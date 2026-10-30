Lucía Brocal dejó Desayunos Informales después de 11 años: su despedida del programa de Canal 12

Las lágrimas de Lucía Brocal en su despedida de Desayunos Informales

Este viernes, Lucía Brocal se despidió de Desayunos Informales después de once años como una de las conductoras del magazine matinal de Teledoce, al que llegó en 2015.

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"No fue una decisión fácil porque esta es mi familia, estos compañeros son amigos, son familia", dijo la conductora en su despedida. "Pero siento que es el momento de dar este paso, y lo único que tengo para decir es gracias al canal, que confió en mí cuando yo era chica, no tenía tanta experiencia, y vieron algo que no sabía que tenía".

"Gracias a todos los compañeros que pasaron por acá, a los compañeros detrás de cámara, hicimos miles de notas, pasamos por momentos lindos, feos, casamientos, divorcios, nacimientos, pérdidas, y la verdad tengo un sentimiento de tanto agradecimiento que es lo único que tengo para decir".

"Se van a venir otras cosas, sigo en el canal, estoy muy contenta y entusiasmada con lo que se viene, y es un fin de esta etapa", agregó la comunicadora.