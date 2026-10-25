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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 25 de octubre

El domingo estará marcado por la nubosidad, las precipitaciones y las neblinas en todo el país

25 de octubre de 2026 8:37 hs
Ciclón, viento, lluvia, tormenta, alerta roja
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología, el domingo estará marcado por la nubosidad, las precipitaciones y las neblinas en todo el país, con vientos moderados a fuertes durante buena parte del día.

Área Metropolitana

De acuerdo con Inumet, la temperatura mínima será de 10 °C y la máxima de 15 °C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones. Los vientos soplarán entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Para la tarde y la noche, el organismo prevé que continúe el cielo nuboso y cubierto, aunque con precipitaciones escasas, y vientos de entre 20 y 30 km/h.

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Oeste

Inumet pronostica una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C. Durante la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y neblinas. Los vientos tendrán una intensidad de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Hacia la tarde y la noche, según el instituto, seguirán las precipitaciones y las neblinas, con la posible formación de bancos de niebla, y los vientos soplarán entre 10 y 30 km/h.

Norte

La mínima será de 10 °C y la máxima de 17 °C, según Inumet. Tanto por la mañana como por la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y neblinas. Los vientos tendrán una intensidad de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, durante toda la jornada.

Este

Inumet anticipa una mínima de 9 °C y una máxima de 16 °C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y neblinas, y vientos de entre 20 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Para la tarde y la noche, el organismo prevé que persistan las precipitaciones y las neblinas, con bancos de niebla, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

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