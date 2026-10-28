Nuevos discos: cinco novedades de la música uruguaya para tener en el radar

La música nunca para. Y menos la música uruguaya, siempre tan prolífica y abundante. Así que este repaso, aunque sea obvio aclararlo, es apenas un paneo por algunos de los nuevos discos locales que se han publicado en las últimas semanas.

Discos de proyectos y artistas con más o menos recorrido, hallazgos dentro de ese torrente continuo de música nueva a la que toca enfrentar cada semana. Una selección con ánimo de descubrimiento de cinco novedades locales.

El segundo disco del proyecto capitaneado por Julietta Astol Novo plantea un viaje narrativo centrado en una groupie (personaje a la vez central y lateral en el imaginario rockero tradicional) que pasa de fan obsesiva a homicida y de ahí a estrella de rock, una suerte de tragedia e historia macabra pero con una dosis de humor negro dispersa en su escenario. Un disco lógicamente oscuro pero magnético, gracias a la fascinación que genera el relato que atraviesa las canciones, y también al sólido trabajo guitarrero que remite al grunge y al rock alternativo de los 90. Un disco energético y con un universo narrativo propio que lo ubica entre los proyectos más únicos del año.

Un desafío para que intente en casa: ponerle play a este disco y contar los segundos que le lleve empezar a bailar. Seguramente no sean muchos. Con su universo que va desde el funk y el R&B hasta referencias pop y una incursión de la plena (Álvez tiene en su currículum pasos por la Orquesta Juvenil del Sodre y por la banda tropical Los Negroni), Neggo es un disco festivo, por supuesto, y de una alta factura musical, aunque lejos está de ser un proyecto liviano, con una identidad lírica y estética definida que confirman que Álvez es una de las voces a seguir en el escenario musical de este país.

202X – Mux

Juego, experimentación, ritmo, celebración. Mux, proyecto referente del indie y la psicodelia local, volvió a las andanzas con este nuevo disco (tras una pausa considerable, ya que su trabajo anterior es de 2019), una reunión de canciones imaginativa y singular, tan fascinante como difícil de clasificar, aunque eso no significa que sea un rejunte descoyuntado. Más allá de que cada canción tiene su espíritu propio, la unidad en el proyecto es notoria, y se refleja en puntos altos como Hormiguita, Criptonita y Creencias. Un disco donde hay lugar para todo, pero ese ensamblaje tiene todo el sentido (y toda la diversión) del mundo.

De la raíz – Neanderthal

Se formaron en los 80, se consolidaron en los 90 —fueron parte del compilado Criaturas del pantano, un hito del rock under de su generación, camada que también comparten Buenos Muchachos, Chicos Eléctricos y La Hermana Menor, por ejemplo—, y su último disco había salido en los 2000. Después de una ausencia de casi dos décadas, la banda estrenó su tercer disco, una reunión de 13 canciones hipnóticas, guiadas por guitarras que destellan y arropan a partes iguales. Un disco con un notorio énfasis instrumental, potente y misterioso.

Jardín de flechas perdidas – Mel Altieri

Amor y desamor. Deseo, miedo, dudas, corazones rozagantes y otros que están rotos. El amor que se busca y el que se encuentra. Todo eso en apenas 20 minutos. Para su segundo disco, la cantante y compositora Mel Altieri encontró ocho formas de atravesar esas aristas del universo romántico, siempre con una impronta fresca y pop. La cantante canaria recorre una variedad de referencias y escenarios sonoros, que van desde la música brasileña hasta una veta más rockera en su colaboración con Rodra, ojos de buena, y hasta elementos del flamenco. Un disco luminoso y lleno de apuestas. Como el propio amor.