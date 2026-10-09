Récord de operaciones de capital privado en Uruguay: quiénes invirtieron, de dónde provienen y qué sectores concentraron los negocios durante 2025

Durante 2025 se realizaron en Uruguay más de 30 operaciones de capital privado, el mayor número registrado durante la última década en el país . La actividad, según revela un estudio presentado por Uruguay XXI en las últimas horas, estuvo compuesta principalmente por adquisiciones, que representaron 18 operaciones, seguidas por 13 rondas de inversión y dos acuerdos de joint venture.

Las operaciones fueron impulsadas tanto por el aumento de las operaciones extranjeras como por una mayor participación de compradores con presencia nacional . De esta manera, l os inversores que participaron en estos movimientos provienen principalmente de Uruguay, Argentina y Estados Unidos. También se observa una presencia significativa de capital europeo, con participación de países como España, Reino Unido, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Países Bajos. A su vez, aparecen inversores de Brasil, México, Chile, Perú, Costa Rica, Paraguay y Corea del Sur, entre otros mercados.

“Esta evolución confirma el atractivo del país para inversores locales, regionales e internacionales , en operaciones de adquisición, rondas de capitalización, participaciones minoritarias y acuerdos estratégicos”, sosuvieron desde Uruguay XXI.

Acuerdan fondo de US$ 2,5 millones al año para incentivar a las aerolíneas a traer más turistas: "El efecto ya se ha notado", dijo Menoni

Uruguay se acerca a las 200 fintech: el mapa del sector que lidera en densidad regional, vende servicios al exterior y proyecta aumentar su facturación

En cuanto a los sectores, Tecnología y Servicios reunieron 19 de las 33 operaciones relevadas, reflejando el posicionamiento del país como plataforma regional para servicios globales, tecnología, software, fintech y actividades empresariales de mayor valor agregado. Al mismo tiempo, el mercado mantuvo una composición diversificada, con operaciones en agroalimentos, industria manufacturera, comercio, energía, logística, turismo y activos productivos.

Entre las operaciones más destacadas el informe menciona la venta de Telefónica Móviles del Uruguay a Millicom, la adquisición de HSBC Uruguay por BTG Pactual, la compra de Saceem por el grupo francés NGE y la adquisición de Nearsure por Nortal. También se observaron operaciones relevantes en agroalimentos, como Granja Pocha-Lactalis, Monte Cudine-La Virginia y Azucarlito-Budeguer, lo que confirmó el interés por activos productivos y marcas consolidadas del mercado uruguayo.

En paralelo, las rondas de capitalización estuvieron concentradas en empresas vinculadas a tecnología, fintech, salud, biotecnología y servicios digitales. Se destacaron las rondas de Flipzen, Strike Security, Zapia AI, Prometeo, MetaBIX Biotech y Eywa, entre otras. Asimismo, la participación de vehículos locales como Zorzal Inversiones Tecnológicas en varias operaciones evidenció el surgimiento de mecanismos locales orientados a canalizar inversión hacia empresas tecnológicas.

Un adelanto de cómo viene el sector en 2026

Considerando las operaciones relevadas hasta junio de este año, el informe identifica 13 transacciones, distribuidas entre adquisiciones, rondas de capitalización, una participación minoritaria y un joint venture en el primer semestre. Entre los casos destacados se encuentran la adquisición de Fármaco Uruguayo por Humanova Lab Corporation, la compra de FarmaGlobal por Farmacity, la adquisición de Enjoy Punta del Este por JHSF, la compra de activos solares por Ardian y la adquisición de Nitis SAS por Vertex.

También se registraron rondas de capitalización en startups como Horizon, Viatik, Antarka y MetaBIX Biotech, además de la participación de QatarEnergy y Chevron en bloques offshore y el joint venture vinculado al proyecto urbanístico El Águila en Atlántida.

“En conjunto, las operaciones de 2025 y 2026 muestran que Uruguay continúa atrayendo capital hacia sectores diversos, con un peso creciente de tecnología, servicios empresariales, logística, salud, biotecnología, energía, turismo y activos productivos. Esta composición refuerza el posicionamiento del país como plataforma regional para operaciones corporativas, expansión empresarial e inversión en compañías con potencial de crecimiento”, señala el informe.

Los datos a la luz de los últimos diez años

En la última década se realizaron 210 operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), rondas de capitalización y acuerdos de joint venture en Uruguay. De estas, 168 correspondieron a compradores extranjeros y 42 a compradores locales. Uruguay y Estados Unidos aparecen como los principales orígenes de las operaciones identificadas, ambos con una participación cercana al 15% del total. Los sigue Argentina, con 13%, y Brasil, con 9%, lo que confirma el peso de los vínculos regionales en el mercado uruguayo de capital privado y M&A. También en este período se destacan Reino Unido, España, Chile, Canadá y México, junto con otros países de menor participación individual.

“Esta distribución refleja un mercado abierto a compradores de distintos orígenes, donde conviven empresas nacionales, socios regionales y actores provenientes de mercados desarrollados”, expresaron desde Uruguay XXI.

Por otro lado, en la última década la composición sectorial de las operaciones en Uruguay muestra un peso creciente de Tecnología y Servicios, que en conjunto explican más de la mitad de las transacciones identificadas entre 2015 y 2025.

Mientras que al inicio del período la actividad estaba más repartida entre industria, servicios, comercio y energía, desde 2021 se observó un mayor protagonismo de la tecnología, que pasó a liderar en cantidad de transacciones. Esta tendencia se mantuvo en 2022, 2023 y 2025, años en los que el sector tecnológico concentró la mayor cantidad de operaciones.

En 2025, ambos sectores reunieron 19 de las 33 operaciones relevadas, reflejando el posicionamiento del país como plataforma regional para servicios globales, tecnología, software, fintech y actividades empresariales de mayor valor agregado.

También se observa una participación relevante de la industria manufacturera y del comercio, mientras que las actividades primarias y energía, gas y agua tuvieron una presencia menor.

El contexto regional del capital privado

En 2025, el mercado de capital privado en América Latina mantuvo niveles elevados de inversión en la comparación histórica, aunque en un entorno más selectivo. Según datos de la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (Lavca) recogidos por el informe, en 2025 se registró un aumento en el capital invertido y una caída en el número de acuerdos, pasando de US$ 25.382 millones a US$ 25.693 millones y de 1.062 acuerdos a 946. Los totales de inversión incluyeron capital de riesgo, capital privado, crédito privado e infraestructura y recursos naturales.

En este contexto, los acuerdos de venture capital (658) continuaron representando la mayor parte de las operaciones, y representaron el 70% del total, aunque explicaron 17% del capital invertido, con US$ 4.294 millones. Las inversiones en private equity representaron 8% de los acuerdos y 12% del capital invertido, mientras que el crédito privado mantuvo una participación relevante con 17% de los acuerdos y 19% del monto total. Al igual que en años anteriores, las operaciones de infraestructura concentraron la mayor proporción del capital invertido, con US$ 12.850 millones, equivalentes al 50% del total regional.

A nivel sectorial, en 2025 la mayor proporción del capital invertido se dirigió a actividades industriales, que explicaron 26% del total, seguidas por energía convencional (18%), tecnología de la información (17%), servicios financieros (12%) y energía renovable (10%). En cantidad de acuerdos, la mayor actividad se concentró en tecnología de la información, con 28% del total, seguida por servicios financieros (26%) y bienes y servicios de consumo (15%).