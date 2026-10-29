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Murió el actor británico Patrick Stewart, conocido por su trabajo en Star Trek y la saga X-men

Patrick Stewart murió este miércoles a los 86 años, según anunció su familia en un comunicado publicado este jueves

29 de octubre de 2026 17:39 hs
Patrick Stewart

Patrick Stewart

EFE

El actor británico Patrick Stewart, conocido principalmente por encarnar al capitán Jean-Luc Picard en la serie Star Trek: La nueva generación, y al superhéroe Charles Xavier en la saga de películas de los X-men de Marvel, murió este miércoles a los 86 años, según anunció su familia a través de un comunicado publicado este jueves en las redes del intérprete.

"Anunciamos con gran tristeza la muerte de Sir Patrick Stewart, ayer en su casa en Los Ángeles", dice el texto. "Murió bajo el cuidado de su amada esposa Sunny, luego de una breve e intensa viaje con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Tuvo el cálido abrazo de su familia y sus amigos, rodeado de música en vivo, oración, lágrimas, risas, y el tipo de emoción profunda que solo puede despertar una vida de devoción a todos nosotros".

"Atesoraremos por siempre la tranquilidad pacífica y la reflexión que siempre se veían en su cara, un recordatorio eterno de su gracia invencible", agrega el comunicado, que destaca "su voz potente y su talento singular, que serán sinónimos de actuaciones imborrables en múltiples géneros".

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La familia del actor invitó a realizar donaciones en su nombre a instituciones encargadas de investigar tratamientos contra el Alzheimer.

Una carrera que fue de Shakespeare a Marvel

La formación actoral de Stewart se dio en una de las instituciones centrales del teatro británico, la Royal Shakespeare Company. Ese trabajo clásico contrasta con los papeles más populares del actor, que lejos de los clásicos de Shakespeare se concentraron en el cine y las series de género.

El gran salto a la popularidad para el actor se dio en 1987, cuando empezó a interpretar a Jean-Luc Picard, capitán de la nave Enterprise en Star Trek: la nueva generación, secuela de la clásica serie de ciencia ficción que debutó en la década de 1960. Stewart se mantuvo en ese rol hasta 1994.

Además de trabajar en películas como Excalibur, la versión de Duna de 1984 y Las locas aventuras de Robin Hood, Stewart tuvo un nuevo contacto con la masividad cuando a partir del 2000 se puso en la piel de Charles Xavier, el Profesor X, líder del equipo de superhéroes X-Men.

Stewart encarnó al personaje en seis películas, incluyendo la trilogía de Wolverine, más una aparición especial en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La última aparición en pantalla de Stewart será, de hecho, en su retorno al papel en Avengers: Doomsday, que se estrenará en diciembre de este año.

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