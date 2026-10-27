Remisión de leche desde los tambos a la industria tuvo el mejor setiembre de la historia

Durante setiembre la producción de leche y su remisión a los complejos industriales en Uruguay alcanzó un volumen mayor al de ese mes del año anterior , con base en el análisis estadístico mensual que realiza el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

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Se registró un crecimiento en el volumen mensual y, además, también aumentó el acumulado en 2026 y creció el total de la remisión durante el último año móvil, se informó.

El aumento de la remisión en setiembre es el 14° consecutivo considerando que desde agosto de 2025 este indicador mejora.

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En setiembre de 2026 el ingreso de esa materia prima (de remitentes y leche propia) en las plantas aumentó 0,7% con relación al mismo mes de 2025, totalizando 228,7 millones.

Si la comparación es del lapso enero-setiembre de 2026 con enero-setiembre de 2025 hubo un incremento de 8,2% y un total de 1.688,1 millones de litros.

Tomando en cuenta el lapso octubre 2025-setiembre 2026, es decir el último año móvil, la remisión creció 8,7% a 2.342,4 millones de litros comparando con el mismo segmento anterior.

El dato

La remisión de setiembre de 2026 es la mayor en la historia para ese mes, superando el récord que se había alcanzado en 2025 con 227,1 millones de litros.

Subas también con base en el envío de sólidos

Si la medición en vez de hacerla en litros considera kilos de sólidos, comparando setiembre de 2026 con ese mes de 2025 hay un crecimiento de 2,2% al alcanzar los 17,3 millones de kilos de grasa + proteína.

En la comparación de enero-setiembre de este año y el pasado hay un incremento de 10% para un acumulado de 134,5 millones de kilos.

El último año móvil da cuenta de 184,2 millones de kilos de sólidos, un 10,6% más que en igual lapso de 12 meses previo.

El dato

Con base en datos desde el ejercicio de 2002, el mejor registro mensual fue el de octubre de 2025 con 235,3 millones de litros y el más bajo ocurrió en mayo de 2003 con 68,7 millones de litros.

Sólidos en la leche

Contenido de grasa

Setiembre 2026: 3,95%

Setiembre 2025: 3,90%

Todo 2025: 3,96% (1% + que en todo 2024)

Contenido de proteína

Setiembre 2026: 3,66%

Setiembre 2025: 3,60%

Todo 2025: 3,58% (1% + que en todo 2024)

Últimas 10 campañas anuales

En 2025 se remitieron 2.212 millones de litros + 8,4% sobre 2024

En 2024 se remitieron 2.040 millones de litros - 3,5% sobre 2023

En 2023 se remitieron 2.114 millones de litros + 1,2 sobre 2022

En 2022 se remitieron 2.089 millones de litros - 1,4% sobre 2021

En 2021 se remitieron 2.118 millones de litros + 1,9% sobre 2020

En 2020 se remitieron 2.078 millones de litros + 5,5% sobre 2019

En 2019 se remitieron 1.970 millones de litros - 4,5% sobre 2018

En 2018 se remitieron 2.063 millones de litros + 7,2% sobre 2017

En 2017 se remitieron 1.924 millones de litros + 8,4% sobre 2016

En 2016 se remitieron 1.775 millones de litros - 10,1% sobre 2015

El mejor registro anual en este siglo fue el de 2025 y el más bajo se detectó en 2002 (1.109 millones de litros).

Rodeo Holando en tambo de Colonia. Foto: Juan Samuelle

Precio de la leche

El Inale informó también que el precio de la leche en tambo en setiembre de 2026 fue de $ 16,5 y US$ 0,41 por litro.

En setiembre descendieron los precios en pesos, dólares y por kilo de sólidos (-5%, -6% y -6% respectivamente) respecto al mismo mes de 2025.

Comparado con el mes anterior, mejoraron los precios por litro en pesos y en dólares (+0,1% ambos) asociados al descenso del contenido de sólidos, pues el precio por kilo de sólidos mejoró (+0,8%).