A lo largo de tres décadas, Medio y Medio se convirtió en un festival profundamente vinculado a la identidad cultural de Punta Ballena. Su temporada de conciertos y espectáculos ha atraído algunos de los nombres más importantes de la música nacional y regional, además de artistas recurrentes y nuevos proyectos.
Este verano el festival se extenderá desde el 27 de diciembre hasta el 27 de febrero con más de 60 artistas y proyectos musicales de Uruguay pero también desde Argentina y Brasil. En un encuentro que cruzará el rock, la murga, el candombe, el rap, la cumbia y la charanga. Además de un artista sorpresa.
Desde artistas nacionales como Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Chacho Ramos, Florencia Núñez, The La Planta, Hugo Fattoruso, Nico Ibarburu, Facundo Balta, Juelieta Rada, Isabel Lenoir, Diego González, Sofía Álvez, Buitres, La Rueda de Candombe o Agarrate Catalina hasta invitados como Hilda Lizarazu, Los Cafres, Ratones Paranóicos, La Delio Valdez, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Turf, Zoe Gotusso y Juan Ingaramo, Marilina Bertoldi, Gilsons o Refugio Dos Amores Improvaveis. Además d encuentros como Paulinho Moska con Lisandro Aristimuño y Martín Buscaglia o Eté y Los Problems con Niña Lobo.
La venta general de entradas comenzará el sábado 28 de noviembre, pero desde el miércoles al mediodía estará vigente la preventa exclusiva para tarjetas de crédito del Banco BBVA de Uruguay.
"El recorrido, la onda expansiva, las corrientes del mar, los vientos que soplan a favor; trasladando a la emoción, al contenido en diálogo constante. Es el viaje lo que nos desvela cada día más. Lo que sucede aquí, que se replica allá, lo que camina con territorio e identidad, con el corazón disponible, con los brazos extendidos", destaca el festival en sus redes sociales.
Todos los artistas de Medio y Medio
- Ratones Paranóicos
- Las Pelotas
- León Gieco
- La Delio Valdez
- El Kuelgue
- El Plan de la Mariposa
- Agarrate Catalina
- Marilina Bertoldi
- Conociendo Rusia
- El Mató un Policía Motorizado
- Alejandro Lerner
- Turf
- Juan Campodónico & Luciano Supervielle
- Coti
- Cruzando el Charco
- Silvestre y la Naranja
- Buitres
- Lenine
- Los Cafres
- El Kanka
- Paulinho Moska + Lisandro Aristimuño + Martín Buscaglia
- Chacho Ramos
- Zoe Gotusso & Juan Ingaramo
- Gilsons
- The La Planta
- Hugo Fattoruso & Nico Ibarburu
- Boom Boom Kid
- Florian
- Eté y Los Problems + Niña Lobo
- Oney1 + Cerounno
- Zorrito Von
- Balta & Julieta Rada
- La Rueda de Candombe
- Hilda Lizarazu
- Walas
- La Grecia
- Daniela Spalla
- Marttein
- Florencia Núñez
- Ale Kurz
- La Valenti
- Joaco Burgos
- Hipnótica
- Isabel Lenoir
- Diego González
- Mia Folino
- Sofía Álvez
- Delfina Cheb
- Crema
- Passiflorx
- Refugio Dos Amores Improvaveis
- Adrián Lacroix
- Polenta
Este martes se dará a conocer la grilla con las fechas detalladas de cada show.