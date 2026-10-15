Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x $ 159
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Viernes:
Mín  13°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / Patria

Patria Day Uruguay reunirá a referentes financieros para analizar las oportunidades de inversión en América Latina

La tercera edición del encuentro organizado por Patria Investments contará con la participación de Federico Furiase, secretario de Finanzas de Argentina, y especialistas regionales en macroeconomía, crédito privado y mercados de capitales.

15 de octubre de 2026 5:00 hs
Alfonso Duval, Partner and Head of Andean Clients & Capital Formation de Patria Investments

Alfonso Duval, Partner and Head of Andean Clients & Capital Formation de Patria Investments

El próximo 21 de octubre, en el Sofitel Montevideo Casino Carrasco & Spa, Patria Investments realizará una nueva edición de Patria Day Uruguay, un encuentro que reunirá a empresarios, inversores y referentes del sector financiero para analizar las perspectivas de la economía internacional, los desafíos que enfrenta América Latina y las oportunidades de inversión en la región.

Patria Investments es una gestora global de inversiones alternativas con 38 años de trayectoria y una fuerte presencia en América Latina. Su actividad comprende estrategias de capital privado, crédito, infraestructura, inversiones inmobiliarias, renta variable y otras soluciones para inversores.

En esta nueva edición, Patria Day Uruguay tiene como objetivo fortalecer el intercambio entre líderes del mundo empresarial y financiero, acercando distintas perspectivas sobre la evolución de los mercados y las oportunidades de inversión en América Latina.

Más noticias

Cada vez más uruguayos eligen España para estudiar: qué carreras cursan, dónde y por cuánto tiempo

El especial Perspectivas Económicas llega a Café y Negocios: la mirada de los especialistas en el streaming de El Observador

El foro propone una mirada sobre las principales variables que influyen en las decisiones financieras, con exposiciones dedicadas a la coyuntura argentina, el desarrollo del crédito privado y las tendencias macroeconómicas globales y regionales. La jornada comenzará a las 8:30 y reunirá a especialistas y referentes del mercado en un espacio de análisis e intercambio.

Uno de los principales expositores será Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina, quien compartirá su visión sobre la situación económica y financiera de Argentina y sus perspectivas.

Javier Montero, Head de Crédito Privado y Mercados Locales para LatAm ex-Brasil de Patria Investments; Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina y Fernando Lopes, economista jefe de Patria Investments.

Javier Montero, Head de Crédito Privado y Mercados Locales para LatAm ex-Brasil de Patria Investments; Federico Furiase, secretario de Finanzas del Ministerio de Economía de Argentina y Fernando Lopes, economista jefe de Patria Investments.

La agenda incluirá también a Javier Montero, Head de Crédito Privado y Mercados Locales para LatAm ex-Brasil de Patria Investments, quien analizará las oportunidades del crédito privado y el desarrollo de los mercados locales en la región.

Por su parte, Luis Fernando Lopes, economista jefe de Patria Investments, presentará un análisis del escenario macroeconómico global y regional. La apertura del encuentro estará a cargo de Alfonso Duval, Partner and Head of Andean Clients & Capital Formation de Patria Investments.

Durante la jornada estarán sobre la mesa temas como el desarrollo de los mercados locales y del crédito, junto con las perspectivas macroeconómicas de América Latina y la coyuntura de Argentina.

Las más leídas

Orsi anuncia la "mayor inversión en la historia" de Uruguay: compañía española Solaria desarrollará parque de centros de datos por US$ 5.700 millones

Cabildo Abierto se retiró de sala y permitió que el Frente Amplio tuviera quórum para aprobar moción sobre el caso Cardama

La llamada del presidente Orsi al exdiputado Lust

Nuevo video de youtuber mostró la interna de la Barra Ámsterdam y los incidentes en el último clásico Peñarol vs Nacional en el Campeón del Siglo

Temas

Patria inversión

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos