Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 28 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada con abundante nubosidad en buena parte del país y temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y los 24 °C

27 de octubre de 2026 21:00 hs
Cielo cubierto
Cielo cubierto Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó su pronóstico para este miércoles 28 de octubre, una jornada que estará marcada por la presencia de nubes, nieblas y neblinas en distintas zonas de Uruguay, con probabilidad de lluvias escasas en el este del territorio.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 9 °C y los 11 °C, mientras que las máximas alcanzarán los 24 °C en el norte del país.

En Montevideo y el área metropolitana se espera una mañana cubierta a nubosa, con bancos de niebla, aunque las condiciones mejorarán parcialmente hacia la tarde.

Más noticias

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este martes 27 de octubre

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 26 de octubre

Montevideo y el área metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet anuncia una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 19 °C.

Durante la mañana el cielo estará cubierto a nuboso, con presencia de neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán variables, de entre 0 y 10 kilómetros por hora.

En la tarde y noche se espera una disminución parcial de la nubosidad, con cielo nuboso a algo nuboso. El viento rotará hacia el este y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el este: posibles lluvias y nieblas

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 22 °C.

La mañana estará cubierta a nubosa, con probabilidad de precipitaciones escasas, nieblas y neblinas.

Durante la tarde y noche continuará la nubosidad, aunque con períodos de cielo algo nuboso. Inumet mantiene la probabilidad de lluvias escasas, además de neblinas y bancos de niebla.

Los vientos serán inicialmente variables y débiles, y luego soplarán del sector este a velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el oeste: máxima de 23 °C

Para el oeste de Uruguay, Inumet prevé una mínima de 10 °C y una máxima de 23 °C.

Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con períodos de menor nubosidad y presencia de neblinas y bancos de niebla.

En la tarde y noche continuará el cielo nuboso, con algunos períodos de cielo algo nuboso y neblinas.

Los vientos serán débiles durante la mañana y luego rotarán hacia el este, con velocidades de entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico para el norte: las temperaturas más altas del país

El norte del territorio nacional tendrá las temperaturas más elevadas de la jornada, con una mínima de 11 °C y una máxima de 24 °C.

Inumet anuncia cielo nuboso, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas tanto durante la mañana como en la tarde y noche.

Los vientos soplarán del sureste, con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

De esta manera, el miércoles estará marcado por temperaturas más elevadas en el norte y el oeste, mientras que la nubosidad, las nieblas y la posibilidad de precipitaciones débiles se concentrarán principalmente en el este del país.

Las más leídas

Feriado no laborable del 28 de octubre en Uruguay: a quiénes abarca y cómo se paga

Peñarol 0-1 Montevideo City Torque EN VIVO por Copa AUF Uruguay: partido suspendido por graves incidentes en la barra de Peñarol

Camino a Madrid y con la mira en las finales de la Liga AUF Uruguaya, si logra clasificar: el plan de Peñarol para recuperar a Leonardo Fernández

Del frío al calor, pero con tormentas en el medio: meteorólogos anuncian "desvíos positivos" de temperatura y revelan cuándo vuelven las lluvias

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos