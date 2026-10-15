Patria Day Uruguay reunirá a referentes financieros para analizar las oportunidades de inversión en América Latina

El próximo 21 de octubre, en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, Patria Investments realizará una nueva edición de Patria Day Uruguay, un encuentro que reunirá a empresarios, inversores y referentes del sector financiero para analizar las perspectivas de la economía internacional, los desafíos que enfrenta América Latina y las oportunidades de inversión en la región .

Patria Investments es una gestora global de inversiones alternativas con 38 años de trayectoria y una fuerte presencia en América Latina . Su actividad comprende estrategias de capital privado, crédito, infraestructura, inversiones inmobiliarias, renta variable y otras soluciones para inversores.

En esta nueva edición, Patria Day Uruguay tiene como objetivo fortalecer el intercambio entre líderes del mundo empresarial y financiero , acercando distintas perspectivas sobre la evolución de los mercados y las oportunidades de inversión en América Latina.

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El foro propone una mirada sobre las principales variables que influyen en las decisiones financieras, con exposiciones dedicadas a la coyuntura argentina, el desarrollo del crédito privado y las tendencias macroeconómicas globales y regionales. La jornada comenzará a las 8:30 y reunirá a especialistas y referentes del mercado en un espacio de análisis e intercambio.

Uno de los principales expositores será Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina, quien compartirá su visión sobre la situación económica y financiera de Argentina y sus perspectivas.

Javier Montero, Head de Crédito Privado y Mercados Locales para LatAm ex-Brasil de Patria Investments; Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina y Fernando Lopes, economista jefe de Patria Investments.

La agenda incluirá también a Javier Montero, Head de Crédito Privado y Mercados Locales para LatAm ex-Brasil de Patria Investments, quien analizará las oportunidades del crédito privado y el desarrollo de los mercados locales en la región.

Por su parte, Luis Fernando Lopes, economista jefe de Patria Investments, presentará un análisis del escenario macroeconómico global y regional. La apertura del encuentro estará a cargo de Alfonso Duval, Partner and Head of Andean Clients & Capital Formation de Patria Investments.

Durante la jornada estarán sobre la mesa temas como el desarrollo de los mercados locales y del crédito, junto con las perspectivas macroeconómicas de América Latina y la coyuntura de Argentina.