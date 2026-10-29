Premios Florencio 2026: desde obras autogestionadas hasta grandes producciones de artistas nacionales, estos son todos los nominados

Los Premios Florencio 2026 ya tienen a sus aspirantes. Los nominados al premio otorgado por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) a lo más destacado de la escena teatral de la temporada, se presentaron el martes 27 de octubre en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.
Entre las obras con más nominaciones en esta temporada es Antígona, la apuesta de la Comedia Nacional con la dirección del español Miguel del Arco, seguida por En familia, la obra de Florencio Sánchez con la dirección de Mateo Altez Rius.
Habrá dos ceremonias de entrega de los premios: una dedicada al teatro para niños y adolescentes, que será el 15 de noviembre en la Sala Zitarrosa; y una dedicada al teatro para adultos, que se realizará el 3 de diciembre en la sala principal del Teatro Solís.
Las entregas de premios van a ser transmitidas por Canal 5 con la conducción de Ana Laura Barreto y Leonardo Lorenzo.
A continuación, todos los nominados a los Premios Florencio.
Teatro para adultos
Espectáculo y dirección
- Antígona, de Sófocles. Versión y dirección: Miguel del Arco.
- Cámara Hamlet, de Marcel Sawchik Monegal. Dirección: Marcel Sawchik Monegal y Natalia Agosín.
- El beso de la mujer araña, de Manuel Puig. Versión y dirección: Santiago Ventura.
- El horizonte de sucesos, de María Rosa Oña. Dirección: Daniel Caligari.
- En familia, de Florencio Sánchez. Dirección: Mateo Altez.
- Margaritas en el mar, de Rossana Mutarelli. Dirección: Sergio Luján.
Actriz
- Adriana Ardoguein, por Cámara Hamlet.
- Pilar Cartagena, por En familia.
- Fabiana Charlo, por El sueño de la razón produce monstruos.
- Camila Durán, por Personas, lugares y cosas.
- Mané Pérez, por Antígona.
- Lucía Sommer, por Antígona.
Actor
- Fernando Amaral, por Margaritas en el mar.
- Gustavo Antúnez, por La mujer de negro.
- Alain Blanco, por El sueño de la razón produce monstruos.
- Dylan Cortés, por Cámara Hamlet.
- Fernando Dianesi, por Rasgar la tierra.
- Gastón Torello, por El beso de la mujer araña.
Actriz de reparto
- Alicia Alfonso, por Los gigantes de la montaña.
- Alicia Alfonso, por Tom en la granja.
- Eugenia Bideau, por En familia.
- Sofía Lara, por Antígona.
- Mónica Serrano, por Réquiem por esas cartas de amor.
- Florencia Zabaleta, por La casa de Bernarda Alba.
Actor de reparto
- Cristian Amacoria, por Tom en la granja.
- Joel Fazzi, por Antígona.
- Julio Garay, por Late el corazón de un perro.
- Damian Gini, por En familia.
- Gabriel Hermano, por Antígona.
- Luis Martínez, por Dar vuelta todo.
Elenco
- El horizonte de sucesos.
- El principio de Arquímedes.
- En familia.
- Late el corazón de un perro.
- Lo imposible.
- Te imaginaba en el árbol.
Texto de autor nacional
- Fabiana Charlo, por Una flor para la Tana.
- Rossana Mutarelli, por Margaritas en el mar.
- María Rosa Oña, por El horizonte de sucesos.
- Fernando Rodríguez Compare, por El sueño de la razón produce monstruos.
- Marcel Sawchik Monegal, por Cámara Hamlet.
- Leticia Scottini, por Lo imposible.
Escenografía / Ambientación
- Franco Altez, Victoria Cardozo, Sofía Ceccico y Elisa Ritordi, por En familia.
- Nicolás Cabanelas, por Los gigantes de la montaña.
- Laura Leifert, por Terraplanistas.
- Adán Torres, por Antígona.
- Leticia Scottini, por Lo imposible.
- Noelia Toledo, por Dar vuelta todo.
Iluminación
- Nicolás Amorín, por Lady Macbeth.
- Mauricio Capella, por El beso de la mujer araña.
- Álvaro Domínguez, por El sueño de la razón produce monstruos.
- Rodrigo Novoa, por Un cuento de otro planeta.
- Juan Andrés Piazza, por La mujer de negro.
- Cabe Trust, por El horizonte de sucesos.
Vestuario
- Joana Avellaneda, por La noche que jamás existió.
- Vladimir Bondiuk, por El perro del hortelano.
