Ronald Araujo encendió las alarmas en Liverpool: pese a su nuevo gol no jugó el segundo tiempo ante Villarreal por Champions League "por precaución"

En un verdadero partidazo disputado este martes en Anfield Road por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, Liverpool superó por 4-3 a Villarreal. El uruguayo Ronald Araujo volvió a ser protagonista directo en el marcador al anotar el gol del empate 2-2 parcial en el primer minuto de descuento de la etapa inicial, apareciendo por el segundo palo tras un tiro de esquina para resucitar al equipo de Merseyside.

Sin embargo, para el arranque del segundo tiempo, el técnico Andoni Iraola decidió retirar a Ronald Araujo para darle ingreso al volante Florian Wirtz, quien a su vez, fue buena figura, anotando el cuarto tanto de Liverpool.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador español despejó cualquier duda sobre la variante y fundamentó la decisión en la gestión de cargas pensando en el duelo del domingo ante Brighton & Hove Albion por la Premier League.

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"Ronald sintió una pequeña molestia sobre el final del primer tiempo, y habiendo jugado ya 45 minutos el fin de semana, preferimos no arriesgar nada teniendo a disposición la entrada de Florian para refrescar el equipo", explicó Iraola ante los medios.

En la misma línea, el DT remarcó que la salida del uruguayo respondió a una estrategia preventiva: "En principio fue una precaución por un tema físico y rotación, no parece nada grave".

De esta manera, Araujo cerró una gran noche europea con gol incluido y llegará preservado para la exigente visita a Brighton.