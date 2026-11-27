La fintech uruguaya que automatiza la cobranza con agentes de voz de inteligencia artificial, Mozart, anunció el lanzamiento de Kaudal, un vehículo financiero para adquirir, administrar y gestionar carteras de créditos vigentes y vencidas de bancos, financieras y empresas de consumo masivo en América Latina.
Kaudal ya concretó su primera operación: la compra de una cartera de una financiera uruguaya con un capital de más de $ 50 millones (más de US$ 1,2 millones).
Este salto de la startup informado por El País lleva a Mozart a convertirse en un actor integral del proceso de cobranza puesto que deja de ser únicamente un proveedor de tecnología para hacerse cargo de toda la cadena: comprar la cartera, definir su valor con modelos propios de inteligencia artificial, diseñar planes de pago personalizados para cada deudor y gestionar todo el recupero con su plataforma.
“En el mundo de la IA se habla cada vez más de las compañías full-stack: las que no venden una herramienta, sino que se hacen cargo del resultado de punta a punta. Con Kaudal, Mozart pasa a ser eso en la cobranza”, explicó Christian Valdomir, cofundador y CEO de Mozart a Café y Negocios.
El periplo de la deuda
La historia de Mozart nace de la vivencia de su fundador con cada uno de los actores de una deuda. Valdomir tuvo una deuda y sufrió la cobranza tradicional; su primer trabajo en Montevideo fue en un call center de cobranzas; y años más tarde fundó Urubank, una empresa de crédito con la que durante cuatro años vivió el desafío de recuperar préstamos sin hacer pasar a los clientes por los malos tratos que él padeció.
“Conocí el lado del que debe, el del que cobra y el del que presta. Y en los tres vi lo mismo: un sistema que no funciona bien para nadie. Mozart nació para cambiar eso, y Kaudal es la forma de llevarlo hasta el final”, señaló.
Liquidez para las instituciones financieras y flexibilidad para las personas: la propuesta de Kaudal
Para bancos y financieras, las carteras morosas representan capital inmovilizado, previsiones que afectan sus resultados y equipos dedicados a recuperar deudas cada vez más difíciles. Según indicó Valdomir, Kaudal les ofrece la posibilidad de venderlas y recuperar liquidez, con la garantía de que sus antiguos clientes serán tratados con respeto.
Del lado de los deudores, Kaudal tiene como pilar la cobranza empática y flexible. La tecnología de Mozart analiza el perfil de cada persona para proponer planes que pueda cumplir, ya sea con plazos más largos, quitas o simplemente un contacto en el momento y el canal adecuados.
“La mayoría de las personas que se atrasan quieren pagar. El problema es que nadie les ofrece una propuesta a su medida. Cuando eso cambia, cambia todo: la institución recupera y la persona vuelve a tener acceso al crédito”, agregó Valdomir.
Kaudal opera como una alternativa complementaria para los clientes de Mozart, que hoy suman más de 60 empresas en 16 países: cada institución puede seguir gestionando su cobranza con la plataforma, vender a Kaudal los tramos de cartera que ya no quiere sostener en su balance, o combinar ambas opciones.
El rol de la IA y una nueva ronda de inversión en el horizonte
Mozart utiliza un motor de scoring de carteras a partir de inteligencia artificial, que estima cuánto es posible recuperar de cada cartera, en qué plazos y con qué estrategia, y a partir de eso define qué comprar y a qué precio.
“Hoy muchas carteras se compran con reglas generales y mucha intuición. Nosotros queremos ponerles precio con datos, lo que también le permite al que vende recibir una oferta más justa y más rápida”, explicó Valdomir.
El nuevo instrumento de la fintech se encuentra en una etapa avanzada de negociación con tres de los principales bancos de Paraguay para adquirir y administrar un activo de más de US$ 350 millones. Además, avanza con operaciones en Chile y prevé llegar próximamente a México y Brasil.
En paralelo, Mozart trabaja en su próxima ronda de inversión, una seed de US$ 8 millones para la que ya se encuentra en conversaciones con fondos de primer nivel de la región, según confirmó a Café y Negocios.