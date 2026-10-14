Tickets promedio de US$ 133.000, visión a largo plazo e interés en fintech y healthtech: el perfil de quienes invierten en emprendimientos uruguayos

Uruguay XXI, ANII y Urucap presentaron en los últimos días la encuesta anual de inversores, un relevamiento que, a partir de la consulta a integrantes de la Asociación Uruguaya de Capital Privado y actores del ecosistema, profundiza en quiénes hay detrás de la inversión en emprendimientos uruguayos, los montos, sectores y las tendencias que se vienen.

De esta manera, el informe muestra que la gran mayoría de los inversores (83%) destina alrededor del 25% de su portafolio a emprendimientos uruguayos , un dato que evidencia una alta diversificación internacional en su portafolio.

Durante el 2025 el ticket promedio que estos invirtieron en este mercado se ubicó en los US$ 133.600. El 44% invirtió menos de US$100.000, el 33% entre US$100.000 y US$250.000, el 17% hasta US$500.000 y el 6% más de US$500.000.

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Récord de operaciones de capital privado en Uruguay: quiénes invirtieron, de dónde provienen y qué sectores concentraron los negocios durante 2025

Dentro de la industria de capital privado, la mayoría se interesa por inversiones seed o semilla, es decir en las etapas iniciales de los emprendimientos.

En cuanto al horizonte temporal, el informe evidencia el predominio de una visión de largo plazo, ya que el 61% mantiene inversiones por más de siete años. El resto de los inversores se reparte entre horizontes de tres a siete años (28%) y, en menor medida, de uno a dos años (11%), lo que confirma un enfoque mayormente paciente y orientado al crecimiento sostenido de los proyectos, aunque con una porción minoritaria de capital con expectativas de salida más cortas.

En cuanto a los sectores de interés, fintech y healthtech se ubicaron como las categorías más mencionadas, empatadas en el primer lugar: las mencionó el 44% de los inversores en cada caso, seguidas de cerca por biotech y SaaS (39% cada una) y por agro tech (28%).

En materia de localización geográfica, se mantiene la fuerte concentración en Montevideo: el 94% de los inversores declaró invertir exclusivamente en la capital, frente al 91% relevado el año anterior, lo que según señala el informe confirma que la descentralización del ecosistema inversor continúa siendo un desafío pendiente.

En materia de sostenibilidad, el 44% de los inversores aplica algún tipo de política de filtrado, ya sea positivo, negativo o ambos. Un 44% en tanto declaró haber invertido en 2025 en emprendimientos de impacto. Las problemáticas mencionadas se concentraron en salud, movilidad urbana entre ciudades y economía circular.

Sobre el modelo de negocio de las empresas invertidas, predominó el foco B2B: 56% de los inversores declaró invertir exclusivamente en empresas B2B, 39% en una combinación de B2B y B2C, y apenas 6% exclusivamente en B2C.

El informe muestra que la composición sectorial se mantiene relativamente estable respecto al relevamiento anterior, cuando fintech lideraba de forma algo más despegada (48%), seguida por healthtech y biotech (39% cada una) y SaaS (35%). Sin embargo, en el año analizando el liderazgo aparece más disputado por los sectores de salud y biotecnología, mostrando su dinamismo y potencialidad.