Conmoción en el mundo del streaming: murió a los 30 años Komanche, el creador de contenido salvadoreño que brilló junto a Ibai y AuronPlay

Carlos Mauricio Gómez , el popular streamer salvadoreño conocido en el mundo de las redes como El Komanche , murió a los 30 años en la ciudad de Monterrey, México.

La noticia, que comenzó a circular como un rumor en la noche del domingo 25 de octubre, fue confirmada en la mañana de este lunes por su representante, Byron Reyes , luego de ponerse en contacto con la familia del creador de contenido. Según los primeros reportes, las autoridades locales hallaron el cuerpo sin vida del joven en una vivienda de la ciudad mexicana, aunque hasta el momento ni la familia ni las fuentes oficiales han detallado las causas del fallecimiento.

"Gente, esto es muy fuerte. Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia", escribió Reyes a través de sus historias de Instagram. Minutos después, el mánager publicó un sentido homenaje acompañado de una fotografía de los inicios del streamer, cuando apenas reunía 4.000 seguidores, e hizo un llamado de atención sobre el hostigamiento que sufren las figuras públicas en internet, asegurando que "el bullying a cualquier escala no es un juego" .

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"Vuela alto mi Komanche, gracias por llevar a El Salvador siempre contigo, gracias por ser un gran hijo, amigo y un gran ser humano", expresó su representante, quien además lamentó que quedaran truncados dos proyectos en los que venían trabajando juntos. "Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria, y es el cariño de todos los que la conforman", agregó.

De El Salvador a la élite de Twitch: los Squid Craft Games y La Velada 6

Nacido el 27 de septiembre de 1996 en El Salvador, Gómez dio sus primeros pasos en Twitch en 2015. Sin embargo, su salto definitivo a la primera línea del streaming en español se produjo entre 2020 y 2022, impulsado por su carisma y sus transmisiones de títulos como Minecraft, Fortnite y Grand Theft Auto (GTA).

Su consagración en la industria llegó al convertirse en uno de los cerebros y coorganizadores —junto a los españoles AuronPlay y El Rubius— de los Squid Craft Games. Inspirado en la exitosa serie surcoreana El juego del calamar, el torneo dentro del universo de Minecraft reunió a los creadores más importantes de habla hispana y rompió récords de audiencia en la plataforma de Amazon.

A lo largo de su carrera, forjó un estrecho vínculo con figuras de la talla de su compatriota Fernanfloo y el español Ibai Llanos, quien incluso llegó a sorprenderlo en una transmisión en directo conectándolo en una videollamada con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, un momento que se volvió viral por la emoción del salvadoreño.

Recientemente, el nombre de Komanche había vuelto a ocupar los titulares a raíz de La Velada del Año 6, el multitudinario evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. El salvadoreño había sido elegido como uno de los boxeadores de esta edición, pero su combate terminó siendo cancelado luego de que él mismo revelara su participación antes del anuncio oficial, incumpliendo el acuerdo de confidencialidad de la organización.

El dolor de sus colegas y el debate por el odio en las redes

En los días previos a que se conociera el desenlace, seguidores habían manifestado preocupación por el estado anímico del creador, quien en el pasado había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental y había dejado mensajes en redes sociales asegurando que "los días no mejoran".

Tras confirmarse su muerte, las principales figuras del streaming en España y América Latina inundaron las redes de mensajes de despedida y reabrieron el debate sobre la presión y el odio (hate) en las plataformas digitales.

Ibai Llanos compartió una fotografía junto a él en sus historias de Instagram: "Descansa en paz, hermano. Te recordaremos toda la vida. Abrazo y cariño para toda su familia y seres queridos. Cuidaos mucho".

AuronPlay, uno de sus colaboradores más cercanos, manifestó su profundo dolor: "No te imaginas lo que te voy a echar de menos".

El argentino Coscu (Martín Pérez Disalvo) fue uno de los más duros al señalar la responsabilidad de los usuarios anónimos en redes: "Eso pasa cuando comunidades de ratas juegan a ser jueces de la vida del resto de las personas. Juzgan a todo el mundo, inventan, fabulan y arman historias, juzgan sin escrúpulos a todos, y después cuando pasan estas cosas tuitean llorando y dan su pésame".

Otros referentes de la escena como Spreen, Westcol, xTheFocuSx y Pol Turrents también expresaron su conmoción, pidiendo respeto y prudencia para la familia del salvadoreño en este momento.