- Cecilia Carriquiry, por Un cuento de otro planeta.
- Isabel Cleffi, por Los gigantes de la montaña.
- Johanna Fonseca, por La tempestad.
- Paola Kriger, por Antígona.
Ambientación / Dirección musical
- Gonzalo Lago, por Elena.
- Lila Tirando a Violeta, por Antígona.
- Martín Sorriba, por El perro del hortelano.
- Nicolás Soto Díaz, por Una flor para la Tana.
- Cooc y Vicente Tortarolo, por En familia.
- Fernando Ulivi, por La mujer de negro.
Revelación
- Daniel Calegari, por la dirección de El horizonte de sucesos.
- Joaquín Cuña, por su actuación en Mosquitos.
- Mario Guerra, por la dirección de Discurso a la nación.
- Sole Ramírez, por su actuación en Lola la coquetera.
- Jimena Ramos, por su actuación en Con los ojos vendados.
- Micaela Rodríguez, por su actuación en Nuestros hijos los doctores.
- Emilia Salvagno, por su actuación en Lo imposible.
- Fabián Soneira, por la dramaturgia de Elena.
Espectáculo extranjero
- 20 de noviembre — Portugal.
- Feliz día — Argentina.
- Jaulas — México.
- Relatividad — Argentina.
- Saraos Uranistas — Argentina.
- Un hombre solo es demasiado para un hombre solo — Argentina.
Espectáculo musical
- A Chorus Line.
- Hilos del alma.
- Lola la coquetera, el musical.
- Terraplanistas.
Unipersonal femenino
- Diana Bresque, por El silencio es un idioma universal.
- Irene Bruzzone, por Parque temático.
- Fabiana Charlo, por Una flor para la Tana.
- Soledad Frugone, por Kassandra.
- Dana Liberman, por Las cosas maravillosas.
- Cristina Velázquez, por Déjate lo boluda que te queda regio.
Unipersonal masculino
- Agustín Camacho, por El Bataraz.
- Emiliano Castro Martínez, por Discurso a la nación.
- Gerónimo Pizzanelli, por Crónica de un nacimiento apresurado.
- Sebastián Silvera, por Lady Macbeth.
- Federico Torrado, por Hablame de cáncer.
Espectáculo y dirección de comedia
- Ay - La miseria nos hará felices, de y dirigida por Gabriel Calderón.
- El caso Peirano, de Fernando Hernández, Diego Devincenzi y Sebastián Carballido. Dirección: Sebastián Carballido.
- El perro del hortelano, de Lope de Vega. Dirección: Chepe Irisity.
- La omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir. Dirección: Diego Faturos.
- La pared medianera, de Nut Monegal. Dirección: Adriana Ardoguein.
- Mal tiempo (el 83), de y dirigida por José María Novo.
Actriz de comedia
- Laura Barboza, por La noche que jamás existió.
- Romina Capezzutto, por Toda la ternura del mundo.
- Camila Cayota, por El perro del hortelano.
- Rosa Gentile, por El plan ABBA.
- Margarita Musto, por Ay - La miseria nos hará felices.
- Claudia Trecu, por El terror de parir un niño muerto.
Actor de comedia
- Diego Devincenzi, por El caso Peirano.
- Marcel García Campiglia, por Mal tiempo (el 83).
- Rodrigo Garmendia, por La omisión de la familia Coleman.
- Rogelio Gracia, por Ay - La miseria nos hará felices.
- Facundo Santo Remedio, por Querer, querer.
- Fabrizio Silvera, por Lola la coquetera, el musical.
Elenco de comedia
- Ay - La miseria nos hará felices.
- El perro del hortelano.
- La omisión de la familia Coleman.
- La pared medianera.
- Mal tiempo (el 83).
- Terraplanistas.
Escena alternativa
- El sueño de la razón produce monstruos.
- En el tiempo de la espera.
- Mundos.
- Nuestros hijos los doctores.
- Te imaginaba en el árbol.
- Un cuento de otro planeta.
Teatro del interior en Montevideo
- Dos historias, un escenario — Biblioteca Varela, Rosario, Colonia.
- El mar — Teatro La Mancha, Maldonado.
- Nelly — Pequeño Teatro de Durazno.
Ópera
- Cavalleria Rusticana.
- Fidelio.
- La casa de Bernarda Alba.
- L’elisir d’amore.
Producción integral
- Cecilia Fuentes Ruiz, por Hablame de cáncer.
- Miriam Pelegrinetti, por Cámara Hamlet y El sueño de la razón produce monstruos.
