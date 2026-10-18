La inversión hotelera millonaria que apunta a impulsar a uno de los corredores clave de Sudamérica

El grupo hotelero internacional Accor avanzará con la construcción de un nuevo establecimiento frente al aeropuerto de Rosario , como parte de una expansión que busca ampliar la oferta de alojamiento en zonas vinculadas con la actividad empresarial y turística.

El proyecto tendrá una inversión estimada de US$ 2,5 millones y formará parte de Pasea , un desarrollo de usos mixtos ubicado sobre la avenida Jorge Newbery , en el corredor que conecta Rosario con Funes, en Santa Fe .

La apertura está prevista para 2029 y el hotel se incorporará a la marca ibis Styles . La iniciativa se suma a un plan nacional de Accor que contempla cinco nuevos establecimientos entre 2027 y 2028, con una inversión total cercana a los US$ 50 millones aportada por desarrolladores y propietarios locales, según repasó el portal Rosario Times .

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El ibis Styles Rosario Aeropuerto contará con 90 habitaciones, restaurante y salas para eventos. Su ubicación frente a la terminal aérea apunta a captar tanto a pasajeros como a personas que viajan por motivos laborales y participan de reuniones o actividades corporativas.

La estructura se integrará a un complejo de aproximadamente 57.000 metros cuadrados que reunirá oficinas, comercios, un centro de convenciones, una universidad, un centro médico, cines y espacios gastronómicos. La combinación de servicios apunta a concentrar distintas actividades en el entorno aeroportuario y a sumar infraestructura para quienes visitan la zona por trabajo o participan de congresos y encuentros empresariales.

La construcción será financiada por inversores locales, mientras que Accor aportará su marca mediante acuerdos de gestión o franquicia. Para el establecimiento rosarino, la compañía proyectó la creación de 30 puestos de trabajo directos una vez que entre en funcionamiento.

La iniciativa también ampliará la presencia de la cadena en la provincia argentina de Santa Fe, donde ya opera un hotel Mercure en Rosario y un ibis en Puerto General San Martín. El nuevo establecimiento se incorporará a una red que combina propuestas para viajeros de negocios y turistas.

La expansión nacional incluye otros cuatro hoteles: ibis en Escobar, Lomas de Zamora y Ushuaia, además de un Mercure en Merlo, San Luis.

Las aperturas están previstas para 2027 y 2028 y, en conjunto, el grupo calcula que generarán alrededor de 200 empleos directos.

El plan responde a la estrategia de Accor de ampliar su presencia en destinos que quedan fuera de los principales circuitos turísticos, con proyectos orientados tanto al turismo de ocio como a la demanda corporativa.