La transformación de Maldonado incide en la forma en la que sus residentes habitan la ciudad. “Estamos ante un cambio cultural que trasciende lo inmobiliario. Durante décadas, la segunda residencia estuvo asociada a las vacaciones. Hoy, la flexibilidad laboral, los cambios en los hábitos de vida y una mayor valoración del entorno natural están modificando esa lógica. Uruguay está dejando de ser exclusivamente un destino de vacaciones para consolidarse también como un destino de vida ”, explicó Santiago Tarasido , presidente y CEO de CRIBA, compañía constructora y desarrolladora con participación en grandes proyectos como las torres Le Parc, Cipriani Resort & Casino, Cipriani Residences y Quartier +Colonia, entre otros.

Este diagnóstico se respalda en los datos oficiales de los últimos años. En 2025, la Dirección Nacional de Migración concedió 2.580 residencias permanentes a ciudadanos argentinos, la primera nacionalidad entre las residencias Mercosur.

En el primer semestre de 2026 Maldonado registró 4.571 compraventas, 9,5% más que en igual período de 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Solo en el mes de agosto el departamento concentró el 17,01% de las 4.838 altas de compraventa del país, detrás de Montevideo (33,59%) y Canelones.

La oferta creció en paralelo. Entre 2015 y 2025 la Intendencia de Maldonado aprobó 5.921.281 m² de construcción, 748.373 m² en el último año, y el número de trabajadores del rubro aumentó un 46%. De hecho, el departamento reúne 44 de los 84 barrios privados identificados en el país .

Los cambios más notorios se dan en lo que está demandando el inversor. “El verdadero lujo hoy tiene cada vez más que ver con el tiempo y la libertad. Poder llegar, disfrutar y no tener que ocuparse de nada. En ese contexto, la administración centralizada, la seguridad, el mantenimiento y los servicios dejan de ser atributos diferenciales para convertirse en parte esencial de la propuesta de valor”, señaló Tarasido. Según el ejecutivo, la tendencia también se observa en Miami y en Europa: “El denominador común es el mismo: reducir la fricción”.

La nueva concepción del lujo

CRIBA construye y codesarrolla FARO Seaside Residences junto a Sessa Developers, en La Juanita, sobre una hectárea de bosque de pinos y con arquitectura de ObraPrima. El proyecto en José Ignacio prevé 42 departamentos, una inversión superior a US$40 millones y 24 meses de obra. En la preventa se ubicó el 30% de las unidades, según Sessa Developers. “Identificamos una oportunidad en José Ignacio: ofrecer departamentos de alta gama en las cercanías del pueblo, con las comodidades y los servicios que suele ofrecer un edificio, pero con la privacidad y el contacto con la naturaleza propios de una casa”, afirmó Tarasido.

“José Ignacio tiene una identidad muy marcada, asociada a la naturaleza, la tranquilidad y la baja densidad. FARO nace de la convicción de que es posible evolucionar en la oferta inmobiliaria sin alterar la identidad del lugar. Por eso planteamos un desarrollo de pocas unidades, integrado a un entorno arbolado”, destacó el CEO.

Para el desarrollador el lujo no necesariamente se relaciona con la abundancia. Muchas veces "tiene que ver con tener menos, menos ruido, menos densidad y menos preocupaciones”. Las personas no buscan solamente adquirir una propiedad, sino acceder a una determinada forma de vivir, cerró.