- DK Producciones, por Mal tiempo (el 83).
- DS Producciones, por La omisión de la familia Coleman y Extraña pareja.
- Mané Producciones, por La noche que jamás existió y El mar.
- Santiago Ventura, Gastón Torello y Rodrigo Garmendia, por El beso de la mujer araña.
Teatro danza
- El ocaso de los dioses.
- Gen Oriental.
- Hola fin del mundo.
Teatro para niñas, niños y adolescentes
Espectáculo de 1 a 5 años
- ¿A qué jugabas abuela?
- La dulce tienda.
- Rolando.
- Tira tirabuzón.
Espectáculo de 5 a 10 años
- Capibara, el carpincho.
- El rey de los hongos.
- Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Los miedos de Lupe.
- Mi Mundial.
- Parque Rodari.
Espectáculo de títeres / Teatro de objetos
- ¿Y a Guille, quién lo cuida? — Rivoir y Cía.
- Ki, el lugar de las criaturas — Kompañía Romanelli.
- La selva de Quiroga — La Loca Compañía.
- Yo-Kandombe — La Loca Compañía.
Espectáculo de contenido educativo
- ¿Y a Guille, quién lo cuida?
- Cuentos de amor, locura y muerte.
- La fábrica de personajes.
- Paco y Amarú.
- Yo-Kandombe.
Espectáculo adolescente
- Cuentos de amor, locura y muerte.
- Desconectados.
- La muñeca rota.
- La puerta azul.
Musical
- Aladdin, un musical genial.
- Cenicienta, el musical.
- El ratón Pérez, el musical.
- El sapo Ruperto, una aventura musical.
- Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- School of Rock, el musical.
- Recital para las infancias
- Bicherío y alrededores, de Marcelo Ribeiro.
- El gato Renato está en la luna, de Martín Duarte.
- En busca del dragón azul, de Leticia Passeggi.
- Los Rockolis de vacaciones en la casa del Sr. Brócoli, de Diego Bustamante, Patricia Calezado, Daniel Legazcue y Bruno Stella.
- Pasear cantando, de Letu Ruibal.
- Ruperto Rocanrol – 1930: Misión Futuro, de Roy Berocay.
Multidisciplinario
- El carnaval de los animales.
- La ciudad que sueña.
- La fábrica de personajes.
- La máquina del tiempo.
Actriz
- Serena Araujo, por La puerta azul.
- Guillermina Arbilla, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Paula Elutchanz, por Desconectados.
- Martina Ferrería, por Cuentos de amor, locura y muerte.
- Cynthia Patiño, por Ruperto Rocanrol – 1930: Misión Futuro.
- Abigail Pereira Beasley, por Mi Mundial.
- Silvana Trebellini, por ¿A qué jugabas abuela?
Actor
- Franco Balestrino Centeno, por Capibara, el carpincho.
- Horacio Camandule, por El rey de los hongos.
- Mauricio Delgado, por La puerta azul.
- José Fabini, por Desconectados.
- Andrés Kelly, por Cuentos de amor, locura y muerte.
- Agustín Martínez, por Mi Mundial.
- Nicolás Pereyra, por El carnaval de los animales.
Actriz de reparto
- Claudia Carbone, por Los miedos de Lupe.
- Sofía Espinosa, por Cuentos de amor, locura y muerte.
- Romina Pippolo, por Mi Mundial.
- Melissa Viera, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Sofía Vigo, por ¿A qué jugabas abuela?
Actor de reparto
- Facundo Caissials, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Andrés Kelly, por Mi Mundial.
- Giuliano Rabino, por Ser un superhéroe.
- Camilo Ripoll, por La puerta azul.
- Mauricio Ripoll, por Cuentos de amor, locura y muerte.
Interpretación femenina en musical
- Camila Cayota, como Madame en Cenicienta, el musical.
- Denise Dalmás, como Madre en School of Rock, el musical.
- Jessica Demestoy, como El Espantapájaros en Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Carolina Favier, como Bruja en Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Camila Franca, como Pérez Ambiciosa en El ratón Pérez, el musical.
- Olivia Lasalvia, como Jazmín en Aladdin, un musical genial.
- Celina Pereyra, como Gabrielle en Cenicienta, el musical.
Interpretación masculina en musical
- Mathías Albarracín, como El Hombre de Hojalata en Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Lucas Barreiro, como Pérez Mentiroso en El ratón Pérez, el musical.
- Esteban Casteriana, como Pérez Perezoso en El ratón Pérez, el musical.
