A lo largo de tres décadas, Medio y Medio se convirtió en un festival profundamente vinculado a la identidad cultural de Punta Ballena. Su temporada de conciertos y espectáculos ha atraído algunos de los nombres más importantes de la música nacional y regional, además de artistas recurrentes y nuevos proyectos.

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Este verano el festival se extenderá desde el 27 de diciembre hasta el 27 de febrero con más de 60 artistas y proyectos musicales de Uruguay pero también desde Argentina y Brasil. En un encuentro que cruzará el rock, la murga, el candombe, el rap, la cumbia y la charanga. Además de un artista sorpresa.

Desde artistas nacionales como Juan Campodónico, Luciano Supervielle, Chacho Ramos, Florencia Núñez, The La Planta, Hugo Fattoruso, Nico Ibarburu, Facundo Balta, Juelieta Rada, Isabel Lenoir, Diego González, Sofía Álvez, Buitres, La Rueda de Candombe o Agarrate Catalina hasta invitados como Hilda Lizarazu, Los Cafres, Ratones Paranóicos, La Delio Valdez, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Turf, Zoe Gotusso y Juan Ingaramo, Marilina Bertoldi, Gilsons o Refugio Dos Amores Improvaveis. Además d encuentros como Paulinho Moska con Lisandro Aristimuño y Martín Buscaglia o Eté y Los Problems con Niña Lobo.

La venta general de entradas comenzará el sábado 28 de noviembre, pero desde el miércoles al mediodía estará vigente la preventa exclusiva para tarjetas de crédito del Banco BBVA de Uruguay.