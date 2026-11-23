Cuando uno cae dentro de algunos de los tantos rabbit holes que pululan en internet, es difícil saber cómo va a salir. O qué saca de la experiencia cuando, una vez en la superficie, la procesa. Puede ser un nuevo miedo desbloqueado. Un trauma. Una paranoia. Un saber. Un conocimiento. Y en el caso de Maxi Contenti, una película.

Corría más o menos el 2012 cuando el realizador uruguayo se topó con el concepto del channeling o canalización. Implicaba sectas, conexiones con seres de otras dimensiones, gurúes new age y alienígenas. El portal a este universo para Contenti fue Youtube, y cuando salió, se puso a escribir un guion. Lo guardó en un cajón y allí quedó.

Entonces pasaron los proyectos, estrenó el slasher Al morir la matinée y celebró su éxito fuera de fronteras uruguayas, se mudó a las Islas Canarias, volvió a Uruguay y, finalmente, el próximo miércoles estrena en salas uruguayas The Channeling , la película que resultó de aquel guion y que terminó siendo la experiencia cinematográfica más desafiante y loca de su carrera.

The Channeling juega con la idea del falso documental y el subgénero del found footage para relatar la desaparición de una youtuber española que investiga más de la cuenta a una secta de canalizadores ingleses. Filmada en la isla de Tenerife y hablada parcialmente en inglés, la nueva apuesta de Contenti es una zambullida a las conspiraciones más alocadas de internet, y un vistazo a lo que sucede cuando las obsesiones pasan a estar en el centro.

Sobre esta película, su deriva por el cine de género, cómo se ve dentro del panorama del cine uruguayo, su próximo proyecto titulado Webmasters, y hasta su opinión sobre la utilización de la IA en el cine —algo que The Channeling incorpora—, habló Contenti con El Observador.

Este proyecto tiene una historia larga. ¿Dónde empieza?

Era uno de varios guiones que venía desarrollando pero al que nunca logré conseguirle financiamiento. Tenía este universo con extraterrestres, canalizaciones, mediums y todo eso; mezclaba el New Age con los extraterrestres porque soy un gran curioso e investigador, y descubrí ese mundo en el 2012, hace mucho tiempo.

¿Cómo te cruzaste con eso?

En YouTube. La curiosidad que mató al gato, esa es la frase mía de cabecera. Me metí y se me ocurrieron historias alrededor de eso. Una de ellas era The Channeling. Y la quería hacer en Villa Serrana, la quería hacer acá. Pero quedó en un cajón. Se dio que allá, viviendo en España, desarrollando proyectos y trabajando allá, fui al festival de Sitges. Allí conocí a dos cineastas de Estados Unidos de los que había visto sus películas, Aaron Moorhead y Justin Benson, una dupla muy conocida en el cine independiente de género. Son películas con sectas y cosas sobre el más allá. Actúan ellos, dirigen ellos, son impresionantes. Han avanzado en la industria con estas películas independientes. Los conocí, pegamos onda una noche de fiesta y quedamos en contacto. Al poco tiempo, un guionista con el que escribí The Channeling, de Nueva York, me dice: "Maxi, estos locos que conociste tienen un financiamiento con un financista para hacer películas chicas". Les comenté: "¿Cómo es este financiamiento?". Me dijeron: "Es muy simple, es poca plata, pero te dejamos tranquilos. Si nos gusta el proyecto, te damos toda la libertad creativa". Empecé a buscar proyectos, volví a The Channeling y dije "este cuadra". Lo desarrollé para las Islas Canarias y para España, pensando también en cerrar la coproducción con Uruguay. Lo presenté, les gustó, y a los cuatro meses tenía luz verde para hacer independientemente desde España The Channeling.

Ahí está la explicación de por qué la película es en inglés y en español.

Sí. Ellos ya tienen distribución en Estados Unidos y en plataformas. Luego del estreno en cines acá, la película va al streaming.

Al morir la matinée tuvo un recorrido internacional importante, y hoy todavía aparecen notas en Bloody Disgusting y sitios especializados que la mencionan. ¿Empezaste a pensar, a partir de esa película, en un cine que mira un poco más al exterior?

