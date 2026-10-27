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El actor Noah Wyle fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista People

El actor estadounidense, que volvió al estrellato con la elogiada y premiada serie The Pitt, fue elegido por la revista por su "intensidad cautivadora"

27 de octubre de 2026 12:42 hs
Noah Wyle
AFP

El actor estadounidense Noah Wyle ha sido elegido como el hombre más sexy del mundo en 2026 por la revista PEOPLE por "su intensidad cautivadora" y su "aspecto de galán de cine", según explica la propia revista.

Afortunadamente, (su esposa) Sara, de 46 años, logró convencerlo de que, efectivamente, reunía todos los requisitos para el título", explica la revista.

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"Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados", dijo él. "Así que pensé: 'Bueno, si tú lo dices...'", explica PEOPLE.

Wyle se dio a conocer ante el público televisivo como el estudiante de medicina y, posteriormente, médico John Carter en la serie ER ("Urgencias"), una serie en la que trabajó junto a estrellas como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies.

Por su trabajo obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy durante la emisión de la serie.

Wyle ha regresado de nuevo al mundo hospitalario, ahora como médico adjunto, en el papel del dr. Michael 'Robby' Robinavitch, en la serie The Pitt, de HBO.

Su interpretación a lo largo de las dos temporadas del serial le valió el Globo de Oro al mejor actor en una serie de televisión dramática en 2026, así como dos premios Emmy consecutivos al mejor actor en una serie dramática, en 2025 y 2026.

La tercera temporada de este exitoso drama médico tiene previsto su estreno en enero de 2027.

Cada año, desde 1985, la revista estadounidense elige al que denomina el hombre vivo más sexy del planeta, título que con anterioridad ha otorgado al cantante John Legend, y a los actores Michael B. Jordan, Denzel Washington o Idris Elba, entre otros.

EFE

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