Uno de los datos divulgados en el Anuario Estadístico Agropecuario es la caída del desempleo en zonas rurales

La caída en la tasa de desempleo general y también en las zonas rurales fue parte de un conjunto de indicadores destacados este martes, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) , durante el acto de presentación del Anuario Estadístico Agropecuario 2026 .

El trabajo informa ¿la evolución de la producción, el comercio exterior y los principales indicadores económicos del sector.

En los resultados sobresalen, se señaló, el incremento de las exportaciones agropecuarias, la recuperación de la actividad pesquera y el aumento del precio promedio de la hectárea.

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La presentación coincidió con el 60º aniversario de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA-MGAP).

En la presentación participaron el ministro, Alfredo Fratti; el coordinador de DIEA, Pablo Couto; y la coordinadora del anuario y técnica de la DIEA, Daiana Martin.

Daiana Martin, Alfredo Fratti y Pablo Couto.

Anuario Estadístico Agropecuario

La edición 29 del Anuario Estadístico Agropecuario del MGAP, realizado por la DIEA, está disponible a través de este enlace.

Contiene, como en cada edición, los registros de las principales variables de la producción e indicadores macroeconómicos del país, actualizados al 31 de diciembre del año anterior, con información acerca de las cadenas de valor agroindustriales, su participación en la economía y el resultado del comercio internacional.

Fratti expresó que el anuario contiene buenas noticias y destacó la información acerca de indicadores de mejoras en la economía del país y en el trabajo en general.

Daiana Martin remarcó el trabajo en equipo que realizan los profesionales de la DIEA en la generación de información estadística del agro y explicó que el anuario cuenta con tres versiones: una resume cada capítulo; otra versión ampliada muestra todos los cuadros, gráficos y mapas elaborados; y una versión digital descargable con toda la información.

Couto señaló datos relevantes acerca de la información macroeconómica a nivel nacional y destacó el incremento del PIB en la economía, que la tasa de desempleo general cayó del 8.2% al 7.5% y en zonas rurales cayó 0,5% quedando en 7.1% y que la tasa de inflación anual observada se ubica en 3.11%, siendo el rango meta 3% a 6%.

La tierra vale más

Por considerar algunos de los datos de un amplio conjunto de análisis, en comparación con el año anterior (2024) se confirma la tendencia histórica en el valor de la tierra, con un aumento del 5,3% en el precio promedio de la hectárea de uso agropecuario, siendo el valor medio de 2025 por hectárea US$ 4.178.

La superficie enajenada, comprendida en 1.718 operaciones, fue 258.942 hectáreas.

Los arrendamientos rurales ascendieron a 1.251, con un precio promedio de US$ 130/ha/año, siendo la superficie transada de 385.593 hectáreas.

En ambos casos la cantidad de operaciones subió levemente en comparación con el año anterior.

Estos datos se obtienen de la Dirección General de Registros y son procesados por la DIEA.

Más vacunos, baja en ovinos y más equinos

Con relación a la producción ganadera, se constató un ascenso en las existencias de vacunos y de equinos frente al período anterior.

Los vacunos ascendieron a 11,6 millones (frente a 11,4 millones del año anterior), los ovinos descendieron a 4,8 millones (frente a 5,4 millones del año anterior) y los equinos ascendieron a 404 mil animales (frente a 397 mil del período anterior).

Creció el consumo de carne vacuna

El consumo de carne vacuna, por habitante y por año, ascendió a 50,2 kilos (frente a 48,3 kg del año anterior), mientras que el de carne ovina descendió de 2,6 a 2,3 kilos por habitante y por año.

La producción de carne totalizó en 1.245 mil toneladas de carne vacuna y 32 mil toneladas de carne ovina.

En la agricultura

En la agricultura, en la zafra de invierno se observó una pequeña caída del área cultivada de trigo y cebada y se vio un aumento en el cultivo de colza.

Los cultivos de verano 2025/26 fueron afectados por el déficit hídrico, con una importante caída de los rendimientos, principalmente en la soja, donde la producción cayó a un 50%.

Couto explicó que esto se verá reflejado el año próximo en la caída de las exportaciones de soja.

Los cultivos de arroz no tuvieron problemas hídricos y el comportamiento fue similar al año anterior con un registro de 9.370 kilos por hectárea, que sigue siendo de los más elevados en el mundo.

Incremento en comercio exterior y pesca

Los técnicos destacaron el incremento del 24% en dólares en la exportación ganadera, así como una pequeña caída del 9% en la exportación forestal, incluida la zona franca.

Las exportaciones del sector agropecuario y de la pesca también mostraron incrementos.

Couto señaló que se reactivó el sector pesquero, con un aumento del 20% frente al período anterior, el que había estado marcado por algunos problemas referentes al puerto y a las embarcaciones que salieron al mar.

En las exportaciones del sector agropecuario se observa un incremento del 7,1%.

Se mencionó al peso que tienen la carne bovina y la forestación en el total de exportaciones, alcanzando el entorno del 25% cada una, la actividad cerealera representa un 22% del total de exportaciones y los lácteos representan un 8,3% del total.

Los 60 años de DIEA

Couto hizo mención a los 60 años de actividad que el pasado 26 de octubre cumplió DIEA y remarcó el compromiso de los técnicos que durante seis décadas han trabajado para generar información estadística oficial, a través de encuestas, censos y registros administrativos, confiable y transparente.

La DIEA se ha consolidado como una herramienta fundamental para el diseño de políticas y la toma de decisiones estratégicas del sector La DIEA se ha consolidado como una herramienta fundamental para el diseño de políticas y la toma de decisiones estratégicas del sector

Recordó, además, que la información se encuentra estrictamente amparada por el secreto estadístico y concluyó que de cara al futuro la DIEA reafirma el compromiso con la innovación tecnológica y la transparencia, para seguir brindando estadísticas confiables que impulsan al agro uruguayo.

Informó que la DIEA ha desarrollado un sistema integrado de registros administrativos que permitirá en los próximos años disponer de información nacional todos los años, sin tener que esperar a los procesos de 10 años cuando se realizan los censos generales agropecuarios de relevamiento completo, siendo Uruguay uno de los pocos países de América Latina en contar con registros administrativos de calidad.