Acuerdan fondo de US$ 2,5 millones al año para incentivar a las aerolíneas a traer más turistas: "El efecto ya se ha notado", dijo Menoni

El Ministerio de Turismo y Aeropuertos Uruguay firmaron este jueves un acuerdo para crear un fondo conjunto de hasta US$ 2,5 millones anuales destinado a incentivar la conectividad aérea internacional y aumentar la llegada de turistas a Uruguay.

La iniciativa fue presentada en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, y establece beneficios económicos para las aerolíneas que incrementen el número de pasajeros extranjeros que transportan al país o incorporen nuevas rutas .

El fondo será financiado por el Estado y el concesionario aeroportuario, con aportes de ambas partes para los incentivos previstos. "Lo que acabamos de firmar hoy es justamente el compromiso de las dos partes de poner lo que debemos poner. El efecto ya se ha notado", explicó el ministro de Turismo, Pablo Menoni, en rueda de prensa, consignada por VTV Noticias.

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El mecanismo contempla dos modalidades. La primera establece una devolución de US$ 15 por cada pasajero extranjero adicional que una aerolínea transporte hacia Uruguay, en comparación con el mismo semestre del año anterior. El aporte será de US$ 15 por parte del Estado y otros US$ 15 de Aeropuertos Uruguay .

La segunda modalidad busca promover la apertura de nuevas conexiones internacionales. Para cada nueva ruta, el incentivo previsto es de US$ 40.000 aportados por el Estado y otros US$ 40.000 por el operador aeroportuario.

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, señaló que la mejora de la conectividad aérea no repercute únicamente en el turismo, sino también en la capacidad del país para atraer inversiones y fortalecer su actividad económica.

Foto: Pablo Porciuncula / AFP

Sobre el tema, Valcorba dijo: "Uruguay es una economía pequeña, abierta, alejada de los centros económicos mundiales y por lo tanto todo lo que podemos hacer para mejorar la conectividad son elementos que favorecen el turismo, pero además generan mejores condiciones para atraer inversiones, mejora el clima de negocios, promueve la innovación".

Por su parte, Cosse se refirió al gasto público que implica el programa en relación con el ingreso de visitantes extranjeros. Según estimó, cada nuevo turista deja en Uruguay entre US$ 500 y US$ 900, frente a los US$ 15 que aporta el Estado por cada pasajero adicional bajo la modalidad de incentivo por crecimiento.

"A mí me hace acordar mucho a cuando configuramos el tax break para la industria audiovisual, que fue algo que empezó en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez y después se mantuvo en el siguiente gobierno. Estas medidas de estímulo suelen funcionar cuando están bien pensadas y, cuando funcionan, los gobiernos las mantienen, incluso las aumentan. Así que pienso que este es un primer paso pensado, razonable", afirmó la vicepresidenta en rueda de prensa.

Más frecuencias y nuevas conexiones

Menoni afirmó que la política de estímulos se enmarca en una estrategia para ampliar la oferta de vuelos internacionales. Como parte de los avances en conectividad, mencionó la incorporación de un vuelo diario a Bogotá, el aumento previsto a cuatro vuelos diarios a Buenos Aires y una conexión directa con República Dominicana. También señaló que una nueva compañía comenzó a operar vuelos hacia Asunción.

"El incremento de asientos ofertados del año 2026, respecto al 2025, va a ser del orden del 8% superior, por lo tanto, esto ya está funcionando", afirmó el ministro de Turismo.

La iniciativa busca que las compañías aéreas amplíen la oferta de vuelos y que ese crecimiento se traduzca en un aumento efectivo del turismo receptivo, es decir, de los visitantes extranjeros que llegan al país.

Para acceder a los beneficios, las aerolíneas deberán presentar ante el Ministerio de Turismo una declaración jurada con información sobre los pasajeros transportados, las rutas operadas y los países de procedencia, según las condiciones establecidas para el programa.