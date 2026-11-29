En 1992 Martín Pittaluga y su hermano Fructuoso se instalaron en José Ignacio y pusieron allí una estación de servicio, el germen de lo que sería el parador La Huella, que, a su vez, fue puntero del José Ignacio que hoy atrae las miradas del mundo. Rodeado de otros pioneros como el restaurante de la familia de Guzmán Artagaveytia, fundado en 1978, que tenía a un joven Francis Mallmann como jefe de cocina, al emblemático Santa Teresita con su omelette de algas, a Popeye (ahora llamado Popei) y a Los Negros que, a principio de la década del 90, empezó a modelarse este José Ignacio sofisticado.

Ahora, La Huella es protagonista y beneficiario del boom del balneario que en los últimos años cambió su escala.

El balneario se convirtió en un símbolo de lujo discreto para el veraneante, pero también para los que lo miran desde afuera como un entorno aspiracional donde en los últimos años florecen los barrios privados y desarrollos de real estate más exclusivos de Sudamérica.

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En este enclave se encuentra La Huella, parador insignia de José Ignacio que integró prestigiosos listados como Latin America's 50 Best Restaurants; el que algunos vecinos quisieron sacar de la playa; el que invita a los chef más reconocidos a cocinar en su entorno y viaja a Cannes o a Miami a ofrecer el sabor uruguayo.

Sobre la transformación de José Ignacio y la pérdida de autenticidad de Punta del Este, el perfil de sus comensales y el periplo gastronómico de La Huella conversó su cofundador, Martín Pittaluga, con Café y Negocios. A continuación, un resumen del intercambio.

José Ignacio ha cambiado mucho en las últimas décadas. En un lugar donde la naturaleza es tan importante, ¿esa transformación puede afectar su autenticidad?

Tenemos mucho miedo de que esto cambie, de que se transforme definitivamente, como Punta del Este. Yo soy montevideano, pero trabajo en Punta del Este desde el año 1983, he visto cómo se deformó, cómo se destruyó por los edificios, por las torres, ni que hablar ahora con las grandes torres. No están viendo cómo es el desarrollo en el mundo de lugares de calidad.

Podemos hacer una ciudad como Miami, pero si querés conservar un lugar de turismo, y de todo el año, porque hoy en día Punta del Este es de todo el año, de calidad y competitivo, me parece que el camino que está haciendo Punta del Este no es bueno.

Si me preguntás por José Ignacio y los alrededores, de Laguna de José Ignacio a Laguna Garzón, hasta la Ruta 9 hace cuatro o cinco años está creciendo de una manera descomunal, y, por supuesto, me preocupa.

¿Cómo es ese crecimiento en otros mercados que también tienen fuerte impronta turística?

Yo también trabajo con nuestro grupo en los Hamptons, Estados Unidos y ahí no pintás un centímetro más de lo que está establecido. Se entendió que no puede haber un descontrol de los edificios. En Francia y en España, donde yo circulo, se está controlando eso e inclusive se están destruyendo edificios que fueron construidos. La primera línea (de playa) es una gran preocupación para todos los que vivimos acá.

¿Qué espera hoy el visitante que llega a José Ignacio?

Creemos que el turismo de Uruguay es sol y playa, pero también tiene que haber lentitud. Lo lento no está mal, cuando uno viaja a Uruguay está buscando eso también.

Tenés dos tipos de veraneantes. El que viene históricamente a Punta del Este y es como una segunda residencia, que pasa mucho con los argentinos y gran parte de los brasileños, cada vez más paraguayos y chilenos, y buscan en Punta del Este un destino sofisticado de diversión y fiestas.

Pero tenés otro perfil más europeo o norteamericano que buscan esa sofisticación que tenemos nosotros (en José Ignacio), que no es que hayamos hecho mucho, sino que Uruguay es único y lo tiene, las sierras fantásticas y sus particularidades que muchos comparan con la Toscana, aunque a mí no me gusta compararme, porque creo que Uruguay es único.

Protestamos muchas veces por nuestra lentitud y eso es lo que hay que conservar.

Está bien que los lugares cambien, pero planifiquen, piensen un poco más. Lo de la torre de Cipriani, con mucho respeto, porque genera trabajo, es una barbaridad, es una bestialidad. Todas las torres de la Mansa que le quitan el sol a la playa son una barbaridad.

