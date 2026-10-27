Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 28 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó su pronóstico para este miércoles 28 de octubre, una jornada que estará marcada por la presencia de nubes, nieblas y neblinas en distintas zonas de Uruguay, con probabilidad de lluvias escasas en el este del territorio.
Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 9 °C y los 11 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 24 °C en el norte del país.
En Montevideo y el área metropolitana se espera una mañana cubierta a nubosa, con bancos de niebla, aunque las condiciones mejorarán parcialmente hacia la tarde.
Montevideo y el área metropolitana
Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet anuncia una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.
Durante la mañana el cielo estará cubierto a nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán variables, de entre 0 y 10 kilómetros por hora.
En la tarde y noche se espera una disminución parcial de la nubosidad, con cielo nuboso a algo nuboso. El viento rotará hacia el este y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.
Pronóstico para el este: posibles lluvias y nieblas
En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 22 °C.
La mañana estará cubierta a nubosa, con probabilidad de precipitaciones escasas, nieblas y neblinas.
Durante la tarde y noche continuará la nubosidad, aunque con períodos de cielo algo nuboso. Inumet mantiene la probabilidad de lluvias escasas, además de neblinas y bancos de niebla.
Los vientos serán inicialmente variables y débiles, y luego soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h.
Pronóstico para el oeste: máxima de 23 °C
Para el oeste de Uruguay, Inumet prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C.
Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de menor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla.
En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con algunos períodos de cielo algo nuboso y neblinas.
Los vientos serán débiles durante la mañana y luego rotarán hacia el este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.
Pronóstico para el norte: las temperaturas más altas del país
El norte del territorio nacional tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C.
Inumet anuncia cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas tanto durante la mañana como en la tarde y noche.
Los vientos soplarán del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.
De esta manera, el miércoles estará marcado por temperaturas más elevadas en el norte y el oeste, mientras que la nubosidad, las nieblas y la posibilidad de precipitaciones débiles se concentrarán principalmente en el este del país.