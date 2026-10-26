Con una inversión de US$ 45 millones la empresa belga WorkNomads anunció la construcción de su base sudamericana en +Colonia

“Una nación sin país”, así se define WorkNomads, compañía fundada en 2021 en Bélgica que, además de su core de negocio en consultoría tecnológica, impulsa “homebases”, una nueva forma vivir que le da a sus empleados la posibilidad de convivir en comunidades creadas por la propia empresa.

WorkNomads parte de la necesidad de los profesionales por construir su vida más allá de fronteras, con espacios físicos que funcionan como sedes y residencias y crean una nueva forma de vivir, trabajar y conectar.

Ahora, la compañía de servicios y productos nativos de IA, con más de 200 colaboradores de 40 nacionalidades, desembarca en Sudamérica a través de la smart city uruguaya +Colonia con una inversión que ronda los US$ 45 millones.

En la tarde de este lunes el proyecto fue presentado ante el presidente Yamandú Orsi en una reunión en la que participaron Katrien Meire, fundadora de WorkNomads, Eduardo Bastitta, impulsor de +Colonia, y Guillermo Rodríguez, intendente de Colonia del Sacramento.

En entrevista con Café y Negocios Meire y Bastitta compartieron los detalles de este desembarco.

“Facilitaremos la idea de que puedas tener una residencia permanente en Uruguay, pero para nosotros, la idea es que las personas sean libres de elegir adónde las lleva la vida”, destacó Katrien Meire.

La fundadora de la compañía que fue premiada como “startup del año” en 2023 en Bulgaria resalta que su propósito es “darle a las personas la libertad y la flexibilidad de vivir y trabajar en cualquier lugar del mundo”.

En este marco, la compañía apuesta a “desbloquear el talento” que está en todo el mundo. “Hasta ahora, la globalización significaba personas moviéndose hacia la oportunidad y ahora en realidad es la oportunidad moviéndose hacia las personas”, reflexionó la fundadora y CEO de WorkNomads.

La mayoría de sus trabajadores son especialistas en TI y desarrolladores, ingenieros en IA y arquitectos de datos. “También tenemos algunas personas en servicio al cliente. Esa también es una industria que se está transformando extremadamente en un embudo completamente generado por IA”, sostuvo Meire que también cuenta entre los especialista de WorkNomads a diseñadores, creativos y profesionales en marketing.

La propia comunidad de WorkNomads enlazó a la compañía con la smart city uruguaya. “Uno de nuestros clientes en TI escuchó sobre el proyecto + Colonia, conocían nuestro concepto y nos presentaron a Eduardo y a su equipo”, relató la empresaria.

Desde la primera reunión notaron que su filosofía coincidía. “Quedó muy claro que tenemos una visión similar sobre cómo progresará el mundo, cómo la gente vivirá y trabajará en el futuro”, resaltó Meire que visitó múltiples zonas de Uruguay hasta que llegó al predio de +Colonia, “y me enamoré de la vista”, describió la ejecutiva quien valoró también el concepto de “ciudad de los 15 minutos” con todos los servicios en un radio cercano, la proximidad con Buenos Aires y su enclave en un país estable con “mentalidad internacional”.

La referente de WorkNomads destacó que su filosofía no se centra en promover el turismo masivo, sino en que sus trabajadores vivan en la ciudad y se integran a la sociedad. La compañía tiene una subsidiaria en Singapur y espera a futuro poder instalar un hub similar en Asia, pero su primera expansión internacional concreta es en Uruguay a través de +Colonia.

De Bulgaria a Uruguay: el desembarco de WorkNomads en +Colonia

Con una inversión aproximada de US$ 45 millones de dólares, la empresa belga adquirirá 18.000 metros cuadrados en la ciudad inteligente de Colonia.

“No se trata solo del cheque”, afirmó la CEO que apuesta también a derramar a la economía, generar empleo y desarrollar el modelo de nómades desde Uruguay, “como hicimos en Bulgaria”.