La Huella cumple 25 años y surgió con una lógica muy artesanal, ¿cómo fue ese giro hacia profesionalizarse?

No creo que seamos todavía muy profesionales. Insisto en que somos muy artesanales.

Somos un caos organizado, como nos definió una vez un cliente brasileño. Este año vinieron del mejor restaurante de Ibiza, Casa Jondal, a ver el fenómeno nuestro. No como un ejemplo de rentabilidad o de business, sino como lo que se da con los Dabbawalas de Bombay- el fenómeno que reparte con precisión millones de viandas con un código de colores y sin tecnología-. Nosotros somos como eso, no se sabe cómo funcionamos.

Somos profesionales, yo me defino profesional, defino a mi equipo muy profesional, por la seriedad, por la capacidad de trabajo, por lo auténtico y por la defensa de los productos locales, pero cuando ves nuestra organización, deja mucho que desear.

El parador La Huella ha sido reconocido a nivel internacional, pero el balneario no puede escapar a la estacionalidad, ¿cómo lo manejan desde el punto de vista del negocio?

Cerramos un mes por año, este año cerramos dos, hicimos unos cambios, pero estamos todo el invierno abiertos. El primer día que abrimos éramos ocho, nosotros y ocho amigos que vinieron a comer. Después, fue creciendo progresivamente porque Punta del Este fue creciendo, la gente empezó a vivir allí, y nosotros crecimos con eso de una manera impactante.

Hoy estamos abiertos todos los días, pero un mediodía de sábado o domingo de agosto hacemos 300, 400 cubiertos, cuando hace 25 años hacíamos 40. Creo que Maldonado apuesta a salir de esa zafralidad, que es lo más importante.

En un punto se está logrando. Después hay otro punto que es la calidad-precio.

Todos los años se instala el debate por los precios, ¿cómo ves este tema en la previa de una nueva temporada?

Hoy en la gastronomía Argentina está más caro que Uruguay, en los restaurantes, después en la hotelería no y en los supermercados está ahí. Yo vivo en Buenos Aires y acá, voy y vengo hace cinco años, y creo que cada año la temporada se va alargando.

Ahora, si querés lucrar vilmente como a veces pasa, me parece que no ayuda. Tenemos que lograr que los uruguayos sean más profesionales, somos bastante mejores en cocina, pero hay que mejorar más en servicio.

Hay lugares que realmente están en el límite y creo que juntos podemos lograr esa ambición que tenemos de tener un Uruguay de 5 millones de visitantes.

¿Los que lucran terminan cayendo por su propio peso?

Y bueno, a la larga sí, lo que pasa es que en verano, en la alta temporada, hay mucha desesperación para alquilar un auto, un cuarto de hotel, conseguir un lugar de un restaurante. Entonces, si lo medís por temporada larga, la gente va eligiendo los lugares correctos en precio-calidad. Después, hay lugares como La Bourgogne de Jean-Paul Bondoux que es un gran pionero de Punta del Este y tiene unos precios diferentes, pero también tiene productos diferentes, es un lugar excepcional, no hay tantos en Uruguay.

Son varios los referentes en gastronomía que destacan ese punto de la necesidad de profesionalizar el servicio. ¿Cómo se logra?

Uruguay lo que necesita es, de una vez por todas, entender que el Ministerio de Turismo es un ministerio importante y no uno más. Tiene que haber inversión en turismo con un presupuesto importante.

Hay que pensar en la formación de los chicos que trabajan, y para eso tiene que haber una inversión de colegios públicos, te diría, en gastronomía y en turismo.

Yo creo mucho en Uruguay, tenemos que pensar en cómo administrarlo, en cómo planificar el crecimiento, y sobre todo en cómo formamos a las próximas generaciones en turismo de este país único que hay que cuidar, pero también mejorar.

Con el crecimiento viene también más competencia, ¿cómo te llevas con eso?

Hoy muchos de los que estamos compitiendo sanamente son amigos y es toda gente que vive acá e hicieron sus restaurantes acá: Marismo, La Juana, La Olada. Solera, Popeye, Santa Teresita. Son todos amigos y todos hablamos entre nosotros. Ahora hay una feria que hacemos en la plaza el 6 de diciembre donde estamos todos, cada cual con lo que hace con la compra de un ticket. Es muy popular el evento y esa es la línea que la comunidad busca.

Han impulsado también la iniciativa de Cocina con Amigos que trae a La Huella a chef prestigiosos de distintos países, ¿qué los impulsó a hacer esto y cómo resultó?

Los resultados son buenísimos. Espero poder hacerlo siempre. Porque es algo que, si bien no es rentable, tenemos apoyos que ayudan a que sea posible.

Hemos traído gente de Estados Unidos, de Londres, de España. Y con todos los que vienen hay una conexión de amistad.

No trabajamos para las guías (como Latin America's 50 Best Restaurants). Estuvimos entre los 50, entre los 100 y ahora no estamos más y está todo bien.

Creo que los premios ayudan, pero no trabajamos para eso y lo que hacemos es trabajar con amigos, con un vínculo, no porque nos propongan traer a este o a aquel.

Cocina con Amigos le sirve a todos. A Uruguay, por supuesto, y a La Huella porque es un intercambio de experiencias, de recetas y de vida.

¿Mueven la aguja los ránkings y los premios?

Sí, se mueve. El mejor lugar al que llegamos creo que fue 11 de Latinoamérica. Una locura.

Una vez vino un cliente a comer y cuando termina pide llamar al dueño, me llaman y voy a la mesa, algo que hacemos mucho.

Me dice ´¿Cómo puede ser que ustedes estén en el lugar 11? No puede ser, yo he venido de no sé dónde a comer acá, pensando que es un gran restaurante. Están en el lugar 11 y estoy decepcionado. Es un premio, un lugar inmerecido´. Me quedé pensando y, ¿sabés qué? Tiene razón. ¿Por qué? Porque los premios y las listas tienen mucho que ver con talento, con compromiso, con continuidad, pero también con lobby y lo digo en el buen sentido.

¿No te desvela no estar?

Las chapas sirven. Las medallas sirven. Nosotros no las ponemos en la puerta, como hacen muchos colegas que respeto. Ahora que no tenemos ninguna, decimos, las cosas van y vienen, pero nosotros no trabajamos para eso y creo que no es sano trabajar para eso, pero reconozco que a otros colegas les viene muy bien.

Iniciaron una experiencia itinerante por distintos países, ¿cómo les resultó esa experiencia?

Cocina con amigos son los que vienen acá, y a veces nosotros vamos también allá, es algo puntual. Esta buena esa sensación porque te mueve un poco. Nos iban a sacar de La Huella y con mis socios dijimos si nos quieren sacar de acá vamos a demostrar que somos buenos acá y allá y empezamos a salir, a hacer viajes. Empezamos por Argentina, seguimos por Estados Unidos y ahora estamos en el mundo y eso nos sirve mucho. A veces somos ocho o 10. Al festival de Cannes vamos siempre con JIIFF (José Ignacio International Film Festival), en Marsella, En Charrúa de Madrid, en Maxime´s de Nueva York, en Brasil. Hacemos cuatro o cinco viajes por año. Para el año que viene ya lo tenemos programado y ahora es al revés, nos piden que vayamos. Para este año estamos viendo si hacemos un pop up que es más que itinerante de tres días en los Hamptons de 10 días.

¿Por qué no poner La Huella en otro lado?

Porque no sabemos. Lo hicimos en Miami y no salió como queríamos. A nivel económico fue muy bueno, pero a nivel de proyecto no lo era. Usamos el nombre, pero era en un edificio, no fue lo que pedíamos que fuera. Nos ofrecen abrir en Ibiza, en Mallorca, este año casi fuimos a Cerdeña con el Grupo Fasano, pero finalmente no salió. Puede ser que hagamos algo más de verano con algún grupo en el que confiamos como lo hicimos en Miami. Pero hay gente que puede abrir muchos locales en todo el mundo, pero no es nuestro fuerte. Nosotros nunca haríamos franquicias, por ejemplo. No es fácil abrir algo en otro lugar, es una energía muy grande la que toma, hoy en día preferimos poner la energía acá.