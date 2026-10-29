Inversión industrial: los tres obstáculos que condicionan al sector, según empresarios

Las restricciones de la demanda interna , la baja rentabilidad de los proyectos y las complicaciones en la situación financiera se consolidan como los principales factores que frenan las decisiones de inversión de las empresas industriales uruguayas, de acuerdo con la Encuesta Anual de Inversión Industrial 2026 elaborada por la Dirección de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) .

El relevamiento muestra que el 54% de los empresarios encuestados identificó a las restricciones de la demanda interna como un obstáculo fundamental para invertir. Al mirar la evolución histórica de este indicador, la demanda interna se ha mantenido consistentemente como el principal cuello de botella de la industria durante los últimos años, con picos cercanos al 60% en períodos previos.

En segundo lugar se ubicó la baja rentabilidad de los proyectos , señalada por el 43% de las compañías. Este factor muestra marcadas oscilaciones en comparación con años anteriores, habiendo trepado hasta el 54% en 2025 para moderarse en la medición actual.

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Por su parte, la situación financiera de la empresa fue mencionada por el 38% de los consultados, registrando un incremento gradual frente a los registros de 2021-2022.

Asimismo, las restricciones vinculadas a la demanda externa alcanzaron al 30% de las respuestas.

Clima de negocios: bajan las tensiones laborales, pero sube la cautela política

En cuanto al clima de negocios y las incertidumbres que condicionan el horizonte corporativo, el informe registra una evolución dispar frente al comportamiento histórico reciente.

Por un lado, se constató una disminución de la incertidumbre vinculada a las relaciones laborales en comparación con el salto registrado en 2025 durante el primer año del nuevo gobierno, aunque el indicador se mantiene en niveles relativamente elevados al concentrar el 32% de las menciones.

En paralelo, la incertidumbre sobre la política económica experimentó un leve incremento, equiparándose también en el 32% de las respuestas del sector industrial y consolidando un sendero al alza desde los mínimos observados entre 2021 y 2024.

El mapa de los instrumentos de promoción: alta dependencia de la COMAP y un tercio fuera del sistema

A la hora de evaluar las herramientas de apoyo al sector, la Ley de Inversiones (a través de la COMAP) se posiciona con contundencia como el principal mecanismo de fomento utilizado por las industrias, siendo elegida por el 50% de las compañías.

Muy por debajo se ubican otros instrumentos de apoyo: el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) fue mencionado por el 7%, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y otras opciones alcanzaron un 3% cada uno, mientras que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANII) registró un 1%.

Sin embargo, el informe deja al descubierto un dato clave sobre la penetración de las políticas públicas: el 36% de las industrias relevadas indicó que no utilizó ninguno de los instrumentos vigentes de promoción de la inversión.