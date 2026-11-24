Punta del Este cambia, crece y se transforma. En ese proceso surgen preguntas sobre cómo acompañar su desarrollo sin perder los rasgos que hacen de la ciudad un lugar único. Desde dos generaciones y perspectivas diferentes, Carolina y Julia Proto abordan estos desafíos en el primer episodio de Real Este , un espacio de conversación que pone en diálogo a referentes vinculados con el presente y el futuro del balneario.

Madre e hija comparten una historia de vida ligada a Punta del Este, aunque sus recorridos profesionales y miradas aportan distintas perspectivas sobre la evolución de la ciudad.

Carolina Proto es arquitecta, nació en Pelotas, Brasil, y llegó a Punta del Este en 2005. Desde entonces desarrolló una trayectoria internacional al frente de Obra Prima , con proyectos en Uruguay, Brasil y Portugal. Su experiencia en arquitectura y desarrollo urbano le permite observar de cerca los cambios que atraviesa la ciudad.

Julia Proto , por su parte, nació en Brasil y creció en Punta del Este. Es periodista especializada en clima y medio ambiente, además de fundadora de Manuar . Su mirada incorpora nuevas preguntas sobre sostenibilidad, identidad y el impacto que tiene el crecimiento urbano en el entorno.

Durante la conversación, ambas reflexionan sobre la transformación de Punta del Este y los desafíos que plantea su expansión. ¿Qué impacto puede tener el crecimiento de las construcciones en la identidad de la ciudad? ¿Cómo compatibilizar el desarrollo con el cuidado del entorno? ¿Es posible crecer sin perder aquello que distingue al balneario?

A través de sus experiencias, Carolina y Julia proponen un intercambio entre la mirada de quien ha participado profesionalmente en la evolución de la ciudad y la de una nueva generación que busca pensar su futuro desde otras preocupaciones.

A través de encuentros con protagonistas de distintos ámbitos, Real Este propone abrir un espacio de diálogo sobre Punta del Este, su evolución y las oportunidades y desafíos que plantea su crecimiento, con la mirada puesta en la ciudad que se proyecta hacia el futuro.

Casa Manantial, un punto de encuentro para emprendedores e inversores

Los episodios de Real Este se graban en Casa Manantial, un club de negocios y comunidad privada ubicado en la zona de Punta del Este y La Barra, que reúne a emprendedores, inversores y referentes tecnológicos.

Con un concepto de business beach club, Casa Manantial funciona como un espacio de encuentro y conexión entre sus integrantes. Su propuesta está orientada a generar vínculos e intercambios dentro de su comunidad, y no responde al formato de un fondo de inversión, un coworking tradicional o un venture studio.