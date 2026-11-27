En las últimas horas Zonamerica colocó la piedra fundamental de su nuevo desarrollo , un Parque Industrial complementario a su zona franca en el que prevé una inversión de US$165 millones y cuyas obras comenzarán en febrero de 2027 .

En el marco de la presentación del nuevo proyecto, el presidente del directorio del grupo Zonamerica, Orlando Dovat, repasó en su discurso el camino que debió recorrer la inversión hasta llegar a concretarse y aprovechó a hacerle un pedido a Yamandú Orsi.

“Señor presidente nosotros le ponemos la piedra. Para llegar hasta aquí pasaron casi cuatro años y todavía queda camino para el corte de cinta . Ese tiempo tiene un costo , lo paga quien ya puso capital y todavía está esperando para producir, lo siente el proveedor que espera su primer pedido y también la persona que podría estar empezando a trabajar. Si una inversión puede empezar a producir un solo año antes, el Uruguay gana”, sostuvo.

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Como ejemplo, Dovat repasó el propio proceso que atravesó Zonamerica para llegar a esta instancia. En este sentido, el empresario contó que, a principios de 2023, la empresa presentó ante la Intendencia una propuesta para desarrollar un parque industrial en sus tierras de Jacksonville . Desde entonces, en un período de casi cuatro años, debió avanzar en distintas etapas, entre las que nombró el estudio del uso del suelo, la preparación de un programa de actuación integrada, la definición de los accesos para camiones, el suministro de energía y las obras necesarias.

“Para que nosotros podamos cortar la cinta falta, no sé si en todas las partes del mundo, pero acá las cosas demoran. Y ese recorrido me lleva a una pregunta, ¿cuánta inversión que el Uruguay está buscando ya está en trámite? ¿Lo sabemos?”, planteó ante las autoridades presentes, entre las que se encontraba también la vicepresidenta Carolina Cosse; el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone; el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; y el intendente de Montevideo, Mario Bergara.

“Detrás de muchos expedientes, hay alguien que compró un terreno, que contrató técnicos y puso dinero. A veces le toca al empresario corregir lo que presentó, otras veces falta una decisión de la Intendencia o un acuerdo entre organismos nacionales. Mientras tanto, quedan pendientes decisiones concretas, cuándo encargar una máquina, cuándo empezar la obra, cuándo contratar a la gente”, sostuvo.

Frente a ese escenario, Dovat propuso a las autoridades identificar algunos de los proyectos que ya están en trámite y reunir a quienes tienen capacidad de hacerlos avanzar. “Elijamos algunos proyectos que ya están en trámite y reunamos a quiénes pueden hacerlos avanzar. Hagamos tres preguntas, qué falta, a quién le toca, cuando podemos tener una respuesta. Esas tres preguntas nos van a permitir saber si estamos avanzando o no con las ideas, los proyectos, los sueños”, expresó.

“Cada organismo conoce la etapa que le corresponde, si autoridades, técnicos y empresarios miramos juntos el recorrido entero podríamos ver dónde se pierde el tiempo y qué podemos resolver antes”, agregó el empresario.