Sí, Al morir la matinée tuvo buena prensa en Estados Unidos, en el New York Times fue Critic's Pick. Yo tuve un manager en Los Ángeles por dos años. También me conectó bastante Fede Álvarez, que es amigo, y estuvimos desarrollando algún proyecto juntos. Al morir la matinée tuvo una vida mucho más grande en Estados Unidos y en Europa que acá. Pero tuvo una vida muy del cine de género, de culto. Se ve mucho en Halloween, por ejemplo. Si vas a Letterboxd, es la segunda o tercera película uruguaya con más vistas. El género le da una vida para siempre. Se internacionalizó. Como realizador, mi creatividad está arraigadísima a Uruguay, pero desarrollándome como profesional siempre apunté a internacionalizarme. Desarrollé muchos proyectos en inglés, viví en Estados Unidos un año. Yo tenía la perspectiva de irme a Los Ángeles cuando era chico porque no veía chance de hacer películas de género en Uruguay. Pero volví, estudié en Europa, viví en Holanda medio año en un laboratorio de cine. O sea, puede ser que algo me salga más natural, pero soy muy ecléctico. Eso es lo que empecé a descubrir. Hago un documental, hago otra película de terror, ahora mi próxima película se llama Webmasters y es una comedia dramática. Me gusta ser un director internacional y no un director local. Siempre voy a ser uruguayo, pero mirando para afuera. Tengo proyectos con un belga desarrollando otra de terror, tengo proyectos en inglés para rodar acá, y proyectos en español. El mercado de género y el mercado internacional de habla hispana es mucho más chico y mucho más difícil. Eso no está cambiando. Por eso también está pasando acá que doblan las películas. La gente está más vaga, quieren las cosas más servidas.

En el cine, cuando vas a pedir una entrada para ver una película subtitulada de género, te avisan que es subtitulada. Como si te estuvieran advirtiendo.

Para mí la sociedad uruguaya tenía como un orgullo de ver películas en idioma original. Hubo mucho tiempo resistencia a la película nacional o latinoamericana, estaban acostumbrados a la yankee doblada o a la original. El inglés sigue siendo el idioma que se internacionalizó, es práctico. Desarrollar una película en español lleva años. Les planteo Al morir la matinée 2 y los productores me dicen: "Qué bueno, nos gustaría hacerla... pero en inglés". Y yo digo no. Tengo el tercer borrador del guion…

¿Y va a salir?

Tengo que subir esa montaña porque es en español y tenés que conseguir fondos. La quiero hacer en español.

Estaba pensando que The Channeling es un buen resumen de todo esto. Es una película que se maneja a medias en España, aparece el inglés fuerte, y sin embargo aparece en el medio un portal que te deja en la estancia La Aurora, en Uruguay.

Es un resumen de todo. Habla de los seres interdimensionales, los seres de luz… Aparecen unos segunditos de unos reales, fotos con una máquina real de una de estas sectas.

Sobre la investigación y la curiosidad. ¿Sos de esas personas que se pasan horas delante de YouTube buscando en esos rabbit holes?

Sí, pero ya me quemé con leche. Me metí a fondo.

Y te dio una película.

Me dio una película, exacto. Yo la defino como mi última locura, porque fue muy exigente. The Channeling fue un quilombo total: apoyo financiero de yankees, la produzco yo, actúo, organicé vuelos para actores uruguayos, el director de fotografía de Alemania. Todos en la isla, súper experimental. Y después componer con mucho archivo sobrefilmado. Tuve por suerte a Santiago Bednarik, que me ayudó con el montaje. Filmé mucho de más. Cuando terminamos el primer corte duraba dos horas, le sacamos media hora. Llegamos a diez versiones del guion. Sentía que la película era compleja, entonces le puse a una narradora tipo La dimensión desconocida.

Juega un poco con la idea del tipo de documental que encontrabas a determinada hora en el cable, y también juega mucho con el found footage. Pienso que sos de una generación marcada por Blair Witch.

Sí, pero la que a mí me marcó fue una que salió antes, Alien Abduction: Incident in Lake County. Es un found footage sobre una familia acosada por aliens en una cena de Acción de Gracias. Literalmente copié cosas de esa película, a mí me aterraba. La experta que habla de los cultos está vestida igual que la experta en abducciones de esa película, eso me di cuenta después. Otra referencia es The Falls de Peter Greenaway. Yo quería que se sintiera así, como que entrás a un archivo clasificado y te muestran el suceso de esta chica desaparecida. Que se sintiese como un video conspiranoico que ves en TikTok o YouTube.

Porque, además, si hay algo que constituye a este tiempo son las conspiraciones.

Estamos en un momento particularmente conspiranoico. Hoy puntualmente dicen que va a haber un gran apagón.

Y está el tema con la desclasificación de los archivos sobre ovnis en Estados Unidos.

La desclasificación está en la película. Tengo esa tendencia: profundizo, me meto hasta el fondo, me cuelgo y después suelto. Canalizo todo y voy a otra cosa porque me saturo. En Al morir la matinée fui a fondo con el giallo y mi amor por Viernes 13, y por los cines del Centro de Montevideo. En este caso me metí con cositas medio turbias. En el terror tocás fibras, es el misterio, el miedo a lo desconocido. Nunca tuve experiencia paranormal, salvo una vez en Valizas que sentí algo, aunque no puedo decir que haya tenido ningún encuentro con ovnis, a lo sumo pesadillas, o experiencias con marihuana que ya no toco (risas). Si te metés en los rabbit holes de internet… ya atravesé ese umbral. Ahora con la IA, trato de no creerle a nadie. Y la película te pone a vos como espectador a decidir qué creer. Lo saqué de un documental sobre si el alunizaje fue verdadero o falso. Hice eso: mentira, verdad, mentira, verdad. Te termina diciendo "manejate". Lo dejamos picando.

La presencia de las redes sociales y las nuevas plataformas de difusión de estos temas viene también de la mano de la protagonista, que es una youtuber.

Cuando desarrollé el proyecto con Brian Baer, con el escritor, dije “me falta un personaje catalizador de la historia, una desaparecida que sea nuestro personaje, que nos importe". Porque si no, no nos va a importar ver el archivo de la secta tampoco. Y eso agregó una dificultad, porque primero quería hacer el camino Blair Witch, así que dije: "voy a castear a una youtuber". Kenia, la actriz que hace de youtuber, es youtuber. Su canal se llama El último videoclub, y es un canal de reviews de cine. Y ella trajo los códigos del lenguaje de Youtube.

¿Y cómo fue la decisión de ponerte a vos ahí delante de la cámara, como un personaje clave?

Fue por practicidad. Fue un personaje que creció. Iba a ser un cámara nada más, y de repente creció por guion, por la historia. A mí me gusta actuar, no tanto actuar y dirigir; prefiero actuar para otros. Fue mi primera experiencia haciendo las dos cosas y es complicado. Estaba como productor, director... todo. Me parecía que era la manera más práctica de hacer el personaje por presupuesto y porque lo conocía. Imaginé: "¿Qué pasaría si me vuelvo loco al filmar una secta?”.

O sea, este personaje es la versión tuya que fue a filmar una secta y se quedó.

Puede ser.

Hoy mencionaste que la película va a ir a plataformas. ¿Lo pensaste desde un inicio?

Lo que me dijeron los yankees es: "Probablemente vaya a Prime Video primero". En estas semanas los voy a contactar para ver qué van a hacer y cómo la van a mover. En lo que fue el proceso de festivales no participaron. Lo hice yo con la productora uruguaya Mother Superior. La película estuvo en festivales en España, en Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, estuvo en Cinemateca, estuvo en el Detour. Pero yo opino que no es una película de festivales, para mí es una película para streaming. La concebí para verla en casa. O sea, parece que estoy hablando en contra del estreno en salas, pero creo que, sin pensarlo tanto, hice una película que te cautiva más si la ves solo colgado en tu casa. Creo que es un proyecto pensado para el consumo de hoy, y la mayoría del consumo de hoy es solitario o de a dos personas.

Se correlaciona con el consumo que vos hacías de este tipo de películas.

Siento que es una película que alieniza un poco porque está muy cargada, tiene mucha info y este idioma de internet muy rápido. Te perdés. Está hecha así a propósito. Obviamente la he visto en cine y está bueno. Tiene impacto, todo tiene más fuerza. Pero capaz que hice una película para ver en tu laptop nomás (risas).

¿Te parece que esa dicotomía entre streaming y cine en algunos casos no es tan así?

Es la misma opinión que tengo con la IA, que es el tema del momento. Si a mí me das a elegir ahora entre hacer una película filmada a la antigua, con actores, locaciones, sets, filmada en cine en 35 milímetros, una película para estrenar en salas, que sea una experiencia de cine, o si prefiero hacer una película pensada para streaming y que tenga mucho apoyo de IA, voy a elegir lo primero. Y por cierto, The Channeling debe ser una de las primeras películas uruguayas que tiene elementos generados por IA. En las partes documentales, en algunas tomas de drones. Hay gente que ya la criticó por eso. Hay gente que lo notó y se calentó.

¿Dónde?

En Letterboxd. Hay críticas bardeándola. Pero entonces, si me das a elegir, me quedo toda la vida con lo tradicional, con hacer cine para cine, filmado con personas a la antigua, lo menos digital posible. Soy chapado a la antigua. Si me das a elegir entre Spotify o poner un disco, quiero poner un disco en un equipo. Elijo la experiencia física. Ahora, no voy a invalidar la evolución y el progreso de formas que permiten cosas que antes no se podían. Pasó con el cine digital, con el video se democratizó la imagen y ahora se democratiza el nivel de producción. Podés hacer una película de Marvel por muy poco, generar cosas imposibles. Está irrumpiendo en todo, especialmente en la animación.

Hace poco fui a ver Wildwood…

Sí, maravillosa, la hicieron en 16 años. Hermoso. Para hacer Webmasters empecé en 2018, tenía el primer guion en 2020. Gané los fondos en 2021 y 2022. Después de conseguir más fondos, de que se atrasó porque una productora se enfermó, de que estuve viviendo en España y no conseguimos coproductora... Y todo para filmar 24 días con equipo y actores y evitar lo más posible la postproducción. Y fue maravilloso, obviamente prefiero eso. Pero tiene un nivel de exigencia tremendo. Con The Channeling usé la IA para complementar, y las herramientas van tan rápido que es aterrador. Me enloqueció, entonces terminé de filmarla y me alejé de todas las herramientas. No es generar escenas, es postproducción.

Hace un tiempo se habló mucho de eso con la película El Brutalista y de que mejoraron los acentos de los actores con IA.

Bueno, en The Channeling con la narradora nos pasó algo. Ella se graba y habla, y su voz real es perfecta. Pero cuando íbamos haciendo el montaje, tenía que decir muchas cosas que no estaban guionadas. Le pedí que se grabara, pero la calidad no era buena. Se grabó mal y lo arreglamos todo con IA. Vos lo incorporás si te soluciona términos de recursos. Con Webmasters voy a hacer eso en alguna cuestión de postproducción. Podés hacer lo que quieras. Si filmé una mesa en plano abierto y quiero un plano detalle, lo podés hacer con IA.

Discutirlo, entonces, entiendo que te parece pecar de purista.

Para mí ponerle esas críticas a The Channeling es absurdo. Es como el que defendía el cine blanco y negro cuando salió el color, o el mudo cuando llegó el sonoro. Es ridículo. Ya es muy tarde, la caja de Pandora explotó, no podés volver a guardar al genio. Es una herramienta brutal. Es como querer que se siga editando en la moviola, cortando el material. O sea, Spielberg lo hizo hasta los 90. Y en un momento le dijeron “Macho, hace tiempo que estamos editando con una isla”. Y ahora es lo mismo. ¿Tenés una herramienta de postproducción brutal? ¿Para qué querés hacerlo a mano, limpiar cuadro por cuadro? La IA te lo hace, ya está, te ahorraste un proceso.

¿Y se va a validar eso?

Se van a validar un montón de expresiones. Igual que ahora hay un nicho de mercado que colecciona vinilos por fetiche o novelería, va a haber un fetiche de cine arte tradicional y orgánico. Va a haber un purismo y va a estar bueno que exista, como el pintor que pinta con acuarelas, óleo o pastel.

O la literatura sin intervención de IA.

Eso. Purismo orgánico, híbrido, o 100% generado con IA. Y van a convivir. Evidentemente el purista se va a ir cada vez más al mundo del museo, del séptimo arte. Para mí, el cine va a volver a filmar como hace Christopher Nolan, porque va a ser la única prueba física de que lo filmaste. Está el rollo, los negativos guardados, la confirmación de que fue capturado, actuado y con arte. Ese purismo va a estar, pero va a ser muy elitista.

Toda esta conversación me genera la sensación de que estás lejos de la palabra purista. Te adaptás a las nuevas tecnologías, pero también en la elección de tus proyectos te metés en un documental, hacés un slasher, ciencia ficción, y ahora vas a una comedia dramática.

Pero si tengo la posibilidad de hacer una película purista, como cuando hice cortos en 16 milímetros, me tiro de cabeza. Por la experiencia de producción, que es diferente. El nuevo cine uruguayo, 25 Watts, Control Z, Whisky, se filmó pensando en cuántas tomas podían hacer por el material. Filmaban en blanco y negro o en 16 milímetros porque era más barato. Es otra cabeza, otra planificación. Por el resultado, yo aplicaría la técnica purista encantado. Si hubiese podido hacer Webmasters en 16 milímetros, lo hubiese hecho. Hace un tiempo estuve desarrollando una película de época en 16 milímetros sobre un caso real de campo, pero los productores me decían que era muy arriesgado. Pasamos esa etapa, para hacer una película muy profesional, ya no es el formato, a no ser que tengas los recursos de Tarantino, Christopher Nolan o Iñárritu.

O Villeneuve.

Pero no sé si filma en 35. Filmó en digital con una emulsión blanco y negro a propósito para que no la pudieran cambiar a color. Eso es algo muy interesante de la industria. Yo tengo un proyecto sobre Horacio Quiroga que estoy moviendo.

¿Qué es ese proyecto?

Se llama La maldición de Quiroga. No es una biopic tradicional, es sobre cuando viaja por primera vez a la selva misionera, después de matar accidentalmente a su amigo. Descubre la selva sacando fotos, se enferma, tiene delirios místicos. Es el Quiroga que nace como escritor. Está basada en Q, una novela gráfica de Santiago Musetti, y él hizo el guion. Yo quería que fuera en blanco y negro, como la novela, pero los productores decían que no. El proyecto lo rearmé, hice un teaser mitad color, mitad blanco y negro, por la presión del mercado. Por más que sea una película brutal, el mercado dice que no, porque la gente ve blanco y negro y le parece viejo.

¿Cómo te sentís dentro del cine uruguayo? Mencionaste a Control Z. ¿Qué tan cerca te ves de esa idea de cine uruguayo?

Por un lado, me veo parte del cine uruguayo. Volví por los proyectos y por una separación, pero me arraigué. Me siento muy conectado con Uruguay, y el cine nacional es muy importante en mi formación. Con los años, mis colegas, Gustavo Hernández, Manuel Facal, y yo tendíamos a ser más outsiders por querer hacer películas de género. Pero no me siento representado por ser outsider, siento que tengo una individualidad. Soy como una zona franca. Por mi filmografía, no me gusta encasillarme en el género, me interesa el documental y lo intrafamiliar, y estoy desarrollando proyectos que no son de género. Hay un boom de producción que está buenísimo, pero todavía cuesta integrar al grupo de cine de género con el cine tradicional y costumbrista. Soy parte de la Academia de Cine, de DGU y fui parte de Asoprod.

Por otro lado, le dijiste a Federico Medina en una entrevista para La Diaria que buscás "profesionalizar el cine de género acá en Uruguay". ¿Seguís con esa idea?

Me interesa profesionalizar el género para que se vea como algo posible y empiece a aparecer en los lugares de desarrollo, que ya tiene espacio, Ventana Sur lo tiene, pero todavía están como compartidos. ACAU tiene que hacerlo también. Hay mucha competencia y el género todavía se ve como extremadamente comercial o como de nicho. Capaz que esa tendencia mía de internacionalizarme viene naturalmente de mi interés en el cine de género. Por sentir eso que sentía cuando era adolescente, que hacer películas como las que yo quería hacer en Uruguay no era posible. Creo que lo hice posible igual, en cierta forma, con apoyos, pero también hice otras cosas, y me empezó a interesar otro cine. Por eso no me gusta que me clasifiquen como director de terror. De hecho, entre los géneros, el que más me gusta es el cine de aventura o el fantástico. El cine fantástico engloba el terror. Pero el terror a veces te cansa. No sé. En Al morir la matinée incluso a veces me cuestionaba el crear determinadas imágenes, poner esas imágenes en el mundo. Y también me pasó con The Channeling. ¿Está bien traer a la vista o al frente este fenómeno de canalizadores que están ahí, en el costado? Yo lo que puedo decir es que The Channeling fue para mí siempre The Challenging. Porque fue la película más difícil. Entré muy inocentemente a hacerla. Pensaba: “voy a hacer una película de found footage, voy a hacer que los actores actúen como ellos, como los youtubers, voy a hacerla en inglés y español, me voy a encargar de la edición, a actuar, a producir, a traer gente a una isla, volverme a Uruguay, separarme, empezar otra película en el medio…”

Francis Ford Coppola, en las Filipinas, filmando Apocalypse Now.

Augusto Gordillo, actor que aparece en la película, hace poquito contó una imagen muy descriptiva: estábamos en el medio del bosque, en una escena clave, solos en la noche, en el medio de una isla, gritando como dementes, con luces y máquinas de humo y haciendo cualquier cosa. Pero bueno, salió. Y el público dirá. Yo puedo decir que quedé satisfecho. Creo que la película logró lo que yo esperaba. Eso sí: es una metodología y una forma de producir que no volvería a experimentar. Esta película es mi found footage de aliens, y ahí me quedó.