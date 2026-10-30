Halloween a la uruguaya: una selección actividades para este fin de semana en Montevideo

El miedo está en las calles. O al menos eso se puede asumir este fin de semana, cuando la noche de Halloween de paso a la ilusión del terror con varias actividades en diferentes rincones de Montevideo.

Desde recorridos guiados por edificios icónicos y misterios montevideanos, música en vivo, festivales de cine de terror y series para ver en casa hasta un picnic en el Museo Blanes.

Halloween llega al Museo Blanes con entrada libre. Este sábado 31 de octubre el museo abre sus puertas con dos recorridos guiados por obras emblemáticas de su colección a las 15:00 y 17:00. Además, en la biblioteca del museo habrá un “picnic literario”, proyecciones audiovisuales y música.

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El colectivo Peatonal Tours lleva haciendo recorridos temáticos en el mes de octubre. Y este fin de semana no es la excepción. Durante la noche de Halloween harán un recorrido por la Ciudad Vieja con algunos de los misterios, historias y crímenes que conmocionaron a la sociedad uruguaya. El domingo el tour será en el interior de uno de los edificios más icónicos de la ciudad, el Palacio Salvo , con sus mitos y secretos.

Guillermo Lockhart se ha convertido en el narrador del terror en los últimos años. El conductor de Voces Anónimas ha reconvertido su proyecto en diversos formatos y este es su momento más agitado del año.

Un susto cinematográfico

El cine de terror está en su mejor momento. Desde festivales en las salas de cine hasta novedades en las plataformas de streaming: en cualquier lugar se puede encontrar un jumpscare.

La cartelera de cine de suspenso estrena además la película uruguaya Carne, dirigida por Tomás Marichal Urbán ubica al espectador en un país en el que la extinción del ganado desata una crisis social y moral que un empresario ganadero intenta subsanar con un proyecto oscuro y preocupante. Y cuando le dicen que no, todo se vuelve más inquietante. Con las actuaciones de Augusto Gordillo, Paula Silva, Luciano Cáceres, Maite Lanata, Annasofía Facello y Nestor Guzzini.

Además se destaca el estreno de Adolescencia, Sexo y Muerte en Campamento Miasma (que también está disponible en el catálogo de Mubi), Clayface y Resident Evil: Noche Cero.

En las salas de Life Cinemas de Tres Cruces además se está desarrollando el festival Terror, Sangre y Pop con más de 30 películas como Aniquilación o Su Propio Infierno, clásicos como Poltergeist, Pesadilla en la Calle Elm o El Sexto Sentido y hasta una maratón de El Conjuro que comienza antes de la medianoche y termina al amanecer.

Movie en tanto presenta las Horror Nights, donde proyecta los estrenos anteriormente mencionados, pero también ofrece funciones especiales de clásicos del género como El Resplandor de Stanley Kubrick, Los Otros de Alejandro Amenábar y El Exorcista de William Friedkin.

Terror doméstico

Si este fin de semana preferís quedarte en casa, algunas plataformas de streaming han sumado a su catálogo estrenos y clásicos del cine de terror pero también algunas de las películas más reconocidas en las últimas temporadas de premiaciones.

Pecadores (Sinners), dirigida por Ryan Coogler la película que le dio el Oscar a Mejor Actor a Michael B. Jordan es una alegoría de la segregación racial y el esclavismo de los Estados Unidos, pero también es una película entretenida y atrapante si querés una de vampiros. La Sustancia, dirigida por Coralie Fargeat con Demi Moore y Margaret Qualley, si querés mirar el terror del envejecimiento en una industria que pone la presión sobre los cuerpos femeninos convertido en un body horror inyectable.

Si lo que preferís es extender el terror, quizás lo que necesitás es una serie. Netflix estrenó recientemente Mis muertos tristes, la serie dirigida por el chileno Pablo Larraín basada en el libro Un lugar soleado para gente sombría de la escritora argentina Mariana Enríquez. De hecho, la serie toma como nombre el del primer cuento de la serie y sigue a Ema, interpretada por Mercedes Morán, una mujer que desde niña puede escuchar a las personas que pasaron hacia el más allá. Sin embargo, mientras lidia con la muerte de su madre y su jubilación, un crimen rompe el equilibrio con el mundo de los vivos. La serie se embebe de una cualidad de la literatura más oscura de Enriquez: lo más perturbador no es lo sobrenatural, sino lo humano. La pobreza, la violencia, la crueldad. Son cuatro episodios, se ven en Netflix.

Carrie, la nueva adaptación de Mike Flanagan de la icónica novela de Stephen King llegó a plataformas con la comparación evidente de la película de Brian De Palma de 1976. Adaptada a la realidad mediada por la tecnología de los liceos contemporáneos, Carrie es una nueva estudiante que recibe a diario el despiadado hostigamiento de sus compañeros. Hasta que descubre que con la adolescencia adquiere poderes sobrenaturales, y entonces busca venganza. Son ocho episodios y se puede ver en Prime Video.

Una de las series más comentadas del año es ideal para Halloween. La maldición de Widow's Bay es una comedia terrorífica de Apple TV, que desde Uruguay no se puede ver a través de la plataforma. Una pequeña isla de Nueva Inglaterra parece ser el centro de una antigua maldición: Widow’s Bay, o La Bahía de la Viuda. Su alcalde, interpretado por Matthew Rhys, insiste en convertirla en un destino turístico. La serie que se desenvuelve como una verdadera comedia de terror cuanto los turistas comienzan a llegar entre las supersticiones y las apariciones de seres sobrenaturales.

Para mover el esqueleto

Si lo que buscas es algo de música, los conductores de La Playlist –el programa cultural del canal de streaming de El Observador– armó esta playlist de canciones alusivas a la fecha.