- Luciano Moreira, como Jeremías Sapo, Boby y Walpurguis en El sapo Ruperto, una aventura musical.
- Maximiliano Pérez Bravo, como Kasim en Aladdin, un musical genial.
- Fabrizio Silvera, como Aladdín en Aladdin, un musical genial.
- Ciro Tamayo, como Bufón en Cenicienta, el musical.
Texto de autor nacional
- Apa Angeloni, por La fábrica de personajes.
- Sofía Cabrera, Joaquín Camelo y Sofi Yorado, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Agustín Luque, por La puerta azul.
- Ignacio Martínez, por ¿A qué jugabas abuela?
- Natacha Ortega, por El rey de los hongos.
Elenco
- Cuentos de amor, locura y muerte.
- El ratón Pérez, el musical.
- El rey de los hongos.
- La puerta azul.
- Mi Mundial.
- Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
Coreografía
- María Inés Camou, por El carnaval de los animales.
- Avril García, por School of Rock, el musical.
- Eugenia Malcon y Maga Páez, por El ratón Pérez, el musical.
- María Eugenia Melo, por Aladdin, un musical genial.
- Julio Minetti, por Cenicienta, el musical.
- Christian Moyano, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
Escenografía / Ambientación
- Joaquín Alvez, Nicolás Fernández y Hernán Sosa Wels, por Aladdin, un musical genial.
- Gustavo Carrozzini y Nella, por Desconectados.
- Alejandra Fleurquin, Lorena Rosano y VisualArte, por Cenicienta, el musical.
- Lorena Rossano, por El rey de los hongos.
- Lucía Rubbo, por La ciudad que sueña.
- Noelia Toledo, por La puerta azul.
Dirección / Ambientación musical
- German Aicardo, Maximiliano Porciúncula y Santiago Vodanovich, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Martín Angiolini, por Aladdin, un musical genial.
- Banda Encanto al Alma, por El dragón azul.
- Juan Manuel Grajales y Natalia Padilla, por El camino de los árboles.
- Mateo Souza, por School of Rock, el musical.
- Luciano Supervielle, por La ciudad que sueña.
Letra y música original
- Roy Berocay, por Ruperto Rocanrol – 1930: Misión Futuro.
- Sofía Cabrera, Joaquín Camelo y Sofi Yorado, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Vanessa Cánepa y Camilo Routin, por Mi Mundial.
- Martín Duarte, por El gato Renato está en la luna.
- Paula Elutchanz, por Desconectados.
- Natalia Goldberg y Lili Ramos, por Rolando.
Vestuario
- Agustín Camacho, por El ratón Pérez, el musical.
- Isabel Cleffi, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Johanna Fonseca, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Julio Minetti, por El carnaval de los animales.
- Sofía Páez, por Aladdin, un musical genial.
- Leticia Sotura, por El rey de los hongos.
Iluminación
- Nicolás Amorín, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Tabaré Davila, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- María Florencia Guzzo, por Mi Mundial.
- Dahiana Ramos, por Cuentos de amor, locura y muerte.
- Lucía Rubbo, por La ciudad que sueña.
- Renata Sienra, por El camino de los árboles.
Producción integral
- Freddy Nicolás Bessio y Martín Duarte, por El gato Renato está en la luna.
- Box Acción Escénica y Musical, por Aladdin, un musical genial y El sapo Ruperto, una aventura musical.
- Sofía Cabrera, Joaquín Camelo y Sofi Yorado, por Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- IFA, por El ratón Pérez, el musical.
- La Gaviota y Lara Berman, por Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- MAD, por La Cenicienta, el musical y School of Rock, el musical.
Estética integral
- El camino de los árboles.
- El carnaval de los animales.
- El dragón azul.
- El rey de los hongos.
- La selva de Quiroga.
- Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Ruperto Rocanrol – 1930: Misión Futuro.
Revelación
- Kai Adonajlo, como actor y músico de School of Rock, el musical.
- Guillermina Arbilla, como actriz de Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Sofía Cabrera, Joaquín Camelo y Sofi Yorado, por la dirección de Isabella y el bosque de Caperucita Roja.
- Julieta Conde, como actriz de Los miedos de Lupe.
- Marina Naya, como actriz de ¿A qué jugabas abuela?
Arte / Comunicación visual
- Aladdin, un musical genial.
- Cenicienta, el musical.
- El gato Renato está en la luna.
- Mi Mundial.
- Oz, el secreto de ciudad Esmeralda.
- Ruperto Rocanrol – 1930: Misión Futuro.