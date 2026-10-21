Magia negra y sacrificios de animales en Uruguay: qué hay detrás de los rituales que se multiplican en octubre y qué cuidados hay que tener con gatos y perros

Octubre es un mes que, en el imaginario colectivo, puede llegar a asociarse con la magia negra, los rituales, el ocultismo y las llamadas energías negativas . Esta creencia tiene raíces en antiguas celebraciones, tradiciones culturales y supersticiones que adquirieron mayor difusión con la popularización de Halloween , celebrado cada 31 de octubre.

Pero hay una problemática que suele cobrar notoriedad durante el antepenúltimo mes del año: el uso de animales en rituales y prácticas vinculadas a creencias religiosas y al ocultismo . Tanto es así que durante este período también suelen circular en redes sociales advertencias sobre el cuidado de los animales , especialmente gatos blancos y negros , ante el temor de que puedan ser utilizados en sacrificios.

Fuentes del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) confirmaron a El Observador que estas situaciones efectivamente ocurren y que el organismo está al tanto de la problemática. Sin embargo, aclararon que su abordaje excede las facultades del instituto, motivo por el cual los casos pasan a ser atendidos por los departamentos especializados de las intendencias departamentales.

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Desde la ONG Red Bichera también reconocieron la existencia de la preocupación, pero cuestionaron que se establezcan restricciones o se genere temor en torno a las adopciones por una fecha específica. La organización remarcó que la adopción responsable debe mantenerse como criterio permanente.

"Me parece que la adopción responsable tiene que ser todo el año y no que una fecha haga la diferencia o que instale miedo a la gente. Pero sí, sucede", señalaron desde la organización a El Observador.

De hecho, a principios de mes se ubicaron bolsas que contenían cabezas de animales muertos y fueron arrojadas en la Rambla de Punta Gorda, hallazgo que da cuenta de la presencia de restos animales en circunstancias que generan preocupación.

Las imágenes, a las que accedió El Observador, muestran los restos dentro de bolsas, aunque no permiten establecer en qué circunstancias murieron los animales ni si los hechos están vinculados con prácticas rituales, magia negra o al ocultismo.

Qué hace la Intendencia de Montevideo ante el hallazgo de animales muertos

Tras la derivación del caso por parte del INBA, la Intendencia de Montevideo (IM) activó la Unidad de Necropsias, Playas y Emergencias (UNPE), dependiente de la División Limpieza, que tiene entre sus cometidos el retiro de animales muertos y la limpieza de las playas del departamento. También brinda apoyo al Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed).

En diálogo con El Observador, fuentes del gobierno departamental aclararon que el servicio de retiro es gratuito y detallaron que comprende caballos, perros, gatos y otros animales de menor porte. Se realiza tanto en la vía pública, incluida la faja costera, como en domicilios particulares, veterinarias y otros establecimientos, entre ellos facultades, hipódromos y refugios.

Desde la comuna capitalina recordaron, además, que las solicitudes pueden presentarse a través del Buzón Ciudadano, por teléfono o mediante el Sistema Único de Reclamos (SUR). Una vez recibido el pedido, la unidad procura concretar el retiro en un plazo de entre 24 y 48 horas, dentro de su horario habitual de funcionamiento: de lunes a sábado, de 06:30 a 12:00.

Para organizar las tareas, la UNPE prioriza los retiros en domicilios particulares. Luego atiende los casos en espacios públicos, incluida la costa, y finalmente los pedidos de otros establecimientos.

Por qué octubre se vincula con la magia negra y el ocultismo

Uno de los principales antecedentes de esta asociación se encuentra en Samhain, una antigua festividad celta que marcaba el final de la temporada de cosechas y el comienzo del invierno en el hemisferio norte.

En las tradiciones vinculadas a esta celebración se creía que, durante el cambio de estación, la separación entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se volvía más tenue, lo que favorecía el contacto con los muertos.

Con el paso de los siglos, estas creencias se relacionaron con las celebraciones de la víspera del Día de Todos los Santos y contribuyeron al desarrollo de Halloween.

La expansión de esta festividad, junto con su representación en películas, series y otras manifestaciones de la cultura popular, reforzó la asociación de octubre con las brujas, los fantasmas, los hechizos y los rituales.

En algunas corrientes esotéricas, además, el mes es considerado un período propicio para la introspección, el cierre de ciclos y la transformación personal. Estas interpretaciones, sin embargo, forman parte del ámbito de las creencias y no constituyen fenómenos científicamente demostrados.

Por qué se advierte sobre la adopción de gatos negros y blancos en octubre

Otra de las creencias que suele cobrar fuerza durante octubre está relacionada con los gatos, especialmente los de pelaje blanco o negro. En redes sociales y entre organizaciones dedicadas a la protección animal circulan advertencias que recomiendan extremar los cuidados al entregar estos animales en adopción ante la posibilidad de que sean utilizados en rituales.

Los gatos negros arrastran una larga historia de supersticiones que los vinculan con la brujería, la mala suerte y las prácticas ocultistas. Estas asociaciones, que se remontan a distintas tradiciones europeas, fueron reforzadas por la cultura popular. Los gatos blancos, en tanto, simbolizan principalmente la pureza, la paz, la sanación emocional y la buena fortuna, motivo por el cual también aparecen en algunas advertencias vinculadas a supuestos rituales.

Ante la proximidad de Halloween y el Día de los Muertos, distintas organizaciones animalistas difunden recomendaciones para proteger a estos animales. El mensaje incluye tres recomendaciones:

No entregar en adopción animales blancos y negros durante las fechas cercanas a Halloween y el Día de los Muertos.

Mantener seguros dentro del hogar a los animales de compañía de estos colores.

Denunciar ante las autoridades cualquier actividad sospechosa o información sobre posibles intentos de utilizar animales para estos fines.

La excepción de la ley uruguaya para los sacrificios religiosos

Uno de los aspectos más llamativos de la legislación uruguaya es que la Ley Nº 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales contempla expresamente los sacrificios vinculados a ritos religiosos.

El artículo 3 establece que los animales que no estén destinados a la alimentación, a actividades productivas o a ritos religiosos solo podrán ser sacrificados bajo supervisión veterinaria, para poner fin a sufrimientos irreversibles o en determinadas situaciones de defensa.

Esto significa que los sacrificios asociados a ritos religiosos quedan fuera de esa restricción específica. Sin embargo, no supone que cualquier práctica de sacrificio animal esté permitida por el solo hecho de invocar una finalidad religiosa.

La propia ley establece otras prohibiciones, entre ellas el maltrato, las lesiones injustificadas y los procedimientos que provoquen sufrimientos innecesarios o una agonía prolongada.