Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 28 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) publicó su pronóstico para este miércoles 28 de octubre , una jornada que estará marcada por la presencia de nubes, nieblas y neblinas en distintas zonas de Uruguay, con probabilidad de lluvias escasas en el este del territorio.

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Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 9 °C y los 11 °C , mientras que las máximas alcanzarán los 24 °C en el norte del país .

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mañana cubierta a nubosa, con bancos de niebla, aunque las condiciones mejorarán parcialmente hacia la tarde.

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Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet anuncia una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C .

Durante la mañana el cielo estará cubierto a nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán variables, de entre 0 y 10 kilómetros por hora.

En la tarde y noche se espera una disminución parcial de la nubosidad, con cielo nuboso a algo nuboso. El viento rotará hacia el este y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el este: posibles lluvias y nieblas

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 22 °C.

La mañana estará cubierta a nubosa, con probabilidad de precipitaciones escasas, nieblas y neblinas.

Durante la tarde y noche continuará la nubosidad, aunque con períodos de cielo algo nuboso. Inumet mantiene la probabilidad de lluvias escasas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos serán inicialmente variables y débiles, y luego soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el oeste: máxima de 23 °C

Para el oeste de Uruguay, Inumet prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de menor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con algunos períodos de cielo algo nuboso y neblinas.

Los vientos serán débiles durante la mañana y luego rotarán hacia el este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el norte: las temperaturas más altas del país

El norte del territorio nacional tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C.

Inumet anuncia cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas tanto durante la mañana como en la tarde y noche.

Los vientos soplarán del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

De esta manera, el miércoles estará marcado por temperaturas más elevadas en el norte y el oeste, mientras que la nubosidad, las nieblas y la posibilidad de precipitaciones débiles se concentrarán principalmente en el este del país.