintió una pequeña molestia sobre el final del primer tiempo, y habiendo jugado ya 45 minutos el fin de semana, preferimos no arriesgar nada teniendo a disposición la entrada de Florian para refrescar el equipo", explicó Iraola ante los medios.

En la misma línea, el DT remarcó que la salida del uruguayo respondió a una estrategia preventiva: "En principio fue una precaución por un tema físico y rotación, no parece nada grave".

De esta manera, Araujo cerró una gran noche europea con gol incluido y llegará preservado para la exigente visita a Brighton.

Las más leídas

Las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual tras la notable victoria de Nacional ante Deportivo Maldonado

Daniel Carreño aclaró por qué hubo varias discusiones e insultos al final del partido con los jugadores de Deportivo Maldonado

El penal de Francisco Calvo a Cristian Tabó en el triunfo de Nacional sobre Deportivo Maldonado y que Mathías De Armas no cobró

Nacional 3-2 Deportivo Maldonado por el Torneo Clausura: con ambiente de Copa Libertadores, los de Daniel Carreño son grandes candidatos al título

Temas

Ronald Araujo alarmas Liverpool segundo tiempo Villarreal Champions League

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos