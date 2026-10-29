Premios Florencio 2026: desde obras autogestionadas hasta grandes producciones de artistas nacionales, estos son todos los nominados

Los Premios Florencio 2026 ya tienen a sus aspirantes. Los nominados al premio otorgado por la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay (ACTU) a lo más destacado de la escena teatral de la temporada, se presentaron el martes 27 de octubre en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís.

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Entre las obras con más nominaciones en esta temporada es Antígona, la apuesta de la Comedia Nacional con la dirección del español Miguel del Arco, seguida por En familia, la obra de Florencio Sánchez con la dirección de Mateo Altez Rius.

Habrá dos ceremonias de entrega de los premios: una dedicada al teatro para niños y adolescentes, que será el 15 de noviembre en la Sala Zitarrosa; y una dedicada al teatro para adultos, que se realizará el 3 de diciembre en la sala principal del Teatro Solís.

Las entregas de premios van a ser transmitidas por Canal 5 con la conducción de Ana Laura Barreto y Leonardo Lorenzo.