"Estoy muy emocionada": la uruguaya Julia Paternain correrá la Maratón de Nueva York este domingo y mostró su sesión de entrenamiento más exigente; mirá el video

La atleta uruguaya Julia Paternain , medalla de bronce en maratón en el Mundial 2025 de Japón, volverá a correr la distancia reina del atletismo cuando este domingo dispute la maratón de Nueva York, una de las más importantes y convocantes del mundo.

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Para eso se preparó especialmente junto a su entrenador Jack Polerecky en Flagstaff, Arizona , donde está radicada en Estados Unidos.

Uno de sus sesiones de entrenamiento más duras fue registrada en un informe del canal de YouTube especializado en running FloTrack , en el que se vio a Paternain haciendo una tirada larga de 24 millas (38.6 kilómetros) , la más extensa en su preparación para Nueva York, realizada hace un mes.

La sesión comenzó con 9 millas de entrada en calor, para luego hacer 10 más intensos, una milla relajada, dos más fuertes a su ritmo de maratón y dos para volver a la calma.

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La uruguaya también entrenó su hidratación para luego aplicarla en carrera, con unas cinco botellas repartidas cada tres millas, lo que suele ser su estrategia, según contó.

Los números de Julia Paternain en su sesión de entrenamiento más larga para la NYC Marathon

“Estuvo realmente duro”, dijo la atleta de 27 años tras terminar la sesión realizada en caminos y rutas, acompañada por otras corredoras y su equipo, luchando contra el viento y los repechos.

Por su parte, Polerecky dijo estar “orgulloso” por el entrenamiento de su corredora. “No fue una mañana fácil, pero logró exactamente lo que tenía que hacer”.

“Fue la semana de mayor kilometraje de su vida, creo que ronda las 100 millas cuando tradicionalmente ha estado alrededor de 80 o 85 millas por semana”, agregó.

Buscará mejorar su marca, aunque Nueva York tiene dificultades

La Maratón de Nueva york será la cuarta que correrá Julia Paternain en su historial.

La primera fue la Maratón McKirdy, también en Nueva York, cuando en enero 2025 fue primera con un tiempo de 2:27:09.

Luego corrió el Mundial de Atletismo de Tokio en setiembre de 2025, en el que ganó la histórica medalla de bronce con un tiempo de 2:27:23, convirtiéndose en la primera fondista uruguaya y sudamericana en subir a un podio mundialista en maratón.

Este año corrió la Maratón de Londres, el pasado 26 de abril, en la que fue octava con un tiempo de 2:25:47, estableciendo un nuevo récord nacional y logrando la mejor actuación histórica de Uruguay en un World Marathon Major.

Julia Paternain en su entrenamiento para la NYC Marathon junto a su entrenado Jack Polerecky

Este domingo en Nueva York buscará mejorar esa marca, pero reconoció que en ese circuito tendrá más repechos que en Londres.

Lo mismo dijo su entrenador, quien indicó que por el trazado neoyorquino los registros pueden cambiar kilómetro a kilómetro.

“Espero correr cerca de mi marca, de 2:25, pero hay 900 pies de elevación en todo el recorrido. Estoy en mejor condición que antes de Londres, pero esto es un desafió completamente nuevo, lo que es intimidante pero emocionante”, comentó la uruguaya.

“Estoy emocionada por correr una de las principales carreras en Estados Unidos, que he visto en TV como Chicago, Nueva York y Boston. Sí, estoy muy emocionada”, agregó.