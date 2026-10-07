Desde enzimas antárticas, la IA aplicada en salud, hasta virus para tratar tumores cerebral: el reto de la biotecnología uruguaya

La biotecnología uruguaya vive una etapa de maduración: la ciencia local busca convertirse en soluciones de alcance global. En el especial de Café & Negocios emitido por El Observador, tres startups de vanguardia compartieron sus avances, modelos de negocio y desafíos para dar el salto del laboratorio a la vida cotidiana.

Nacida en 2023 sobre investigaciones de la Universidad de la República iniciadas en 2014, Antárca halló en microorganismos antárticos una enzima capaz de reparar el daño solar en el ADN celular. Sin embargo, llevar esa ciencia al mercado representó un salto complejo hacia el plano comercial.

"Al día de fundar una empresa, todo ese conocimiento científico se tiene que transformar en un producto que salga al mercado y que la gente lo use", explicó la bióloga y cofundadora Betania Martínez. Martínez remarcó la importancia de escuchar temprano la demanda: "Hasta que no empezás a charlar con el mercado y entender si realmente esa hipótesis tiene sentido, no sabés si funciona. Cuanto antes salgamos a escuchar respuestas, con menos esfuerzo sale la estrategia".

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La startup ya demostró que su proteína ingresa al núcleo celular —quebrando una idea previa: que las moléculas grandes no permean la piel. Probó su seguridad y escaló la producción. Bajo un modelo B2B con multinacionales cosméticas, Martínez anticipó: "Esperamos que para el año que viene ya haya algo en el mercado que todos podamos consumir".

Yeda Health: IA y metabolismo para la salud preventiva

En salud metabólica, Yeda Health combina sensores continuos de glucosa con inteligencia artificial para brindar recomendaciones personalizadas de hábitos. Su cofundador, Fernando Slamovitz, explicó que se enfocan en cuatro pilares: colesterol, grasa corporal, presión arterial y glicemia

"Usamos esos sensores originalmente hechos para personas con diabetes, llevándolos a personas sin diabetes que buscan mejora metabólica, longevidad saludable o pérdida de grasa corporal", señaló. Slamovitz detalló que los picos glucémicos sobrecargan el cuerpo e inducen resistencia a la insulina y ganancia grasa. La app analiza comidas, sueño y ejercicio: "Le explicamos al paciente por qué tuvo ese pico y le generamos una recomendación para evitarlo. Esto se encaja en la salud del futuro: basada en datos podemos mejorar la salud".

Para validarse, se asociaron con el Hospital Albert Einstein de San Pablo. "En el Einstein les gusta definirse como la Clínica Mayo de Latinoamérica. Primero tenemos que recolectar los datos bien, después analizarlos y saber interpretarlos", apuntó Slamovitz . Un estudio clínico en dicha institución sobre 60 personas sin diabetes demostró en tres meses una reducción concreta de grasa corporal y un control glucémico superior.

Guska: viroterapia y el impulso ante un diagnóstico límite

Fundada hace dos años por los virólogos Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio, Guska reprograma genéticamente virus para que destruyan células tumorales sin lesionar tejidos sanos. Aunque el proyecto inició enfocado en pulmón y páncreas, el diagnóstico de un tumor cerebral en Moratorio redefinió sus prioridades.

"Era un nicho con menos tratamientos disponibles, pero el diagnóstico gatilla que todo se acelere", relató Moreno. El trance personal unió al equipo: "Nos dio un propósito, una motivación extra donde nadie nunca faltó a trabajar pese a la situación. Fue decir: 'Pa, nos tocó de cerca y ahora más que nunca hay que sacarlo adelante'" .

Los ensayos in vivo en modelos animales confirmaron que los virus frenan el avance tumoral y prolongan la sobrevida. Hoy avanzan en estudios ortotópicos en el Institut Pasteur y la UdelaR, y buscan inversión para manufactura y toxicología con la meta de llegar a Fase 1 en tres años . "Como siempre decimos, esto es biología y la biología nunca tiene un camino recto; pero es el objetivo que tenemos", concluyó Moreno .

El panel completo del especial de Café & Negocios dedicado a Healthcare puede verse en el canal de YouTube de El Observador: