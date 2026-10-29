Maxi Gómez, Matías Arezo y Álvaro López: así está el mano a mano por el título que quieren los goleadores del fútbol uruguayo, con una ventaja para el tricolor

La Liga AUF Uruguaya 2026 transita una de sus definiciones más apasionantes en la lucha por el título del Torneo Clausura, la definición del ganador de la Tabla Anual, la zona de copas internacionales y la permanencia, pero está especialmente marcada por una tabla de goleadores en la que no se dan tregua.

La cima plantea un mano a mano electrizante entre dos estilos: Álvaro López (Albion) y Maximiliano Gómez (Nacional), ambos con 17 cada uno.

También aparece un invitado especial para terciar en el cierre del año, Matías Arezo (Peñarol), que tiene 14.

El delantero de Albion se erigió como la gran revelación del año al frente del ataque del pionero, capitalizando centros y sosteniendo el peso de su equipo a base de oportunismo dentro del área. Es el goleador que combina su olfato dentro del área con la calidad de goles llenos de categoría.

Camino a Madrid y con la mira en las finales de la Liga AUF Uruguaya, si logra clasificar: el plan de Peñarol para recuperar a Leonardo Fernández

Proponen cambios para la temporada 2027 del fútbol uruguayo: 11 meses de actividad, Torneo Inicial, Apertura y Clausura y dos períodos de licencias

El centrodelantero tricolor confirmó su retorno como una garantía letal: potencia física, juego de espaldas y un remate implacable en los momentos decisivos. Gómez es más que el goleador de Nacional. Durante gran parte de la temporada, en la que su equipo no le generaba juego ni le ponía pelotas en el área, se recostaba unos metros en el campo para encargarse de la creación y del gol.

Arezo es el tercero con 14 tantos y quiere entrar a pelear por la corona, pero la realidad de lo que ocurre en la cancha devuelve un juego de dos por el momento del futbolista aurinegro: convirtió cinco goles en las 12 fechas del Clausura y hace tres jornadas que no marca.

Salómon Rodríguez (Montevideo City Torque) con 13 tantos y Luciano Cosentino (Wanderers) con 12 no se dan por vencidos, pero parecen lejos de las luces.

Los rivales que le quedan a Nacional, Peñarol y Albion en las tres últimas fechas del Clausura:

Nacional: se medirá ante Danubio en Jardines del Hipódromo (fecha 13), visitará a Albion en el Estadio Luis Franzini (fecha 14) y cerrará ante Cerro en el Gran Parque Central (fecha 15).

Peñarol: enfrentará a Wanderers en el Parque Saroldi (fecha 13), recibirá a Defensor Sporting en el Campeón del Siglo (fecha 14) y definirá frente a Cerro Largo en Melo (fecha 15).

Albion: jugará frente a Deportivo Maldonado en el Franzini (fecha 13), recibirá a Nacional en el cruce directo de artilleros (fecha 14) y terminará su camino visitando a Danubio en Jardines (fecha 15).

¿Por qué tiene ventaja Maxi Gómez? Porque además de liderar con 17 goles junto a López, en el cierre del Apertura ante los mismos rivales convirtió tres goles, López uno y Arezo, que está tres goles abajo, en el cierre del primer torneo de la temporada solamente convirtió dos.

Así le fue a Gómez, López y Arezo en los tres partidos que cerraron el Apertura:

Maximiliano Gómez (Nacional):

Danubio: No logró convertirle en el duelo del Apertura, donde los tricolores debieron batallar en un trámite cerrado.

No logró convertirle en el duelo del Apertura, donde los tricolores debieron batallar en un trámite cerrado. Albion: Marcó un gol en el cruce de la primera parte del año, siendo determinante para sumar de a tres en el Parque Central.

Marcó un gol en el cruce de la primera parte del año, siendo determinante para sumar de a tres en el Parque Central. Cerro: Le convirtió por duplicado en el enfrentamiento previo en el Tróccoli, siendo uno de sus rivales predilectos en la temporada.

Álvaro López (Albion):

Deportivo Maldonado: Le anotó de penal en el cruce del primer semestre para asegurar puntos clave para el pionero.

Le anotó de penal en el cruce del primer semestre para asegurar puntos clave para el pionero. Nacional: No pudo festejar en la visita de Albion al Gran Parque Central a principios de año.

No pudo festejar en la visita de Albion al Gran Parque Central a principios de año. Danubio: Se quedó en blanco ante la franja tanto en el Apertura como en el inicio del Clausura, por lo que buscará romper la racha en el cierre.

Matías Arezo (Peñarol):

Wanderers: Le anotó un tanto en el Apertura durante el triunfo aurinegro.

Le anotó un tanto en el Apertura durante el triunfo aurinegro. Defensor Sporting: Se fue sin festejos en el primer cruce del año frente al conjunto violeta en el Franzini.

Se fue sin festejos en el primer cruce del año frente al conjunto violeta en el Franzini. Cerro Largo: Convirtió un gol en el cruce anterior frente a los arachanes en el Campeón del Siglo.

Así está la tabla de goleadores a falta de tres fechas para el final del Clausura y las finales de la Liga AUF Uruguaya: