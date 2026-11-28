Tomás González tiene 21 años, estudia Ingeniería en Computación y en setiembre de este año lanzó un emprendimiento inspirado en una problemática que él mismo experimentaba : tener que recorrer distintas cuentas de Instagram y ticketeras para enterarse de qué fiestas hay, dónde son y cuánto cuestan.

“Soy de salir bastante con mis amigos, pero nos pasaba que nos costaba mucho enterarnos y encontrar qué había”, contó el joven en diálogo con Café y Negocios.

Fue así que, utilizando los conocimientos de su carrera, lanzó el sitio web QueJoda.uy, y recientemente una app bajo el mismo nombre.

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“La idea es que QueJoda se convierta en el kit definitivo para salir de joda, no solo permitiendo descubrir fiestas, sino también encontrarlas en un mapa, guardar entradas de cualquier ticketera y tener herramientas útiles para antes y después de salir ”, contó.

Para esto, el joven desarrolló un sistema automatizado que rastrea y recopila información sobre las propuestas disponibles. Luego, González realiza una selección manual para filtrar los resultados y asegurarse de que se trate exclusivamente de fiestas, así como buscar sus ubicaciones y detalles de la propuesta.

La aplicación reúne propuestas de todo el país y contempla distintos públicos y franjas etarias, desde matinés y fiestas para mayores de 15 años hasta eventos para mayores de 18, 25 y 30 años. El usuario ve en primera instancia las fiestas previstas para el fin de semana más próximo, pero también puede explorar otras fechas, como propuestas para Navidad, Año Nuevo o la temporada en Punta del Este, entre otras opciones.

A dos meses de su lanzamiento, la solución ya alcanzó los 12.000 visitantes, 4000 en setiembre, y 8000 en octubre, mostrando un crecimiento progresivo de su uso que se incrementó con el lanzamiento de la app. Con respecto a esta última, ya alcanzó las 1.500 descargas en iOS, llegando al puesto #1 de la App Store uruguaya durante su lanzamiento.

En cuanto al público que utiliza QueJoda sostuvo que suele estar bastante equilibrado entre hombres y mujeres y que el rango etario que más ve va entre 21 y 26 años.

“Un gran flujo se debe a las redes, en Tik Tok varios videos se viralizaron”, detalló.

La meta del emprendedor es llegar a una cantidad aproximada de 30.000 usuarios mensuales en los próximos seis meses.

En cuanto al modelo de negocio, el emprendimiento contempla planes de publicidad para fiestas y productoras tanto en las redes sociales como dentro de la propia aplicación.

En esta línea, la plataforma ya ha realizado publicidad de fiestas emergentes y su fundador mantiene conversaciones con distintas productoras. El emprendedor también aclaró que la app no está pensada para vender tickets por allí, sino para redirigir a las propias ticketeras.

Otro de los focos del desarrollo tecnológico, contó, es que la aplicación sea accesible desde cualquier celular.

La posibilidad de captar capital y un nuevo desarrollo en la mira

Aunque González considera que QueJoda puede autosustentarse muy bien con la publicidad, porque los gastos son bajos y por ahora es solo él en el equipo, en las últimas semanas comenzó a poner foco en incubadoras e instituciones como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) para obtener respaldo.

Los motivos detrás de esta decisión, contó, son dos. Por un lado poder dedicarse a tiempo completo a la aplicación. Y en segundo lugar, concretar otro proyecto vinculado a la plataforma en el que ya trabaja.

Se trata de un producto físico que ayudaría a los grupos de amigos a encontrarse en festivales masivos donde se satura la red.

Si bien el emprendedor se inspiró en experiencias de festivales internacionales como Tomorrowland, en el que se utilizan dispositivos para facilitar la conexión entre asistentes, Gonzalez trabaja en un desarrollo propio.

“El dispositivo se conectaría al celular y a través de QuéJoda mostraría una brújula para que puedan encontrar la ubicación de tus amigos sin internet”, contó sobre el producto que aún está en desarrollo. Su objetivo es lanzarlo al mercado en los próximos meses.