El hub de WorkNomads en Colonia reunirá más de 200 habitaciones o pequeños apartamentos, un piso de coworking de 1.300m² y casi 3.500m² de espacios comunes: cocinas compartidas, rooftop, áreas de bienestar y salas para talleres y eventos.

“Las mejores vistas están reservadas para las áreas comunes”, resaltó Meire en relación con el paisaje orientado hacia la laguna de La Cantera y el Río de la Plata e hizo hincapié en que se prioriza el espacio compartido.

“Ese es el sentido de la instalación: que te conectes con otros, aprendas de otros y te lleves eso contigo para tu desarrollo personal”, remarcó la ejecutiva.

El proyecto incluirá también un anfiteatro interior-exterior que reinterpreta la Plaza de Toros del Real de San Carlos, construida a principios del siglo XX como lugar de encuentro colectivo y hoy restaurada como espacio cultural. La primera base de la compañía, WN LAB Hotel Sofia —el mayor hotel híbrido de coliving y coworking de Bulgaria, con 120 habitaciones—, funcionó como laboratorio del modelo que llegará a Uruguay.

La empresa presenta en estos días sus planos finales para avanzar en el cronograma de construcción. “Esperamos obtener el permiso de construcción bastante rápido. Y mientras tanto, ya me reuní con las empresas constructoras, visité sus obras”, comentó la ejecutiva que realizará una licitación para poder comenzar a levantar el edificio a principios de 2027.

Según sus estimaciones la construcción que se encontrará junto al muelle de Génesis, el primer distrito de la ciudad inteligente, llevará alrededor de dos años.

En este sentido, tanto Bastitta como Meire ven un importante potencial en su alianza. “Espero replicar, al menos, lo que hice en Bulgaria pero aún más porque hay un potencial enorme en Sudamérica por el talento y es una de las principales razones por las que elegimos Sudamérica, que la vida social está en su ADN, la forma en la que viven y celebran juntos es parte de quienes son y queremos llevar eso al edificio y que nos enseñen cómo se hace”, reflexionó la líder de WorkNomads que proyecta que el futuro se tratará de cómo interactúan unos con otros. “Preveo que este tipo de economía comunitaria se volverá realmente grande, especialmente en Sudamérica”, estimó.

El proyecto fue concebido no solo para personas que trabajan en WorkNomads, sino que también contempla a para personas que suscriben a este mismo tipo de mentalidad o a clientes que los visitan. “Es una instalación abierta a todo el mundo”, destacó la referente del proyecto.

+Colonia como hub

“Creo que es genial para el equipo de Eduardo que tengan un actor como Praxis a bordo. Pero yo diría que estamos en un juego diferente”, apuntó Meire consultada sobre las similitudes de concepto entre WorkNomads y la comunidad digital Praxis que recientemente anunció su instalación en +Colonia. Ambos emprendimientos parten de la base de ser una nación sin sede concreta que encontraron su lugar en la smart city uruguaya.

“Es muy común que existan comunidades entre las personas, desde un club hasta una empresa, son, de alguna manera, intentos de crear comunidades, objetivos comunes, intereses comunes. Así que es algo que siempre ha existido; con la virtualidad y la globalización, comienzan a surgir intentos de crear comunidades de personas que están físicamente lejos”, reflexionó al respecto el impulsor de +Colonia, Eduardo Bastitta.

El referente de la smart city subrayó que WorkNomads es “la empresa más revolucionaria en el mundo con respecto al futuro del trabajo y al futuro de las empresas” por poder conectar el deseo de los jóvenes de vivir y trabajar desde cualquier lugar, pero al mismo tiempo el deseo y la necesidad humana de generar interacciones y comunidades físicas.

“En Uruguay tenemos un desafío enorme en este sentido. Tenemos 500.000 uruguayos fuera de Uruguay, generamos esta vía migratoria como si fuéramos un país en guerra, y se supone que somos la Suiza de América Latina”, destacó Bastitta y opinó que esos “30 puntos de PIB” que están fuera de Uruguay tienen que retornar y es en este punto donde ve una “gran oportunidad” para +Colonia.